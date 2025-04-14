¿Será 2025 el año en que la IA ayude a los humanos en el trabajo? Si creemos a Jensen Huang, director ejecutivo (CEO) de NVIDIA, la respuesta es sí. Durante su reciente discurso de apertura de dos horas en GTC, presentó una visión de un mundo en el que los agentes están en todas partes.
“Esta es la forma en que trabajarán las empresas en el futuro”, dijo. "Tendremos agentes de IA [que] serán parte de nuestra fuerza laboral digital". Para fines de esta década, agregó, el mundo podría ver una escasez de trabajadores humanos. “Probablemente tendremos que pagar a los robots 50 000 USD al año para que vengan a trabajar. Así que esta va a ser una industria muy, muy grande”.
Mientras compañías como Figure de San José, Amazon y Tesla trabajan para hacer realidad los robots domésticos, también están surgiendo startups que desarrollan agentes de IA para las compañías. Roam está construyendo sedes centrales virtuales para la fuerza laboral, tanto humana como de agentes, con la promesa de "vincular a las personas, las oficinas y los agentes de IA para trabajar codo con codo para crear una sede virtual bulliciosa".
Artisan, otra startup, crea empleados virtuales de IA para procesos de salida. En San Francisco, los anuncios de la empresa comenzaron a aparecer en paradas de autobús y edificios, y también llamaron la atención y generaron controversia en los últimos meses. “Dejen de contratar humanos”, dice el lema. Artisan recaudó recientemente USD 25 millones en fondos de la Serie A.
Humatron IA es otra nueva empresa centrada en la fuerza laboral de IA. "Nuestra idea es bastante simple", dice el fundador de Humatron, Nikita Ivanov, en una entrevista con IBM Think. “En nuestra plataforma, puede crear trabajadores: puede crear para usted, para su empresa, puede crear para el consumo público. Básicamente se puede construir un trabajador... y cualquier otra persona puede contratarlo”.
La idea es que el proceso de contratación de un agente especializado sea similar a lo que las compañías ya conocen, desde la entrevista hasta la incorporación y el pago. Y este empleado digital será mucho más que un bot. "No debería ver mucha diferencia entre ese trabajo de IA y un colega humano en el trabajo diario", dice Ivanov. "Están en Slack, están en el correo electrónico, están en Zoom, están en todas partes".
Para las empresas, los agentes de IA ya están abriendo nuevas oportunidades, dice Karen Butner, líder de investigación global del IBM Institute for Business Value (IBV), incluso acelerando la automatización de las operaciones comerciales. En una encuesta realizada por IBV para un nuevo informe, el 60 % de los ejecutivos dijeron que sus empleados interactuarían con asistentes de IA al final del año. La toma de decisiones de los agentes también irá en aumento, según los ejecutivos encuestados, y el 70 % dijo que cree que los agentes de IA permitirán a los profesionales de negocios profundizar en analytics para respaldar el análisis y la optimización en tiempo real para fines de 2026.
“Piense en las Operaciones 24/7 en una empresa, sin importar dónde se encuentre, en todo el mundo, en todas las diferentes zonas horarias, traducidas a todos los diferentes idiomas, sucediendo así, y las personas no tienen que hacer los ajustes y decir , 'Oh, este producto va a Brasil. Tenemos que proporcionar el lenguaje adecuado y los ajustes de etiquetado'", dice Butner en una entrevista con IBM Think. “Los agentes son capaces de hacer esas llamadas, y mucho más”.
En una entrada reciente en el blog, el director ejecutivo (CEO) de OpenAI, Sam Altman, predijo el aumento de los compañeros de trabajo agentes como una de las formas en que se manifestará AGI. “Ahora estamos comenzando a implementar agentes de IA, que eventualmente se sentirán como compañeros de trabajo virtuales”, escribió.
Michael (Max) Maximilien, ingeniero distinguido de IBM, también puede imaginar un futuro en el que los agentes formen parte de un equipo de desarrollo. "En lugar de tener un equipo en el que, digamos, una persona toma los requisitos, otra hace la interfaz de usuario (IU), otra hace parte de la ingeniería, otra hace parte de las pruebas y luego una persona hace DevOps para desplegar: pude ver que DevOps y las pruebas las realiza principalmente la IA”, dice en una entrevista.
¿Los agentes de IA van a reemplazar a los trabajadores humanos? Ivanov, de Humatron IA, predice que los humanos seguirán constituyendo la mayor parte de la fuerza laboral, aunque las empresas podrían usar agentes de IA para puestos de nivel inicial. “Es un dilema interesante y no tan simple”, dice, refiriéndose a la preocupación de que la IA tome los trabajos de las personas. “¿Qué haces? Bueno, la única forma de resolver eso es cambiar realmente el plan de estudios: cómo nos preparamos y estudiamos para estos trabajos”.
En una publicación reciente de entrada en el blog, Ann Funai, directora de sistemas de información y vicepresidenta de transformación de plataformas de negocios en IBM, afirma que los agentes de IA están destinados a aumentar a los humanos, no a reemplazarlos. “No se trata de humanos contra máquinas”, escribió. "Se trata de humanos y máquinas que trabajan juntos para lograr mejores resultados". Sin embargo, la tecnología aún debe usarse correctamente para capitalizar realmente su potencial, agregó Funai.
Cuando se trata del futuro del trabajo, Maximilien dice que todavía es difícil predecir qué sigue, porque las capacidades evolucionan muy rápido. “Si miras GPT-4 o DeepSeek y lo comparas con lo que estábamos viendo el año pasado esta vez, es como dar pasos agigantados. ¿Qué va a pasar el próximo año?”.
"Creo que la IA es una de esas tecnologías únicas que tiene el potencial de impactar cada parte [del trabajo]", dice Maximilien. “Durante mucho tiempo, siempre nos enorgullecimos de ser mejores que las máquinas. Pero ahora, la genialidad de muchos de estos modelos de IA, cuando los entrenas correctamente, es que pueden dar respuestas a cosas que nunca esperarías porque entienden el lenguaje”.
Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.
Esta guía completa desglosa casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Descubra cómo los agentes y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.
Manténgase actualizado sobre los nuevos agentes de IA emergentes, un punto de inflexión fundamental en la revolución de la IA.
Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
Aprenda formas de utilizar la IA para tener más creatividad y eficiencia, y comenzar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras investigan a profundidad el futuro de los agentes de IA y otros temas.
Aproveche el poder de la IA para obtener una ventaja competitiva en su industria con estrategias específicas de la industria que generan un impacto real en el negocio.
Los agentes de IA toman decisiones inteligentes e interactúan perfectamente con los sistemas digitales, lo que requiere una intervención humana mínima.
La arquitectura agéntica se refiere a la estructura y el diseño de marcos de inteligencia artificial (IA) agéntica.
Un sistema multiagente (MAS) consiste en múltiples agentes de inteligencia artificial (IA) que trabajan colectivamente para realizar tareas en nombre de un usuario u otro sistema.
Desde un único agente de inteligencia artificial (IA) que monitorea y señala las transacciones fraudulentas para las instituciones financieras hasta un sistema multiagente para la gestión de la cadena de suministro que rastrea los niveles de inventario y pronostica la demanda, la IA agéntica puede ser una bendición para las empresas.
Cree, implemente y gestione poderosos asistentes y agentes de IA que automaticen flujos de trabajo y procesos con IA generativa.
Construya el futuro de su empresa con soluciones de IA en las que pueda confiar.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.
Ya sea que elija personalizar aplicaciones y habilidades predefinidas o crear y desplegar servicios agénticos personalizados utilizando un estudio de IA, la plataforma IBM watsonx responde a sus necesidades.