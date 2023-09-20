Modelos fundacionales en el perímetro

Hay varios pasos para crear y desplegar un modelo fundacional (FM). Estos incluyen la ingesta de datos, la selección de datos, el preprocesamiento de datos, el preentrenamiento de FM, el ajuste de modelos a una o más tareas posteriores, el servicio de inferencias y la gobernanza de datos y los modelos de IA y la gestión del ciclo de vida, todo lo cual puede describirse como FMOps.

Para ayudar con todo esto, IBM está ofreciendo a las empresas las herramientas y capacidades necesarias para aprovechar el poder de estos FM a través de la cartera de productos de IA IBM watsonx diseñados para multiplicar el impacto de la IA en toda una empresa. IBM watsonx consta de lo siguiente:

IBM watsonx.ai incorpora nuevas capacidades de IA generativa, impulsadas por FM y el machine learning (ML) tradicional, en un estudio poderoso que abarca todo el ciclo de vida de la IA. IBM watsonx.data es un almacén de datos adecuado para su propósito construido sobre una arquitectura de lakehouse abierta para escalar cargas de trabajo de IA para todos sus datos, en cualquier lugar. IBM watsonx.governance es un kit de herramientas automatizado de gobernanza del ciclo de vida de la IA de extremo a extremo que está diseñado para permitir flujos de trabajo de IA responsables, transparentes y explicables.

Otro vector clave es la creciente importancia de la computación en el perímetro empresarial, como ubicaciones industriales, plantas de fabricación, almacenes de venta minorista, sitios perimetrales de telecomunicaciones, etc. Más específicamente, la IA en el perímetro empresarial permite el procesamiento de datos donde se realiza el trabajo para su análisis casi en tiempo real. El perímetro empresarial es donde se generan grandes cantidades de datos empresariales y donde la IA puede proporcionar insights empresariales valiosos, oportunos y aplicables en la práctica.

El uso de modelos de IA en el perímetro permite realizar predicciones casi en tiempo real, mientras se cumplen los requisitos de soberanía y privacidad de los datos. Esto reduce significativamente la latencia a menudo asociada con la adquisición, transmisión, transformación y procesamiento de los datos de inspección. Trabajar en el perímetro nos permite proteger los datos confidenciales de la empresa y reducir los costos de transferencia de datos con tiempos de respuesta más rápidos.

Sin embargo, escalar los despliegues de IA en el perímetro no es una tarea fácil en medio de los desafíos relacionados con los datos (heterogeneidad, volumen y normativa) y los recursos limitados (computación, conectividad de red, almacenamiento e incluso habilidades de TI). Estos pueden describirse en términos generales en dos categorías: