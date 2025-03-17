La idea de la inteligencia artificial general (máquinas que pueden Think, aprender y razonar tan bien como los humanos) ha cautivado a científicos, empresarios y escritores de ciencia ficción por igual. Líderes de la industria como Sam Altman de OpenAI y Demis Hassabis de Google DeepMind sugieren que AGI podría estar al alcance, impulsado por el escalamiento implacable de las redes neuronales. La idea es la siguiente: cuanto más grande es el modelo, más inteligente es la IA.

Pero una nueva encuesta de expertos en IA revela un creciente escepticismo sobre esta idea. Aunque los modelos de IA pueden generar textos fluidos, reconocer imágenes e incluso realizar tareas complejas de resolución de problemas, siguen estando por debajo de la inteligencia humana en aspectos clave. La mayoría de los investigadores de IA encuestados creen que el aprendizaje profundo por sí solo no es suficiente para alcanzar la AGI. En cambio, sostienen que la IA debe integrar el razonamiento estructurado y una comprensión más profunda de la causa y el efecto.

La becaria de IBM Francesca Rossi, ex presidenta de la Asociación del Avance para la Inteligencia Artificial, que publicó la encuesta, se encuentra entre los expertos que cuestionan si los modelos más grandes alguna vez serán suficientes. "Hemos logrado grandes avances, pero la IA todavía tiene dificultades con las tareas de razonamiento fundamental", dice Rossi a IBM Think. "Para acercarse a AGI, los modelos deben comprender realmente, no solo predecir".