Los gigantes tecnológicos están contratando especialistas en "bienestar de IA" para abordar una pregunta cada vez más surrealista: ¿son las computadoras súper inteligentes capaces de sufrir?

Los nuevos roles, que están apareciendo en empresas como Google y Microsoft, suenan como algo salido de la ciencia ficción. Pero a medida que los sistemas de IA se vuelven más sofisticados, algunos investigadores no se arriesgan con lo que ven como la próxima frontera de la ética digital.

Anthropic, una empresa líder en desarrollo de IA, recientemente causó sensación en la comunidad tecnológica al contratar al investigador Kyle Fish como su primer investigador de bienestar de IA. Como parte del equipo de ciencia de alineación de la compañía, el papel de Fish se centra en crear infraestructura para cómo las organizaciones deben tratar éticamente los sistemas de IA.

Antes de unirse a Anthropic, Fish fue coautor de un informe que examina estos temas. "Para ser claros, nuestro argumento no es que los sistemas de IA sean definitivamente, o serán, conscientes, fuertemente agentivos o moralmente significativos", afirma el informe. En cambio, el documento enfatiza la importancia de prepararse para diversas posibilidades.

El informe de Fish se vincula con la idea de la inteligencia artificial general (AGI), un objetivo de la IA que alcanza las habilidades de nivel humano: pensar, aprender e incluso sentir. La búsqueda de OpenAI de un "especialista en bienestar de la IA" señala una preocupación creciente: si la IA alguna vez se vuelve consciente, ¿cómo debemos tratarla?

Sin embargo, Brent Smolinski,vicepresidente de IBM Consulting, expresa escepticismo sobre la necesidad de tener en cuenta el bienestar de la IA en esta etapa.

"No hay evidencia de que la IA esté cerca de experimentar algo parecido a la conciencia", dice Smolinski. "Es posible que ni siquiera nos acerquemos a esta capacidad con nuestra dirección tecnológica actual".

Smolinski destaca las diferencias fundamentales entre la inteligencia humana y la artificial para respaldar su posición. Si bien los humanos pueden aprender idiomas con una exposición relativamente limitada, los sistemas actuales de IA requieren grandes cantidades de datos, esencialmente todo Internet, para lograr capacidades similares. Esta disparidad, sugiere, revela cuán lejos están los sistemas actuales de IA de la conciencia genuina.

La discusión se centra en una pregunta que ha desafiado durante mucho tiempo a filósofos e informáticos: ¿qué define la conciencia? Smolinski apunta a perspectivas filosóficas que definen la conciencia como la capacidad de afectar de forma independiente a uno mismo y al mundo circundante. Los sistemas actuales de IA, señala, funcionan únicamente reaccionando a entradas externas, en lugar de hacerlo de forma independiente.