A medida que la economía tokenizada toma forma, los líderes bancarios están replanteando cómo invertir para el futuro.

En lugar de tratar la tokenización como una serie de pilotos aislados o casos de uso experimentales, las instituciones líderes están comenzando a verla como parte de la infraestructura central del banco. Esa transición está cambiando las prioridades de inversión.

En lugar de centrarse solo en proteger los activos estáticos, los bancos buscan cada vez más plataformas que permitan que el capital se mueva de manera más eficiente, con menos transferencias, menos fricción y mayor flexibilidad. Las arquitecturas modulares preparadas para la IA son especialmente importantes en este entorno porque pueden ayudar a los bancos a adaptarse a medida que la tecnología y la regulación continúan evolucionando.

Para 2030, es posible que estas capacidades ya no sean diferenciadores; podrían estar en juego.



Es probable que las instituciones que avances antes sean las mejor posicionadas para liderar la próxima evolución de la banca.

La tokenización no es simplemente la digitalización de activos. Es una redefinición de cómo se mueve el valor a través del sistema financiero y de quién lo captura en última instancia.

Lea el informe de IBV Banking in the Tokenized Economy

