MONO-X es una empresa de tecnología con sede en Japón y un IBM Business Partner que apoya a las empresas que modernizan sistemas de misión crítica mientras mantienen la continuidad de negocio. A medida que aumentaba la demanda de los clientes de migración a la nube e innovación impulsada por IA, MONO-X reconoció la necesidad de ofrecer un enfoque de modernización más ágil, resiliente y sostenible para las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo de IBM i.

Muchos de los clientes de MONO-X confiaban en una infraestructura local de larga data que limitaba la agilidad, requería operaciones manuales y dificultaba cada vez más la transferencia de conocimientos. Para apoyar la modernización, mientras se preserva el valor de los activos existentes de IBM i, los clientes necesitaban una base segura en la nube que pudiera reducir la complejidad operativa y permitir una adopción más rápida de tecnologías de IA. Sin este enfoque, el aumento de los costos de infraestructura y el riesgo operativo podrían obstaculizar la innovación y el crecimiento futuro.