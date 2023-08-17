La CBDC es una forma digital de dinero fiduciario emitido por los bancos centrales. Está diseñado para ser una representación digital de la moneda física del país. A diferencia de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, la CBDC está respaldada por el gobierno y es de curso legal. El objetivo de CBDC es mejorar la eficiencia de los pagos y reducir el costo de impresión, almacenar y transporte de efectivo físico.

CBDC opera en una red blockchain segura y transparente, y utiliza tecnología blockchain para crear un registro inmutable de todas las transacciones. Esto significa que todas las transacciones se registran en un libro mayor descentralizado, lo que hace imposible modificar o manipular los datos.

Por otro lado, blockchain utiliza una tecnología de libro mayor distribuido (DLT) que permite el registro seguro y transparente de las transacciones. Consiste en una red descentralizada de computadoras, cada una de las cuales mantiene una copia del libro mayor. Cada vez que se agrega una nueva transacción al libro mayor, la red de computadoras utiliza algoritmos criptográficos complejos para Verify y agregarla a la cadena de transacciones existente de una manera que garantice la integridad del libro mayor.

La tecnología Blockchain se caracteriza por su transparencia, seguridad e inmutabilidad. Las transacciones registradas en blockchain son visibles para todos los participantes en la red, lo que lo convierte en un sistema altamente transparente. Esta tecnología tiene numerosas aplicaciones potenciales en la industria de servicios financieros, gestión de la cadena de suministro, sistemas de votación y más. Se considera una tecnología prometedora para aumentar la transparencia, reducir el fraude y permitir transacciones seguras entre pares sin necesidad de intermediarios.