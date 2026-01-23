¿Qué es el comercio agéntico?

El comercio agéntico es un enfoque de compra y venta en el que los agentes de IA actúan en nombre de los consumidores o empresas para investigar, negociar y completar compras, a menudo sin intervención humana directa.
Los agentes de IA son sistemas basados en inteligencia artificial que realizan tareas de forma autónoma mediante el diseño de flujos de trabajo con las herramientas disponibles. Mientras que los bots basados en reglas más simples pueden responder a instrucciones programadas, los agentes inteligentes modernos tienen una funcionalidad más amplia: pueden razonar, planificar y actuar en múltiples sistemas y plataformas de IA.
A diferencia de las experiencias tradicionales de comercio electrónico, que requieren que una persona busque manualmente productos, compare opciones, lea comentarios y complete el pago paso a paso, el comercio agéntico traslada gran parte de ese trabajo a los agentes de IA. En un flujo tradicional, los compradores deben saltar entre pestañas y minoristas para evaluar las opciones e ingresar manualmente su información al finalizar la compra.
Con el comercio agéntico, los asistentes de compras impulsados por IA recopilan de forma proactiva los requisitos, escanean múltiples minoristas en tiempo real, evalúan los productos en función de las preferencias y limitaciones del usuario, y realizan compras o recomendaciones en nombre del usuario. Esto agiliza el proceso.
El comercio agéntico no se limita a las compras en línea. Es relevante para una amplia gama de experiencias comerciales, incluidos viajes y emisión de boletos, suscripciones y servicios digitales, e integraciones físicas de venta minorista.
El comercio agéntico forma parte de la siguiente fase de integración de la IA generativa en el comercio. Un estudio del IBM Institute for Business Value 2026 encontró que el 45 % de los consumidores ya utiliza la IA para parte del proceso de compra.
El uso abarca desde la interpretación de reseñas hasta la búsqueda de ofertas, lo que indica que los hábitos de los consumidores están cambiando hacia decisiones de compra en forma de IA. Otra investigación sugiere que el comercio agéntico podría generar entre 3 billones y 5 billones de dólares a nivel mundial para 2030.1
La ola actual está siendo moldeada por los avances generativos de IA y los ecosistemas de herramientas, desde modelos OpenAI usados dentro de asistentes hasta venta minorista integración que cada vez más afectan a mercados como Amazon.
Las generaciones anteriores de IA de venta minorista, como los motores de recomendación o los chatbots, eran reactivas y requerían indicaciones humanas paso a paso. Los agentes modernos de IA agéntica se diferencian en tres aspectos:
Si bien antes la IA comercial se limitaba a responder consultas y hacer sugerencias estáticas de productos, los agentes de hoy pueden operar como asistentes de compras, agentes de compras o agentes comerciales. Se pueden incorporar en aplicaciones como ChatGPT, Gemini o Perplexity. A través de la interacción en lenguaje natural, relacionan la intención de la consulta con datos estructurados de productos y gestionan los pagos y otras tareas en plataformas de comercio electrónico y sistemas de venta minorista.
Estos agentes de compras no solo recomiendan un par de zapatos; navegan por plataformas de comercio electrónico, comparan el precio entre múltiples minoristas, aplican cupones y completan compras con métodos de pago de agentes previamente autorizados.
A medida que el comercio agéntico continúa evolucionando, también lo harán los comportamientos y expectativas de los consumidores. Hoy en día, los clientes están acostumbrados a ir a un sitio o plataforma específica para buscar productos o servicios particulares. Pero el comercio agéntico difumina esas líneas y hace que esos mismos productos y servicios sean accesibles para su compra por otros medios.
Por ejemplo, un consumidor podría necesitar volver a pedir un artículo para el hogar, reservar un hotel o renovar una suscripción. En un modelo tradicional, visitaría uno o más sitios web para completar estas tareas. Con el comercio agéntico, puede pedir ayuda a un agente de IA. El agente completa la transacción a través de una interfaz conversacional o un servicio conectado. El usuario no necesita visitar el sitio web o la aplicación del minorista.
La adopción también se está acelerando tanto para las empresas como para los consumidores. Muchas startups ahora ofrecen componentes desplegables para la orquestación, evaluación y gobernanza de agentes. Estos componentes suelen construirse sobre infraestructuras de código abierto para facilitar su uso.
El comercio agéntico suele fluir a través de varias etapas, conectando la entrada humana con la acción independiente de la IA:
En el centro del comercio agéntico se encuentra la relación entre el usuario y el agente. Los usuarios definen objetivos, permisos y restricciones, como límites presupuestarios o preferencias de marca. Por ejemplo, un consumidor podría instrucción a un agente de IA: "Encuéntrame una tienda de campaña por menos de 150 USD y que la entreguen antes del viernes". El agente de compras interpreta la solicitud, accede a datos estructurados sobre el producto y aplica filtros basados en el precio, las especificaciones y la disponibilidad de entrega.
Si se hace correctamente, esta interacción puede parecer menos como completar formularios y más como una conversación guiada que mejora la experiencia del usuario mientras respeta los permisos y restricciones.
La IA agéntica va más allá de las herramientas de IA estándar al planificar flujos de trabajo de varios pasos, llamar a API externas y ajustar acciones a lo largo del camino. Esta complejidad permite acciones autónomas, como monitorear los cambios de precios en tiempo real, reordenar el inventario cuando se agota y completar compras sin la aprobación humana repetida. La autonomía suele estar escalonada, de modo que las compras de bajo riesgo están totalmente automatizadas, mientras que las compras de alto precio o sensibles pueden seguir requiriendo la aprobación humana.
En el ejemplo anterior de la tienda de campaña, el agente autorizado busca múltiples bases de datos de minoristas en diferentes proveedores para comparar ofertas en tiempo real. También podría utilizar un protocolo de agente a agente para negociar extras, como artículos incluidos en paquetes o descuentos por lealtad.
El comercio agéntico hace que el proceso de descubrimiento de productos se centre menos en buscar o navegar y más en lograr un objetivo específico. Los agentes analizan los datos de productos de múltiples fuentes. Comparan factores como el precio, la disponibilidad, el tiempo de entrega y los comentarios.
A medida que evolucionan las capacidades agénticas, estos procesos son cada vez más multimodales, lo que significa que incorporan texto, imágenes, historial de usuario y datos estructurados. Este desarrollo está impulsando el interés en la optimización generativa de motores (GEO), que se centra en estructurar el contenido del producto para que los LLM y los agentes puedan interpretarlo. En lugar de optimizar solo para búsquedas humanas, las marcas ahora necesitan datos de productos legibles por máquina, atributos estandarizados y metadatos claros para que los sistemas de IA puedan descubrirlos y usarlos.
Para que el comercio agéntico opere a escala, los minoristas y los proveedores de servicios deben hacer que sus sistemas sean accesibles a través de interfaces legibles por máquina. Esta accesibilidad suele implicar la exposición de API para catálogos de productos, precios y disponibilidad en tiempo real, junto con políticas de devolución, garantías y otra información.
Estas interfaces permiten la comunicación entre comerciantes y agentes para que los agentes de IA puedan validar inventario y ejecutar compras en nombre del usuario. Cada vez más, esta integración se analiza en términos de estándares emergentes o propuestos, a menudo denominados protocolo de comercio agéntico (ACP). Estos estándares tienen como objetivo definir cómo los agentes de IA y los comerciantes intercambian este tipo de información estructurada.
Los pagos agénticos son una parte clave del proceso de comercio agéntico. En los últimos años, las principales plataformas de comercio electrónico y proveedores de pagos han ampliado las capacidades de API para admitir flujos de trabajo de compras automatizados y gestión de suscripciones. Las compras con agentes se realizan mediante sistemas de autenticación delegados, como el Agent Payments Protocol (AP2) de Google, las credenciales tokenizadas listas para la IA de Visa o la integración de Stripe con el pago instantáneo dentro de la aplicación en ChatGPT. Estos sistemas de autenticación permiten la transparencia de las transacciones y proporcionan registros de auditoría para facilitar la detección de fraudes.
Una vez finalizada la compra, los agentes pueden asumir otras tareas, como hacer seguimiento de envíos y gestionar las devoluciones. También pueden iniciar recomendaciones de productos posventa para accesorios o bienes complementarios para ir más allá de la venta inicial.
El comercio agéntico ofrece muchos beneficios, entre ellos:
Los agentes de IA pueden ayudar a los consumidores a reducir el tiempo de búsqueda y acelerar la toma de decisiones al ofrecer recomendaciones de productos personalizadas basadas en el historial de compras y las preferencias. Para las empresas, el comercio agéntico ofrece nuevos caminos para el descubrimiento de productos y el potencial de monetizar las interacciones de los agentes a través de ofertas específicas o paquetes de ofertas.
El comercio agéntico enfrenta algunas barreras para la adopción, que incluyen:
Si bien el comercio agéntico a menudo se analiza en el contexto de las compras en línea, sus aplicaciones se extienden a cualquier sección en la que las compras y las transacciones sean complejas, repetitivas o urgentes. A medida que los agentes de IA adquieren la capacidad de interactuar directamente con los proveedores y los sistemas de pago, el comercio agéntico se está explorando como una capa de coordinación para una amplia gama de actividades comerciales.
Las empresas pueden utilizar el comercio agéntico para automatizar las decisiones de adquisición, especialmente para compras rutinarias o de bajo riesgo. Los agentes de IA pueden validar proveedores aprobados, negociar precios basados en el volumen y realizar pedidos. En el contexto de la cadena de suministro, los agentes también pueden responder a los requisitos de inventario o a las interrupciones buscando proveedores alternativos en tiempo real.
Alrededor del 61 % de los líderes de adquisiciones citan los riesgos geopolíticos y de suministro como principales preocupaciones y, para 2028, se espera que la mitad de los fabricantes del G2000 pongan en funcionamiento cadenas de suministro circulares habilitadas para IA. El comercio agéntico proporciona la capa de transacción y coordinación que lo hace realidad.
En el comercio minorista, el comercio agéntico permite a los agentes de IA gestionar compras recurrentes, comparar precios entre varios minoristas en tiempo real y realizar pedidos basados en preferencias o restricciones definidas por el usuario. Los agentes pueden coordinar los pedidos en línea con la recogida en la tienda o la entrega local, lo que reduce la fricción entre los canales. Para los minoristas, esta funcionalidad podría desplazar la competencia hacia datos de producto legibles por máquina, disponibilidad y confiabilidad en el cumplimiento, en lugar de solo la visibilidad de la marca.
El comercio agéntico se aplica cada vez más a la gestión de suscripciones digitales, licencias y servicios basados en el uso. Los agentes de IA pueden monitorear cuánto se utiliza la suscripción, cancelar servicios infrautilizados, actualizar planes cuando se alcanzan umbrales o cambiar de proveedor en función de criterios de precio o rendimiento. Este caso de uso se centra en la optimización posterior a la compra más que en el descubrimiento inicial.
En viajes y hotelería, el comercio agéntico admite flujos de trabajo de reserva de extremo a extremo, incluidos vuelos, alojamiento, transporte terrestre y otros elementos. Los agentes de IA pueden monitorear los precios, volver a reservar viajes cuando las condiciones cambian y manejar reembolsos o créditos automáticamente, dentro de límites de aprobación predefinidos.
Las organizaciones que desean adoptar el comercio agéntico deben:
Los primeros en adoptar el comercio agéntico podrán influir en la manera en que estos sistemas inteligentes de IA gestionan el descubrimiento, la recomendación y la lealtad dentro del ecosistema.
