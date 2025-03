El verano pasado, los investigadores de ciberseguridad de HYAS publicaron la prueba de concepto de EyeSpy, una cepa de malware totalmente autónoma impulsada por IA que, según dijeron, puede razonar, elaborar estrategias y ejecutar ciberataques por sí sola.1 Este experimento, advirtieron, era un vistazo de la nueva era de ciberamenazas devastadoras e indetectables que pronto desataría la inteligencia artificial.

O tal vez no.

“Hay mucho bombo en torno a la IA, en ciberseguridad y en otros lugares”, dice Ruben Boonen, líder de desarrollo CNE Capability en IBM X-Force Adversary Services. “Pero mi opinión es que, actualmente, no deberíamos estar demasiado preocupados por el malware impulsado por IA. No he visto ninguna demostración en la que el uso de IA esté permitiendo algo que no fuera posible sin este".

El escenario de amenazas siempre está evolucionando, y podría llegar un momento en que el malware basado en IA represente un grave peligro. Pero por ahora, al menos, muchos expertos en seguridad consideran que las discusiones sobre el malware de IA son una mezcla de pura especulación y más que un poco de marketing.

Los actores de amenazas que usan IA hoy en día la utilizan en gran medida para refinar los mismos scripts básicos y ataques de ingeniería social con los que ya están familiarizados los equipos de ciberseguridad. Esto significa que las organizaciones pueden protegerse si siguen enfocándose en los aspectos fundamentales, como la aplicación de parches a los activos, la capacitación de los empleados y la inversión en las soluciones adecuadas de detección de amenazas.