El mundo financiero ha sido revolucionado por la tecnología blockchain, que ha permitido transacciones entre pares sin necesidad de intermediarios. La introducción de la moneda digital del banco central añade una nueva dimensión a la tecnología blockchain, que transforma el futuro de los pagos para empresas y particulares.
Hace algún tiempo, los gobiernos y los bancos comenzaron a centrar su atención en el uso de materiales digitales en sus Operaciones y economías. La orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, "Desarrollo responsable de recursos digitales", es un ejemplo del reconocimiento público de la necesidad de un desarrollo prudente de dichos recursos. Los bancos y los gobiernos buscan activamente CBDC porque es una alternativa más segura a las criptomonedas.
La CBDC es una forma digital de dinero fiduciario emitido por los bancos centrales. Está diseñado para ser una representación digital de la moneda física del país. A diferencia de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, la CBDC está respaldada por el gobierno y es de curso legal. El objetivo de CBDC es mejorar la eficiencia de los pagos y reducir el costo de impresión, almacenar y transporte de efectivo físico.
CBDC opera en una red blockchain segura y transparente, y utiliza tecnología blockchain para crear un registro inmutable de todas las transacciones. Esto significa que todas las transacciones se registran en un libro mayor descentralizado, lo que hace imposible modificar o manipular los datos.
Por otro lado, blockchain utiliza una tecnología de libro mayor distribuido (DLT) que permite el registro seguro y transparente de las transacciones. Consiste en una red descentralizada de computadoras, cada una de las cuales mantiene una copia del libro mayor. Cada vez que se agrega una nueva transacción al libro mayor, la red de computadoras utiliza algoritmos criptográficos complejos para Verify y agregarla a la cadena de transacciones existente de una manera que garantice la integridad del libro mayor.
La tecnología Blockchain se caracteriza por su transparencia, seguridad e inmutabilidad. Las transacciones registradas en blockchain son visibles para todos los participantes en la red, lo que lo convierte en un sistema altamente transparente. Esta tecnología tiene numerosas aplicaciones potenciales en la industria de servicios financieros, gestión de la cadena de suministro, sistemas de votación y más. Se considera una tecnología prometedora para aumentar la transparencia, reducir el fraude y permitir transacciones seguras entre pares sin necesidad de intermediarios.
La CBDC tiene el potencial de transformar el futuro de los pagos. Se puede utilizar para crear dinero programable que solo se puede gastar en cosas específicas. Por ejemplo, un gobierno podría emitir un paquete de estímulo que solo se pueda gastar en ciertos bienes y servicios. Esto garantizaría que el dinero se gaste de la manera prevista y reduciría el riesgo de fraude.
Además, las CBDC pueden mejorar la inclusión financiera. Según el Banco Mundial, alrededor de 1.700 millones de personas no tienen acceso a servicios financieros básicos. El CBDC puede resolver este problema proporcionando una moneda digital que cualquier persona con un teléfono inteligente puede usar, sin necesidad de una cuenta bancaria.
Cuando un titular de una CBDC utiliza su teléfono como medio para realizar transacciones, es crucial establecer un vínculo sólido entre su identidad digital y el dispositivo que está utilizando. Este enlace es esencial para garantizar que la parte correcta participe en la transacción, mitigando el riesgo de fraude y promoviendo la confianza en el ecosistema financiero digital. Dicho esto, la CBDC y la identidad digital pueden trabajar juntas para mejorar la inclusión financiera. Estos son algunos puntos a considerar:
Además, las CBDC pueden reducir el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La tecnología Blockchain se puede utilizar para crear un registro inmutable de todas las transacciones, lo que facilita el seguimiento del movimiento de dinero y la identificación de actividades sospechosas.
El CBDC es un desarrollo relativamente nuevo en el mundo de las finanzas, y su aparición ha creado varias oportunidades en el mercado:
Las CBDC podrían ser el futuro de los pagos, y será interesante ver cómo evoluciona el mercado a medida que más bancos centrales comiencen a explorar y adoptar esta tecnología. Tiene el potencial de revolucionar el mundo financiero al proporcionar una moneda digital más eficiente, segura y transparente.
