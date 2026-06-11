Con IBM Cloud y Power Virtual Server, MONO-X reduce los costos y mejora la resiliencia para acelerar la adopción de la IA
MONO-X es una empresa de tecnología con sede en Japón y un IBM Business Partner que apoya a las empresas que modernizan sistemas de misión crítica mientras mantienen la continuidad de negocio. A medida que aumentaba la demanda de los clientes de migración a la nube e innovación impulsada por IA, MONO-X reconoció la necesidad de ofrecer un enfoque de modernización más ágil, resiliente y sostenible para las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo de IBM i.
Muchos de los clientes de MONO-X confiaban en una infraestructura local de larga data que limitaba la agilidad, requería operaciones manuales y dificultaba cada vez más la transferencia de conocimientos. Para apoyar la modernización, mientras se preserva el valor de los activos existentes de IBM i, los clientes necesitaban una base segura en la nube que pudiera reducir la complejidad operativa y permitir una adopción más rápida de tecnologías de IA. Sin este enfoque, el aumento de los costos de infraestructura y el riesgo operativo podrían obstaculizar la innovación y el crecimiento futuro.
MONO-X se asoció con IBM para ofrecer un enfoque de modernización de nube híbrida basado en IBM® Cloud e IBM Power Virtual Server. Con base en esta arquitectura, MONO-X desarrolló PVS One, un servicio gestionado diseñado para absorber la complejidad de IBM Cloud y proporcionar a los clientes una ruta simplificada y de alto valor desde los entornos on-premises de IBM i hasta la nube.
Con IBM Cloud como capa de integración y Power Virtual Server como infraestructura central, MONO-X permitió a los clientes automatizar las cargas de trabajo manuales, mejorar la sustentabilidad operativa y fortalecer la resiliencia del sistema. La solución también respaldó el desarrollo moderno mediante la integración IBM watsonx Orchestrate, lo que permitió que agentes de IA como IBM Bob operaran de forma más autónoma. Al permitir una integración perfecta entre los sistemas basados en COBOL y los servicios de IA modernos, MONO-X demostró cómo el legado y la innovación pueden coexistir dentro de una única arquitectura preparada para el futuro.
Con el entorno de nube híbrida entregado a través de PVS One, los clientes de MONO-X lograron mejoras medibles en rentabilidad, confiabilidad y velocidad de innovación. Los costos del centro de datos se redujeron a aproximadamente el 20 % de los niveles anteriores, mientras que el tiempo de actividad del sistema superó el 99 %, lo que fortaleció la confiabilidad para las operaciones críticas para el negocio.
Los entornos de desarrollo de agentes de IA ahora se pueden aprovisionar en aproximadamente dos horas, en comparación con los casi tres meses en entornos on premises tradicionales. La solución también permitió operaciones más automatizadas, una mejor transferencia de conocimientos y ciclos de modernización más rápidos. Como resultado, los clientes pueden preservar el valor de sus activos de IBM i mientras integran rápidamente las tecnologías de IA en los sistemas centrales, posicionándolos para un crecimiento sostenible y una transformación digital continua.
MONO-X es una empresa de tecnología con sede en Japón especializada en transformación digital y modernización de sistemas centrales. Guiada por su filosofía, “Reescribir el estándar”, la empresa moderniza los sistemas de misión crítica utilizando migración a la nube, software autónomo y soluciones impulsadas por IA.
IBM Cloud e IBM Bob ayudan a las organizaciones a modernizar aplicaciones, automatizar flujos de trabajo y escalar la IA en toda la empresa. Al combinar la flexibilidad de la nube híbrida con las capacidades del agente de IA, las empresas pueden reducir la complejidad, acelerar la innovación y desbloquear nuevos valores de los sistemas existentes.
© Copyright IBM Corporation, mayo de 2026.
IBM, el logotipo de IBM, IBM Bob, IBM Cloud, IBM Power Virtual Server e IBM Watsonx Orchestrate son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales pueden variar según las configuraciones y condiciones del cliente.