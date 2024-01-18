La tecnología más popular en este momento es la IA, más específicamente, la IA generativa. La tendencia es tan popular que todos los oradores de conferencias y seminarios web se sienten obligados a mencionar alguna forma de IA, sin importar su campo.

Las innovaciones y los riesgos que ofrece la IA son a la vez emocionantes y aterradores. Sin embargo, el gran enfoque en esta Tecnología eclipsa un componente importante de la inteligencia artificial: el machine learning (ML).

Para una descripción general rápida, machine learning (ML) es un subconjunto de IA basado en patrones, predicciones y optimización. Las herramientas de ciberseguridad se basan en el machine learning (ML) para utilizar predicciones y patrones con el fin de detectar anomalías y descubrir posibles amenazas. En lugar de que un humano pase horas leyendo registros, el machine learning (ML) puede realizar las mismas tareas en segundos.

Al igual que la IA, el ML existe desde hace mucho tiempo. La razón por la que hablamos tanto de IA ahora es porque la IA generativa es un cambio radical en la forma en que nos comunicamos con la tecnología. Pero el machine learning (ML) también está cambiando, y lo veremos usado de nuevas maneras en 2024.