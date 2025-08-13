Migración de DNS fluida: su guía práctica

Una de las primeras cosas que hace cuando se mueve a una nueva casa es actualizar su dirección con el servicio postal. Esta actualización no es necesariamente complicada, pero es esencial: de lo contrario, es posible que se envíe correo importante a su dirección anterior y ni usted ni el remitente sabrían que el correo no se entregó.

La migración de DNS es similar. Si no se hace correctamente, su sitio web podría volverse inaccesible para los usuarios, el correo electrónico podría fallar y causar problemas de comunicación con los clientes, las integraciones podrían interrumpirse y más. Esencialmente, es posible que los clientes no puedan comunicarse con su empresa en la dirección correcta, lo que puede generar una gran cantidad de resultados negativos.

El sistema de nombres de dominio(DNS) es como una guía telefónica o directorio de Internet. Permite al usuario navegar a un sitio web empleando un nombre de dominio fácil de recordar, como IBM.com, en lugar de una cadena de números (en este caso, 184.85.75.7).

Pero el DNS implica mucho más que una simple traducción, y la calidad del servicio de un proveedor de DNS gestionado puede afectar el rendimiento, la confiabilidad, la latencia, la seguridad, la privacidad y más. Cuando el servicio DNS de un proveedor no cumple con las expectativas o necesidades, las empresas pueden buscar un nuevo proveedor. Cuando lo hagan, tendrán que planear una migración de DNS.

La migración de DNS, en la que una organización transfiere los registros de DNS y la configuración de un dominio de un proveedor a otro, no tiene por qué ser la ardua tarea que a menudo se considera. Sin embargo, tiene sus riesgos y posibles dolores de cabeza si no se ejecuta correctamente. Los errores en la migración de DNS puede ocasionar el tiempo de inactividad del servidor, vulnerabilidades de la red y más. Aquí le mostramos cómo ayudar a garantizar que eso no suceda.

