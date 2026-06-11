La industria bancaria está entrando en un periodo de cambios estructurales repentinos. En los próximos dos años, los líderes bancarios se enfrentarán a una pregunta definitoria: ¿quién controlará los flujos de pago y las nuevas fuentes de ingresos que la tokenización está comenzando a desbloquear?
Una vez considerada una innovación de nicho, la tokenización se está convirtiendo rápidamente en una prioridad estratégica. Una nueva investigación del IBM Institute for Business Value titulada 2026 Global Outlook for Banking and Financial Markets: Banking in the tokenized economy sugiere que la tokenización podría remodelar cómo se mueven los activos, cómo se gestiona la liquidez y dónde los bancos crean valor.
En esencia, la tokenización es la representación de la propiedad de activos como efectivo, valores o inmobiliarios como tokens digitales. Este proceso facilita mover activos, a menudo en cuestión de segundos en lugar de días.
Pero el impacto real va mucho más allá de una liquidación más rápida.
La tokenización tiene el potencial de cambiar fundamentalmente cómo funciona la liquidez y quién puede acceder a ella. En lugar de depender de múltiples intermediarios y la conciliación manual, los mercados pueden coordinar transacciones casi en tiempo real con menos fricción.
Ese cambio podría alterar la economía de los servicios financieros, abriendo la puerta a nuevos modelos de negocio y cambiando el papel que desempeñan los bancos en el movimiento del valor. Esta evolución es la razón por la que muchos líderes bancarios ahora ven la tokenización no como una innovación de nicho, sino como una prioridad estratégica.
Aunque muchos ejecutivos bancarios reconocen la oportunidad, el progreso sigue siendo desigual.
Una barrera importante es el talento. Según el estudio del IBM Institute for Business Value, el 71 % de los ejecutivos dice que carece de las habilidades críticas necesarias para las iniciativas de tokenización, y algunos describen el impacto como “profundamente limitante”.
La tecnología es otro obstáculo. Muchos bancos aún dependen de plataformas centrales heredadas que no fueron diseñadas para admitir dinero o activos tokenizados. Transformar esos sistemas puede ser complejo y costoso.
Cuando se agrega incertidumbre sobre qué plataformas y socios elegir, muchos líderes bancarios dudan en actuar en el momento exacto en que el impulso importa.
El informe también señala otra posible disrupción: alrededor de un tercio de los ejecutivos cree que las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) podrían reemplazar las redes de tarjetas tradicionales.
Si eso sucede, las implicaciones para los bancos podrían ser significativas e inmediatas. Las comisiones de intercambio y los ingresos basados en depósitos podrían verse bajo presión, mientras que el control sobre los datos de transacciones y las relaciones con los clientes podría transferirse a nuevos actores.
Ese cambio obligaría a los bancos a repensar la fuente de su valor. En lugar de obtener ingresos principalmente del procesamiento de transacciones, es posible que los bancos deban poner mayor énfasis en diferentes servicios. Estos servicios incluyen salvaguardar el dinero digital, proteger los activos tokenizados y ayudar a los clientes a navegar por ecosistemas financieros digitales cada vez más complejos.
En una economía tokenizada, la confianza y la experiencia pueden convertirse en diferenciadores competitivos clave.
A medida que la economía tokenizada toma forma, los líderes bancarios están replanteando cómo invertir para el futuro.
En lugar de tratar la tokenización como una serie de pilotos aislados o casos de uso experimentales, las instituciones líderes están comenzando a verla como parte de la infraestructura central del banco. Esa transición está cambiando las prioridades de inversión.
En lugar de centrarse solo en proteger los activos estáticos, los bancos buscan cada vez más plataformas que permitan que el capital se mueva de manera más eficiente, con menos transferencias, menos fricción y mayor flexibilidad. Las arquitecturas modulares preparadas para la IA son especialmente importantes en este entorno porque pueden ayudar a los bancos a adaptarse a medida que la tecnología y la regulación continúan evolucionando.
Para 2030, es posible que estas capacidades ya no sean diferenciadores; podrían estar en juego.
Es probable que las instituciones que avances antes sean las mejor posicionadas para liderar la próxima evolución de la banca.
La tokenización no es simplemente la digitalización de activos. Es una redefinición de cómo se mueve el valor a través del sistema financiero y de quién lo captura en última instancia.
Lea el informe de IBV Banking in the Tokenized Economy
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