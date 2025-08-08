Lo que sigue es unir sistemas y agentes. "Vamos a llegar a un lugar donde cada vez más empleados crearán sus propios agentes, ya sea porque están usando [a] un agente predefinido y personalizándolo, o porque tienen una alta madurez en su base de empleados”, señaló. “Vamos a ver más agentes. La pregunta es, ¿cómo se orquestan esos agentes? Por lo tanto, hay un conjunto de capacidades que debe desarrollar para hacerlo bien”.

Esta orquestación no ocurre por accidente. Según Aziza, las organizaciones que entran en producción con agentes necesitan crear cinco capacidades básicas para tener éxito: colaboración entre múltiples agentes, integración entre ecosistemas, alineación con las herramientas y reglas existentes, supervisión y control, y una capa operativa dedicada conocida como operaciones de agentes. “Estas cinco capacidades son los pilares clave de su estrategia de agencia en el futuro”, dijo.

A principios de este año, el Model Communication Protocol (MCP) y otros estándares desarrollados por Google (Agent2Agent Protocol), IBM (ACP) y otros actores enfatizaron la necesidad de descubrir y comunicar agentes.

“Imagina que mañana te despiertas en un entorno de enjambre de agentes analytics”, dijo Aziza. “¿Quién está haciendo qué? ¿Quién obtiene los datos? ¿Quién está construyendo el insight? ¿Quién supervisa el proceso? ¿Quién verifica que los datos sean realmente correctos y que los insights sean aplicables en la práctica? Hay muchas preguntas aquí que, si no se cuenta con un estándar, son muy difíciles de poner en práctica.

Muchos comparan el estado actual de los agentes con el de Internet antes de HTTP. Pero Aziza cree que la IA agéntica aporta algo completamente diferente a la conversación. Para él, la evolución actual de la IA podría compararse con la invención del automóvil: sí, los automóviles finalmente reemplazaron a los caballos, pero también impulsaron la innovación.

“Hay una aceleración increíble de la innovación”, dijo. “Y también existe esta increíble oportunidad de transformarnos al siguiente nivel. Es difícil encontrar un modelo, pero ciertamente sabemos que la unificación de los estándares de comunicación será necesaria si queremos multiplicar el impacto de estos agentes individuales”.