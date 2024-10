Dada la velocidad a la que se está expandiendo el comercio electrónico a nivel global, están apareciendo nuevas formas de comercio digital a un ritmo rápido. En países avanzados como China, que representa más de la mitad de todas las ventas minoristas digitales a nivel mundial, nuevas tendencias de comercio electrónico, como el comercio social y el comercio en tiempo real, se desarrollaron a un ritmo sorprendente. En un periodo de menos de cinco años, el comercio en tiempo real en China pasó de ser una innovación emergente para convertirse en un canal a través del cual dos tercios de los consumidores del país compraron un producto en el transcurso de un año (enlace externo a ibm.com).

Para la mayoría de las organizaciones, ya no es suficiente enumerar los artículos de una tienda física en una plataforma de comercio electrónico o simplemente permitir integraciones con PayPal. Según el IBM Institute for Business Value, solo el 14 % de los 20 000 consumidores encuestados recientemente en 26 países estaban satisfechos con las compras en línea. Todavía queda mucho por hacer para que la innovación proporcione una experiencia de comercio electrónico agradable.