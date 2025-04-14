Humatron IA es otra nueva empresa centrada en la fuerza laboral de IA. "Nuestra idea es bastante simple", dice el fundador de Humatron, Nikita Ivanov, en una entrevista con IBM Think. “En nuestra plataforma, puede crear trabajadores: puede crear para usted, para su empresa, puede crear para el consumo público. Básicamente se puede construir un trabajador... y cualquier otra persona puede contratarlo”.

La idea es que el proceso de contratación de un agente especializado sea similar a lo que las compañías ya conocen, desde la entrevista hasta la incorporación y el pago. Y este empleado digital será mucho más que un bot. "No debería ver mucha diferencia entre ese trabajo de IA y un colega humano en el trabajo diario", dice Ivanov. "Están en Slack, están en el correo electrónico, están en Zoom, están en todas partes".

Para las empresas, los agentes de IA ya están abriendo nuevas oportunidades, dice Karen Butner, líder de investigación global del IBM Institute for Business Value (IBV), incluso acelerando la automatización de las operaciones comerciales. En una encuesta realizada por IBV para un nuevo informe, el 60 % de los ejecutivos dijeron que sus empleados interactuarían con asistentes de IA al final del año. La toma de decisiones de los agentes también irá en aumento, según los ejecutivos encuestados, y el 70 % dijo que cree que los agentes de IA permitirán a los profesionales de negocios profundizar en analytics para respaldar el análisis y la optimización en tiempo real para fines de 2026.

“Piense en las Operaciones 24/7 en una empresa, sin importar dónde se encuentre, en todo el mundo, en todas las diferentes zonas horarias, traducidas a todos los diferentes idiomas, sucediendo así, y las personas no tienen que hacer los ajustes y decir , 'Oh, este producto va a Brasil. Tenemos que proporcionar el lenguaje adecuado y los ajustes de etiquetado'", dice Butner en una entrevista con IBM Think. “Los agentes son capaces de hacer esas llamadas, y mucho más”.

En una entrada reciente en el blog, el director ejecutivo (CEO) de OpenAI, Sam Altman, predijo el aumento de los compañeros de trabajo agentes como una de las formas en que se manifestará AGI. “Ahora estamos comenzando a implementar agentes de IA, que eventualmente se sentirán como compañeros de trabajo virtuales”, escribió.