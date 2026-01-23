¿Qué es el comercio agéntico?

El comercio agéntico forma parte de la siguiente fase de integración de la IA generativa en el comercio. Un estudio del IBM Institute for Business Value 2026 encontró que el 45 % de los consumidores ya utiliza la IA para parte del proceso de compra.

El uso abarca desde la interpretación de reseñas hasta la búsqueda de ofertas, lo que indica que los hábitos de los consumidores están cambiando hacia decisiones de compra en forma de IA. Otra investigación sugiere que el comercio agéntico podría generar entre 3 billones y 5 billones de dólares a nivel mundial para 2030.1

La ola actual está siendo moldeada por los avances generativos de IA y los ecosistemas de herramientas, desde modelos OpenAI usados dentro de asistentes hasta venta minorista integración que cada vez más afectan a mercados como Amazon.

Las generaciones anteriores de IA de venta minorista, como los motores de recomendación o los chatbots, eran reactivas y requerían indicaciones humanas paso a paso. Los agentes modernos de IA agéntica se diferencian en tres aspectos:

Autonomía : pueden actuar sin necesidad de entradas constantes por parte del usuario, siguiendo infraestructuras y protecciones predefinidas.

: pueden actuar sin necesidad de entradas constantes por parte del usuario, siguiendo infraestructuras y protecciones predefinidas. Razonamiento : adaptan las recomendaciones y acciones en función de las condiciones cambiantes, como las variaciones de precios o el agotamiento de las existencias.

: adaptan las recomendaciones y acciones en función de las condiciones cambiantes, como las variaciones de precios o el agotamiento de las existencias. Interoperabilidad: se integran en numerosas plataformas y flujos de trabajo de IA a través de API abiertas y conectores de código abierto, lo que permite la automatización en múltiples sistemas.

Si bien antes la IA comercial se limitaba a responder consultas y hacer sugerencias estáticas de productos, los agentes de hoy pueden operar como asistentes de compras, agentes de compras o agentes comerciales. Se pueden incorporar en aplicaciones como ChatGPT, Gemini o Perplexity. A través de la interacción en lenguaje natural, relacionan la intención de la consulta con datos estructurados de productos y gestionan los pagos y otras tareas en plataformas de comercio electrónico y sistemas de venta minorista.

Estos agentes de compras no solo recomiendan un par de zapatos; navegan por plataformas de comercio electrónico, comparan el precio entre múltiples minoristas, aplican cupones y completan compras con métodos de pago de agentes previamente autorizados.

A medida que el comercio agéntico continúa evolucionando, también lo harán los comportamientos y expectativas de los consumidores. Hoy en día, los clientes están acostumbrados a ir a un sitio o plataforma específica para buscar productos o servicios particulares. Pero el comercio agéntico difumina esas líneas y hace que esos mismos productos y servicios sean accesibles para su compra por otros medios.

Por ejemplo, un consumidor podría necesitar volver a pedir un artículo para el hogar, reservar un hotel o renovar una suscripción. En un modelo tradicional, visitaría uno o más sitios web para completar estas tareas. Con el comercio agéntico, puede pedir ayuda a un agente de IA. El agente completa la transacción a través de una interfaz conversacional o un servicio conectado. El usuario no necesita visitar el sitio web o la aplicación del minorista.

La adopción también se está acelerando tanto para las empresas como para los consumidores. Muchas startups ahora ofrecen componentes desplegables para la orquestación, evaluación y gobernanza de agentes. Estos componentes suelen construirse sobre infraestructuras de código abierto para facilitar su uso.