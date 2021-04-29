Hiperautomatización: los beneficios y desafíos

La hiperautomatización es el uso de la tecnología de automatización para optimizar todos y cada uno de los procesos posibles en una organización, permitiendo que los procesos repetitivos se ejecuten sin intervención manual. La hiperautomatización emplea inteligencia artificial (IA), machine learning y automatización de procesos robóticos (RPA) para transformar procesos y equipos modernos y heredados. Esta transformación digital puede ayudar a una organización a obtener eficiencias de costos y Recursos que le permitan prosperar en un ámbito más competitivo.
El revuelo que rodea a la hiperautomatización es real y puede ayudar a su organización a salir adelante en el entorno actual, caracterizado por su rapidez, su alta distribución y la escasez de recursos. Cualquier organización puede adoptar y obtener beneficio de la tecnología de hiperautomatización, ya sea que sus procesos ya estén automatizados o no, o que su equipamiento sea nuevo o antiguo.
Con una fuerza laboral altamente remota, lo que resulta en menos miembros del personal en las facilidades, muchas industrias se han visto muy afectadas por la incapacidad de mover tan rápido como desean o necesitan.
Algunas de las necesidades y objetivos que impulsan a las organizaciones hacia la hiperautomatización son los siguientes:
Estas necesidades y objetivos han dado lugar a un aumento en la adopción de la hiperautomatización en muchas industrias. Por ejemplo, según Gartner, "Actualmente, muchas personas tocan productos y productos antes de que lleguen a su destino final, pero pronto las fábricas y granjas automatizadas harán la mayor parte del trabajo, incluyendo la agricultura, la recogida, el embalaje y el envío. Para 2025, más del 20 % de todos los productos y productos agrícolas serán tocados por primera vez por un humano en el momento de la compra”. [1]
La proyección de Gartner demuestra que las organizaciones están comprendiendo el valor que la hiperautomatización puede aportarles y están avanzando rápidamente para implementar la hiperautomatización y así agilizar su negocio.
Como se ha señalado anteriormente, la hiperautomatización amplía la automatización básica y la RPA con tecnologías avanzadas como la IA y el machine learning.
La hiperautomatización ayuda a las organizaciones a:
La hiperautomatización es especialmente ventajosa para las organizaciones con operaciones existentes o bajos niveles de automatización. Estas organizaciones pueden obtener resultados reales mediante la automatización de procesos digitales y la automatización de infraestructuras para aumentar la conectividad, la agilidad o la eficiencia de las operaciones comerciales.
Antes de embarcarse en un proceso de hiperautomatización, es importante prestar mucha atención a los detalles "preliminares" para garantizar una implementación fluida. Algunos de los desafíos más comunes incluyen los siguientes:
Las siguientes acciones pueden ayudar a garantizar que su proyecto de implementación sea exitoso:
Identifique a los expertos en los procesos tal y como existen hoy, tanto desde el lado empresarial como técnico. ¿Quién entiende mejor las entradas, la mecánica y los resultados? ¿Cuenta con expertos internos que estén familiarizados con la nueva tecnología y soluciones? Cerciórese de que estas personas estén involucradas en el proyecto desde el principio.
¿Qué limitaciones pueden representar un desafío a medida que comienza a avanzar? Si puede mitigar o remediar cualquier riesgo o restricción por adelantado, su proceso avanzará sin problemas.
Utilice la minería de procesos para evaluar sus procesos existentes y desarrollar mapas de procesos que le permitan determinar dónde se encuentra el mayor valor. Cree un gemelo digital para evaluar la eficacia del proceso y determinar dónde se pueden realizar mejoras.
Ofrezca a los empleados una forma de explorar sin riesgos. El nivel de familiaridad y comodidad resultante facilitará la implementación y también determinará dónde se necesita capacitación o dónde pueden surgir problemas.
La hiperautomatización puede ser utilizada por cualquier industria y, en algunos casos, la tecnología es personalizable o ya está personalizada para las necesidades de ese negocio o industria en particular.
De hecho, según el estudio de Gartner mencionado anteriormente, "Para 2024, el 80 % de las ofertas de hiperautomatización tendrán una profundidad limitada específica de las industrias", lo que facilitará desplegar y obtener eficiencias de inmediato. En otras palabras, para 2024, deberíamos esperar ver soluciones de hiperautomatización para industrias específicas, como la industria de fabricación automotriz, con ganchos específicos de la industria y funcionalidad diseñadas para facilitar el proceso.
A continuación se presentan algunos ejemplos específicos de la industria que demuestran los beneficios de la hiperautomatización.
El uso de la hiperautomatización se está convirtiendo en una prioridad para muchas empresas afectadas por la COVID-19. Las industrias de todo el mundo se han enfrentado a problemas de productividad debido a una fuerza laboral reducida, limitaciones de capacidad impuestas y fluctuaciones imprevistas en la demanda. La hiperautomatización se está adoptando para enfrentar muchos de los desafíos resultantes mediante la automatización y aceleración de procesos repetitivos. Las empresas también están utilizando la automatización inteligente para aumentar la coherencia y la calidad, al tiempo que a menudo reducen los costos.
Si está listo para usar la hiperautomatización en su negocio, le recomendamos que comience con IBM Cloud Pak for Business Automation. Este es un conjunto de software integrado líder en el mercado diseñado para ayudarlo a resolver sus desafíos operativos más difíciles.
IBM Cloud Pak for Business Automation proporciona recomendaciones generadas por IA, analytics para medir el impacto y herramientas de código bajo fáciles de usar para ayudarle a reducir la cantidad de tiempo dedicado al proceso manual y disminuir los tiempos de espera de los clientes. Con IBM Cloud Pak for Business Automation, puede cumplir mejor con las regulaciones para reducir el riesgo y reasignar su tiempo hacia un trabajo de mayor valor.
[1] The Gartner 2021 Predictions: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation, 30 de noviembre de 2020
Descubra cómo la combinación de APM y las herramientas de optimización de costos de la nube híbrida ayuda a las organizaciones a reducir costos y aumentar la productividad.
Aprenda a reposicionar sus equipos de TI y agregar la IA y la automatización a su organización para alcanzar el éxito del negocio.
Aproveche el poder de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.
Replantee su negocio con la IA y la automatización de IBM, que ayudan a que los sistemas de TI sean más proactivos, los procesos más eficientes y las personas más productivas.
Obtenga más de la automatización de procesos de negocio y las operaciones de TI con los servicios de consultoría de automatización de IBM.
Aproveche el poder de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.