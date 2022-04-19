A menudo descritas como una alternativa a las monedas fiduciarias y al sistema bancario tradicional, las criptomonedas se han convertido en un foco constante de atención de la actividad bancaria y del gobierno. La orden ejecutiva más reciente del presidente de EE. UU. es solo un ejemplo de cómo los gobiernos consideran cuidadosamente cómo tratar con las criptomonedas. Con todas las noticias, es fácil perder de vista los fundamentos de la política monetaria y la moneda, y por qué las criptomonedas (o "criptos") no son un reemplazo probable de las monedas fiduciarias.

En 2021 el Banco de Pagos Internacionales (que es propiedad de los bancos centrales y proporciona servicios financieros a ellos) encargó un trabajo de investigación académica titulado “¿Desconfianza o especulación? Los controladores socioeconómicos de las inversiones en criptomonedas de EE. UU.”. La investigación encontró que los criptoinversores tenían más probabilidades de ser usuarios de banca digital, hombres, jóvenes y educados. Más sorprendente aún, descubrió que los inversionistas y usuarios de criptomonedas no estaban motivados por la desconfianza en los servicios bancarios y de pago tradicionales. Esta razón de ser del bitcoin y otras criptomonedas tempranas parece ser un mito.

Los límites de las criptomonedas como forma de pago

Por supuesto, la popularidad de las criptomonedas se ha visto impulsada en parte por las altas valoraciones y la volatilidad, atrayendo la atención de los comerciantes, los medios de comunicación y el público. Pero esta volatilidad hace que las criptomonedas no sean ideales para los pagos. Empresas como Tesla y Amazon, después de afirmar inicialmente que aceptarían algunas criptomonedas como moneda, han dado marcha atrás. ¿Por qué querrían aceptar una moneda cuyo valor puede fluctuar tan drásticamente a diario?

¿Por qué, en efecto, alguien lo haría? ¿Encontrarán las criptomonedas su camino en los sistemas de pago convencionales o seguirán siendo una inversión especulativa? Gran parte de la respuesta se basa en comprender cómo actúan los gobiernos, los reguladores y los bancos centrales para proteger sus economías y ciudadanía. ¿Por qué “proteger”? Exploremos eso con un breve vistazo al papel de los bancos centrales.

Cómo los precios inestables de las criptomonedas desafían a los bancos centrales

Las funciones clave del banco central de cualquier país son:

Gobernar la seguridad, solidez y estabilidad de la economía y sus sistemas (la autoridad varía según el país, pero para los fines de este artículo es una generalización suficiente) Ayudar a que el país sea un lugar seguro en el que invertir a largo plazo mediante el control de la inflación

El método más directo para controlar la inflación y el valor relativo de una moneda es fijar la tasa de interés que se ofrece a los bancos comerciales por sus depósitos y préstamos del banco central. Esto determina en gran medida el interés que proporcionan los bancos comerciales a sus depositantes y prestatarios, lo que a su vez tiene un efecto directo en los comportamientos económicos, como el gasto y el ahorro.

Algunos bancos centrales establecen un objetivo de inflación manifiesto: el Banco de Canadá, por ejemplo, ha establecido uno desde 1991, y restablece ese objetivo con el gobierno federal cada cinco años. Algunos gobiernos y bancos centrales vinculan su economía a otra economía estableciendo un tipo de cambio fijo entre su moneda fiduciaria con otra, como USD o EUR. En cualquier caso, el objetivo es controlar la inflación mediante la gestión del valor de la moneda. El poder de un banco central para controlar una moneda fiduciaria deriva en gran medida de la soberanía del país en el que opera, con una población sujeta a impuestos que apoya los sistemas económicos y bancarios y las estructuras de gobierno.

Ahora bien, si usted, como banco central, no controla el valor de la moneda utilizada por su población, ya no puede controlar la inflación o la seguridad, estabilidad y solidez de sus sistemas económicos y financieros. Las criptomonedas no se ven directamente afectadas por las tasas de interés de ningún país en particular, al menos no más que una miríada de otros factores que hacen que sus valores se disparen.

Para un banco central, si los actores implicados en valorar y distribuir la moneda están fuera de tu control, entonces básicamente cediste el control de la política monetaria a esos actores y sus actividades. El sistema se volverá susceptible a una rápida inflación o deflación. La misma unidad de criptomoneda puede comprar un teléfono inteligente hoy y un sándwich mañana. Las personas y las empresas comenzarán a desconfiar del sistema y la economía se verá afectada.

El potencial de las monedas estables respaldadas por el gobierno central

Esto no quiere decir que la tecnología utilizada por las criptomonedas no pueda ser utilizada también por los bancos centrales para proporcionar, regular o monitorear monedas digitales estables para las poblaciones y economías que protegen. Los bancos centrales y los gobiernos, incluyendo la Reserva Federal de EE. UU., están explorando actualmente las monedas digitales de bancos centrales (CBDC). Algunos han trabajado durante varios años con la cooperación de bancos comerciales. El tema ahora es prominente para muchos legisladores y burócratas involucrados con los sistemas financieros. En enero de 2021, la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos publicó una guía regulatoria sobre el uso de tecnologías blockchain en los sistemas financieros, y algunos bancos centrales ya han establecido actividades de prueba de concepto con bancos centrales. La Orden Ejecutiva Presidencial de EE. UU. más reciente y los dos proyectos de ley presentados recientemente en la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU. también demuestran la preocupación que tienen los gobiernos por los activos digitales, e intentan estandarizar definiciones y protecciones. Muchos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que la moneda se vuelva puramente digital.

Las CBDC se comportarían de manera diferente a las criptomonedas existentes más populares: si están directamente vinculadas a una moneda fiduciaria, como una "moneda estable", su valor permanece tan estable como la moneda fiduciaria. Si se pueden rastrear fácilmente de un usuario a otro, ya no son viables para el lavado de dinero, los comportamientos económicos clandestinos o la financiación de otras actividades ilícitas. Si bien el uso de criptos con fines ilegales quizás esté exagerado (el uso de efectivo para actividades delictivas es aún más frecuente), existe un atractivo considerable para los bancos centrales y los gobiernos para atraer a los usuarios legítimos de criptografía y devaluar las criptos menos rastreables.

Si dejamos de lado las opiniones de los expertos, la reciente orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos realmente pide que se reflexione sobre cómo se deben regular los materiales digitales. Con respecto a las criptomonedas, los gobiernos se encuentran en una posición difícil: dado que muchas personas han invertido (algunos de ellos los ahorros de toda su vida) en criptomonedas u otros recursos digitales, los gobiernos ahora tienen que considerar cómo proteger a sus ciudadanos. Si los gobiernos no hacen nada para regular el mercado de las criptomonedas e instruyen o permiten que los bancos centrales emitan sus propias CBDC, el impacto resultante en las criptomonedas podría ser catastrófico para algunas partes y podría tener un impacto en la economía en su conjunto. Ese impacto podría influir en el electorado para tomar ciertas decisiones sobre un gobierno que no ven que los proteja (incluso de ellos mismos). Si el gobierno regula las criptomonedas con mano dura y las valoraciones disminuyen posteriormente, el impacto para las personas y la economía podría ser igualmente catastrófico y afectar al electorado.

A pesar de los problemas regulatorios relacionados con las criptomonedas, los bancos podrían obtener otros beneficios mediante el seguimiento de los flujos y el uso de divisas. Ciertamente, podría ayudar a los objetivos de los bancos centrales de monitorear e influir en el crecimiento económico.

¿Cómo afectará esto a la cosecha actual de varios miles de criptomonedas? Solo el tiempo lo dirá. Si le gustan las inversiones especulativas y arriesgadas, las criptomonedas pueden ser para usted, pero elija con cuidado. Puede llegar el día en que las acciones de aquellos con el mandato de proteger sus economías y mercados soberanos hagan que algunas criptomonedas sean irrelevantes o de valor limitado, y solo sirvan como reliquias para aficionados e historiadores.