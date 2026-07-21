IA para el desarrollo de software

Cree, lance y escale con herramientas de desarrollo de software impulsadas por IA

Guía: Pasar de la programación de IA a la entrega
IA agéntica para Cognos Analytics

Modernice el ciclo de vida del desarrollo de software con IA

Desarrolle, modernice y gobierne aplicaciones con confianza

La IA en el desarrollo de software va más allá de la generación de código para transformar la manera en que se entrega el software. Nuestras soluciones permiten flujos de trabajo asistidos por IA a lo largo de todo el ciclo de vida, mejorando la comprensión del sistema, coordinando la entrega, incorporando la gobernanza y respaldando una evolución de software continua y resiliente a escala.

 

Infografía: Desarrollo de software asistido por IA
IA que funciona en todo el SDLC

Aplique la IA más allá de las tareas de código aisladas: abarque la planificación, la refactorización, las pruebas y los pipelines para que los cambios se propaguen de manera confiable en todos los sistemas.
Modernización sin regresión 

Acelere la entrega mientras preserva la integridad del sistema para reducir la deuda técnica, refactorizar de forma segura y mantener la coherencia en grandes bases de código.
Control de costos con señales claras

Instrumente el SDLC con analytics para realizar un seguimiento del uso, optimizar los recursos y alinear la adopción de la IA con resultados de ingeniería medibles.
Seguridad y gobernanza integradas 

Integre la aplicación de políticas y las prácticas de programación seguras desde el principio para identificar problemas antes, reducir la repetición del trabajo y estandarizar el desarrollo sin entorpecer a los equipos.

Productos relevantes

Optimice las tareas repetitivas y reduzca la carga cognitiva, lo que permite a los desarrolladores centrarse en el trabajo de ingeniería de mayor valor. Pueden usar chatbots u otros tipos de comandos para generar código, así como pruebas unitarias que garanticen la calidad del código, transformen el código, completen automáticamente el código, creen documentación del código, comprendan el código y más. En función de sus casos de uso, puede elegir una o varias herramientas de programación de IA.
IBM® Bob
Acelere el desarrollo de software mediante la automatización del trabajo complejo, desde la creación de características hasta la modernización de los sistemas heredados que garantice una entrega segura y de alta calidad.
IBM Instana
Obtenga una observabilidad simple impulsada por IA para los equipos de ingeniería y DevOps, automatizando los insights para mejorar el rendimiento, la confiabilidad y la eficiencia.
Terraform
Automatice el aprovisionamiento en la nube, el centro de datos y SaaS, permitiendo un único flujo de trabajo para gestionar la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida.

Servicios relevantes

Servicios de desarrollo de aplicaciones

Modernice las aplicaciones con desarrollo impulsado por IA, acelerando la entrega, reduciendo los costos y creando sistemas resilientes y nativos de la nube para lograr agilidad.

 Explore los servicios de desarrollo de aplicaciones
Un desarrollador informático moderno que usa una computadora en una oficina mientras trabaja en juegos y software de realidad virtual.
Servicios de integración de IA

Integre y orqueste agentes de IA en todas las plataformas con control integrado, convirtiendo las herramientas fragmentadas en resultados seguros y escalables listos para la empresa.

 Explore los servicios de integración de la IA
Profesionales ocupados y líderes empresariales sonrientes conversando en el trabajo. Equipo directivo compuesto por dos empresarios trabajando y hablando mientras utilizan una computadora portátil de pie en la oficina de la empresa
Consultoría sobre gobernanza de la IA

Habilite IA a escala con gobernanza integrada e incorporación de controles automatizados en todos los modelos para reducir el riesgo y acelerar la innovación.

 Explore la consultoría de gobernanza de la IA
Una joven y una señora mayor utilizan sus dispositivos mientras comparten un escritorio y mantienen la distancia social

Recursos

Tendencias tecnológicas de 2026: Plataformas de desarrollo nativas de la IA
Lea el informe para descubrir insights aplicables en la práctica que le ayudarán a transformar la productividad de los desarrolladores en un catalizador para el crecimiento empresarial.
Qué significa un asociado de desarrollo de IA para su SDLC
Vea cómo el desarrollo nativo de la IA puede potenciar a los equipos en todo el ciclo de vida del desarrollo de software.
El análisis de RedMonk sobre cómo los equipos de ingeniería líderes utilizan la IA agéntica
Obtenga orientación práctica para aplicar la IA agéntica y vea cómo IBM Bob ayuda a los equipos a trabajar en entornos heredados y modernos.
IBM Bob avanza en la posición de IBM en el desarrollo del SDLC agéntico
Descubra cómo IBM Bob se diferencia de otras herramientas de agentes en el mercado y vea las consideraciones clave de adopción.
Dé el siguiente paso

Transforme su proceso de desarrollo de software desde cero con el desarrollo asistido por IA.  Reserve una cita con un experto para hablar sobre las posibilidades.

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