Hiperautomatización: los beneficios y desafíos

El revuelo que rodea a la hiperautomatización es real y puede ayudar a su organización a salir adelante en el entorno actual, caracterizado por su rapidez, su alta distribución y la escasez de recursos. Cualquier organización puede adoptar y obtener beneficio de la tecnología de hiperautomatización, ya sea que sus procesos ya estén automatizados o no, o que su equipamiento sea nuevo o antiguo.

Con una fuerza laboral altamente remota, lo que resulta en menos miembros del personal en las facilidades, muchas industrias se han visto muy afectadas por la incapacidad de mover tan rápido como desean o necesitan.

Algunas de las necesidades y objetivos que impulsan a las organizaciones hacia la hiperautomatización son los siguientes:

La necesidad de mantenerse al día con la demanda

Procesos de trabajo obsoletos que generan latencia/incapacidad para competir

La incapacidad de la TI corporativa para mantenerse al día con las necesidades del negocio debido a la falta de recursos o conocimiento

Curiosidad y ambición de los empleados

La necesidad de cumplir con la normativa

El deseo de lograr una producción constante y productos de mayor calidad con menos (o ningún) error humano.

Estas necesidades y objetivos han dado lugar a un aumento en la adopción de la hiperautomatización en muchas industrias. Por ejemplo, según Gartner, "Actualmente, muchas personas tocan productos y productos antes de que lleguen a su destino final, pero pronto las fábricas y granjas automatizadas harán la mayor parte del trabajo, incluyendo la agricultura, la recogida, el embalaje y el envío. Para 2025, más del 20 % de todos los productos y productos agrícolas serán tocados por primera vez por un humano en el momento de la compra”. [1]

La proyección de Gartner demuestra que las organizaciones están comprendiendo el valor que la hiperautomatización puede aportarles y están avanzando rápidamente para implementar la hiperautomatización y así agilizar su negocio.