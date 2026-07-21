Cree, lance y escale con herramientas de desarrollo de software impulsadas por IA
Desarrolle, modernice y gobierne aplicaciones con confianza
La IA en el desarrollo de software va más allá de la generación de código para transformar la manera en que se entrega el software. Nuestras soluciones permiten flujos de trabajo asistidos por IA a lo largo de todo el ciclo de vida, mejorando la comprensión del sistema, coordinando la entrega, incorporando la gobernanza y respaldando una evolución de software continua y resiliente a escala.
Aplique la IA más allá de las tareas de código aisladas: abarque la planificación, la refactorización, las pruebas y los pipelines para que los cambios se propaguen de manera confiable en todos los sistemas.
Acelere la entrega mientras preserva la integridad del sistema para reducir la deuda técnica, refactorizar de forma segura y mantener la coherencia en grandes bases de código.
Instrumente el SDLC con analytics para realizar un seguimiento del uso, optimizar los recursos y alinear la adopción de la IA con resultados de ingeniería medibles.
Integre la aplicación de políticas y las prácticas de programación seguras desde el principio para identificar problemas antes, reducir la repetición del trabajo y estandarizar el desarrollo sin entorpecer a los equipos.
Optimice las tareas repetitivas y reduzca la carga cognitiva, lo que permite a los desarrolladores centrarse en el trabajo de ingeniería de mayor valor. Pueden usar chatbots u otros tipos de comandos para generar código, así como pruebas unitarias que garanticen la calidad del código, transformen el código, completen automáticamente el código, creen documentación del código, comprendan el código y más. En función de sus casos de uso, puede elegir una o varias herramientas de programación de IA.
Modernice las aplicaciones con desarrollo impulsado por IA, acelerando la entrega, reduciendo los costos y creando sistemas resilientes y nativos de la nube para lograr agilidad.
Integre y orqueste agentes de IA en todas las plataformas con control integrado, convirtiendo las herramientas fragmentadas en resultados seguros y escalables listos para la empresa.
Habilite IA a escala con gobernanza integrada e incorporación de controles automatizados en todos los modelos para reducir el riesgo y acelerar la innovación.
Blue Pearl modernizó aplicaciones complejas en tan solo 3 días, automatizando el análisis del código, la refactorización y las pruebas mientras mantenía la integridad arquitectónica.
APIS IT redujo los plazos de modernización heredados de semanas a horas mediante la automatización del análisis de código, la refactorización y la transformación en arquitecturas modernas.
Los costos del centro de datos se redujeron a aproximadamente el 20 % de los niveles anteriores, mientras que el tiempo de actividad del sistema superó el 99 %, lo que fortaleció la confiabilidad para las operaciones críticas para el negocio.
Uno de los ejemplos más visibles de la innovación orientada a los aficionados de Wimbledon es Match Chat, un asistente impulsado por IA diseñado para actuar como acompañante en tiempo real para los aficionados después de un partido.