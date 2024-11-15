A pesar de los estudios de casos prometedores, todavía hay una constelación de riesgos asociados con las herramientas de IA generativa. Estos incluyen cuestiones pendientes en torno a la precisión, la transparencia, la imparcialidad, la privacidad y la infracción de la propiedad intelectual.

Las historias generadas por IA han suscitado una controversia masiva no solo por estar mal escritas, sino también por plagio e inexactitudes fácticas. A medida que más motores de búsqueda despliegan resúmenes de IA, existe la preocupación de que estas características den la apariencia de autoridad al incluir enlaces a fuentes. Pero pueden sacar los hechos de contexto y dar desinformación31. Y dependiendo de la fuente de sus datos de entrenamiento, los modelos de IA podrían amplificar los sesgos existentes.

Aunque es fácil señalar a chatbots como ChatGPT, el Reuters Institute 6 señaló que las organizaciones de noticias no pueden evitar fácilmente este problema. El desarrollo interno de modelos patentados es un desafío. Incluso las salas de redacción más grandes pueden no tener un archivo lo suficientemente grande como para proporcionar todos los datos de entrenamiento que un LLM podría necesitar.

La mejor solución sería afinar o instruir los modelos existentes, pero esos métodos pueden acarrear sus propios problemas en materia de seguridad, estabilidad e interpretabilidad.

A pesar de las impresionantes hazañas que puede realizar la IA generativa, en última instancia carece de una comprensión coherente del mundo32. Como resultado, la IA no puede examinar la calidad de las fuentes y, a veces, pueden ser engañadas. Por ejemplo, Wired33 descubrió que los productos de IA de Google, Microsoft y Perplexity han estado presentando respuestas de IA basadas en una ciencia racial ampliamente desacreditada porque hay una falta de información de alta calidad en la web. Además, los modelos de IA pueden tener alucinaciones y aún están aprendiendo a transmitir incertidumbre.

Anteriormente, las publicaciones publicaban sus datos y código junto con el trabajo producido mediante el uso de machine learning o IA. Ahora, hay una demanda aún mayor de responsabilidad y explicabilidad algorítmicas: la audiencia quiere saber cuándo se produce contenido por parte de la IA34. Incluso entonces, algunos estudios iniciales han demostrado que las audiencias tienden a confiar menos en el contenido de las noticias cuando se marca como generado por IA.

El periodismo se basa en una relación entre el escritor y el lector. Mantener la confianza es fundamental. Y a medida que la IA se utiliza cada vez más en diferentes niveles de producción de noticias, las empresas de medios intentan ser lo más transparentes posible en sus divulgaciones.

En una guía publicada por The New York Times35 en mayo de 2024, sus editores dijeron que la IA generativa se utilizará como herramienta al servicio de su misión de descubrir la verdad y ayudar a más personas a comprender el mundo. La tecnología se utiliza con orientación humana y revisión, y los editores explican cómo se creó el trabajo y los pasos que tomaron para mitigar el riesgo, el sesgo y la inexactitud.

“La relación entre un periodista y la IA no es diferente al proceso de desarrollar fuentes o cultivar reparadores”, según lo expresó Columbia Journalism Review36. "Al igual que con las fuentes humanas, las inteligencias artificiales pueden tener conocimientos, pero no están libres de subjetividad en su diseño; también deben contextualizarse y calificarse".

Existe una tendencia hacia una mayor transparencia en los sistemas de IA en diversas industrias. Sin embargo, las empresas siguen negociando las compensaciones entre más código fuente y seguridad.