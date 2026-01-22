Descubra por qué la IA es fundamental para transformar el servicio al cliente y cómo satisfacer las expectativas del servicio al cliente que antes parecían impensables combinando las capacidades de la IA tradicional y generativa.

El 85 % de los CEO encuestados por el IBM Institute for Business Value dice que la IA generativa interactuará directamente con los clientes en los próximos 2 años, si no lo está haciendo ya. ¿Está encarrilada la estrategia de IA en su empresa?

En esta guía descubrirá:

Por qué los CEO dicen que el servicio al cliente es la principal prioridad de la inversión en IA generativa

La clave para crear una IA responsable

Cómo la IA puede optimizar las operaciones del centro de contacto, mejorar el autoservicio del cliente y ayudar a los agentes a brindar una mejorar experiencia de cliente en general

Los próximos pasos para transformar su servicio al cliente

