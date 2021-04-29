Hiperautomatización: los beneficios y desafíos

Etiquetas
Las organizaciones necesitan maximizar la productividad, minimizar los gastos y, en última instancia, operar con mayor eficiencia para tener éxito en la economía actual. La hiperautomatización puede ayudarle a salir adelante.

Sin embargo, también hay una serie de desafíos que pueden surgir con los proyectos de hiperautomatización. Esta publicación desglosará tanto los beneficios como los desafíos de la hiperautomatización.

¿Qué es la hiperautomatización?

La hiperautomatización es el uso de la tecnología de automatización para optimizar todos y cada uno de los procesos posibles en una organización, permitiendo que los procesos repetitivos se ejecuten sin intervención manual. La hiperautomatización emplea inteligencia artificial (IA)machine learning y automatización de procesos robóticos (RPA) para transformar procesos y equipos modernos y heredados. Esta transformación digital puede ayudar a una organización a obtener eficiencias de costos y Recursos que le permitan prosperar en un ámbito más competitivo.

¿Quién utiliza la hiperautomatización y por qué?

El revuelo que rodea a la hiperautomatización es real y puede ayudar a su organización a salir adelante en el entorno actual, caracterizado por su rapidez, su alta distribución y la escasez de recursos. Cualquier organización puede adoptar y obtener beneficio de la tecnología de hiperautomatización, ya sea que sus procesos ya estén automatizados o no, o que su equipamiento sea nuevo o antiguo.

Con una fuerza laboral altamente remota, lo que resulta en menos miembros del personal en las facilidades, muchas industrias se han visto muy afectadas por la incapacidad de mover tan rápido como desean o necesitan.

Algunas de las necesidades y objetivos que impulsan a las organizaciones hacia la hiperautomatización son los siguientes:

  • La necesidad de mantenerse al día con la demanda
  • Procesos de trabajo obsoletos que generan latencia/incapacidad para competir
  • La incapacidad de la TI corporativa para mantenerse al día con las necesidades del negocio debido a la falta de recursos o conocimiento
  • Curiosidad y ambición de los empleados
  • La necesidad de cumplir con la normativa
  • El deseo de lograr una producción constante y productos de mayor calidad con menos (o ningún) error humano.

Estas necesidades y objetivos han dado lugar a un aumento en la adopción de la hiperautomatización en muchas industrias. Por ejemplo, según Gartner, "Actualmente, muchas personas tocan productos y productos antes de que lleguen a su destino final, pero pronto las fábricas y granjas automatizadas harán la mayor parte del trabajo, incluyendo la agricultura, la recogida, el embalaje y el envío. Para 2025, más del 20 % de todos los productos y productos agrícolas serán tocados por primera vez por un humano en el momento de la compra”. [1]

La proyección de Gartner demuestra que las organizaciones están comprendiendo el valor que la hiperautomatización puede aportarles y están avanzando rápidamente para implementar la hiperautomatización y así agilizar su negocio.

Los beneficios de la hiperautomatización

Como se ha señalado anteriormente, la hiperautomatización amplía la automatización básica y la RPA con tecnologías avanzadas como la IA y el machine learning. 

La hiperautomatización ayuda a las organizaciones a:

  • Obtener eficiencias mediante la automatización de muchos procesos en todo su negocio.
  • Optimizar la asignación del flujo de trabajo al garantizar que las tareas repetitivas se completen de manera consistente y eficiente.
  • Reducir los costos mediante el uso de tecnologías digitales para automatizar tareas que, de otro modo, reemplazarían las tareas que requieren intervención manual.
  • Aumentar la agilidad al proporcionar insights más rápidos y ricos para una toma de decisiones más precisa.
  • Producir productos de mayor calidad con un tiempo de salida al mercado más rápido al aprovechar más inteligencia, mayor consistencia y reducción de errores humanos.
  • Tomar mejores decisiones comerciales, identificar áreas de mejora y mejorar la experiencia del cliente mediante la captura de más datos y la provisión de insights sobre esos datos.
  • Reducir la experiencia técnica necesaria para configurar y administrar herramientas de automatización y soluciones de automatización.

La hiperautomatización es especialmente ventajosa para las organizaciones con operaciones existentes o bajos niveles de automatización. Estas organizaciones pueden obtener resultados reales mediante la automatización de procesos digitales y la automatización de infraestructuras para aumentar la conectividad, la agilidad o la eficiencia de las operaciones comerciales.

Los desafíos de la hiperautomatización

Antes de embarcarse en un proceso de hiperautomatización, es importante prestar mucha atención a los detalles "preliminares" para garantizar una implementación fluida. Algunos de los desafíos más comunes incluyen los siguientes:

  • Saber cómo medir el éxito
  • Desarrollar y cumplir un calendario realista para el proyecto.
  • Cerciorar de tener un liderazgo de principio a fin para todo el proyecto
  • Ser capaz de calcular el retorno de la inversión (ROI) tangible e intangible por adelantado, con la mayor precisión posible
  • Elegir la solución adecuada en un mercado de productos en constante crecimiento y evolución.
  • Obtener apoyo de los stakeholders y de la administración para un enfoque nuevo y desconocido

Cómo resolver los desafíos de la hiperautomatización

Las siguientes acciones pueden ayudar a garantizar que su proyecto de implementación sea exitoso:

Confíe en la experiencia interna

Identifique a los expertos en los procesos tal y como existen hoy, tanto desde el lado empresarial como técnico. ¿Quién entiende mejor las entradas, la mecánica y los resultados? ¿Cuenta con expertos internos que estén familiarizados con la nueva tecnología y soluciones? Cerciórese de que estas personas estén involucradas en el proyecto desde el principio.

Gestione proactivamente el cambio

  • Adopte un enfoque de arriba hacia abajo para generar entusiasmo y apoyo. Involucre a la gerencia, a los stakeholders y a los clientes dentro de la organización para garantizar su aceptación. Este esfuerzo proporcionará retornos exponenciales a medida que las percepciones positivas reverberen en toda la organización.
  • Siempre que se automatiza un proceso, especialmente con la hiperautomatización, es normal que los empleados teman ser sustituidos y se preocupen por el valor y la competencia de la tecnología. Tómese el tiempo para calmar sus temores.
  • Vuelva a capacitar a los empleados siempre que sea posible. Esto no solo proporciona una base de usuarios más informada, sino que también alivia las preocupaciones sobre la seguridad laboral y la longevidad, obteniendo un mayor apoyo. Además, no solo aumenta el conocimiento de los miembros del equipo, sino que puede aumentar el número de personas con ese conocimiento. Esto se traduce en una resolución más rápida de cualquier problema que pueda surgir.

Identifique las barreras y los riesgos de su esfuerzo

¿Qué limitaciones pueden representar un desafío a medida que comienza a avanzar? Si puede mitigar o remediar cualquier riesgo o restricción por adelantado, su proceso avanzará sin problemas.

Determine qué procesos deben abordarse de manera temprana, frente a qué procesos pueden esperar

Utilice la minería de procesos para evaluar sus procesos existentes y desarrollar mapas de procesos que le permitan determinar dónde se encuentra el mayor valor. Cree un gemelo digital para evaluar la eficacia del proceso y determinar dónde se pueden realizar mejoras.

Brinde la oportunidad de practicar en sandboxes

Ofrezca a los empleados una forma de explorar sin riesgos. El nivel de familiaridad y comodidad resultante facilitará la implementación y también determinará dónde se necesita capacitación o dónde pueden surgir problemas.

Casos de uso de la hiperautomatización

La hiperautomatización puede ser utilizada por cualquier industria y, en algunos casos, la tecnología es personalizable o ya está personalizada para las necesidades de ese negocio o industria en particular.

De hecho, según el estudio de Gartner mencionado anteriormente, "Para 2024, el 80 % de las ofertas de hiperautomatización tendrán una profundidad limitada específica de las industrias", lo que facilitará desplegar y obtener eficiencias de inmediato. En otras palabras, para 2024, deberíamos esperar ver soluciones de hiperautomatización para industrias específicas, como la industria de fabricación automotriz, con ganchos específicos de la industria y funcionalidad diseñadas para facilitar el proceso.

A continuación se presentan algunos ejemplos específicos de la industria que demuestran los beneficios de la hiperautomatización.

  • Atención médica: la industria sanitaria, con tantos procesos repetitivos, obligaciones contractuales y normativas que cumplir, está en una posición privilegiada para emplear la hiperautomatización con tecnologías como el procesamiento de lenguaje natural para ofrecer servicios automatizados, acelerar procesos, reducir costos y ofrecer mayor calidad.
  • Industrial: la hiperautomatización es similar a una segunda revolución industrial. Las facilidades de producción pueden utilizar tecnologías de hiperautomatización junto con la gestión de procesos de negocio (BPM) para producir productos de mayor calidad a escala. Muchos entornos industriales también utilizan sistemas y procesos existentes que podrían beneficiarse del beneficio de la optimización.
  • Servicios financieros: la industria de los servicios financieros implica numerosos cálculos, transacciones y comunicaciones con clientes, compradores, gestores de fondos y otras entidades. La hiperautomatización, junto con tecnologías como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), puede reducir la intervención manual y, al mismo tiempo, garantizar resultados de alta calidad en los procesos de front-end y back-end. La hiperautomatización también puede contribuir a la recuperación económica tras la pandemia.

El uso de la hiperautomatización se está convirtiendo en una prioridad para muchas empresas afectadas por la COVID-19. Las industrias de todo el mundo se han enfrentado a problemas de productividad debido a una fuerza laboral reducida, limitaciones de capacidad impuestas y fluctuaciones imprevistas en la demanda. La hiperautomatización se está adoptando para enfrentar muchos de los desafíos resultantes mediante la automatización y aceleración de procesos repetitivos. Las empresas también están utilizando la automatización inteligente para aumentar la coherencia y la calidad, al tiempo que a menudo reducen los costos.

Hiperautomatización e IBM

Si está listo para usar la hiperautomatización en su negocio, le recomendamos que comience con IBM Cloud Pak for Business Automation. Este es un conjunto de software integrado líder en el mercado diseñado para ayudarlo a resolver sus desafíos operativos más difíciles.

IBM Cloud Pak for Business Automation proporciona recomendaciones generadas por IA, analytics para medir el impacto y herramientas de código bajo fáciles de usar para ayudarle a reducir la cantidad de tiempo dedicado al proceso manual y disminuir los tiempos de espera de los clientes. Con IBM Cloud Pak for Business Automation, puede cumplir mejor con las regulaciones para reducir el riesgo y reasignar su tiempo hacia un trabajo de mayor valor.

Nota al pie

[1] The Gartner 2021 Predictions: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation, 30 de noviembre de 2020
