Licencias de subcapacidad (capacidad de virtualización)

Las licencias por subcapacidad le permiten licenciar un producto de software elegible por menos de la capacidad total de su servidor o grupo de servidores. Proporciona el detalle de licencias necesario para aprovechar diversas tecnologías de chips multinúcleo y virtualización.
Los términos de las licencias de software de subcapacidad están documentados en los acuerdos de International Passport Advantage y Passport Advantage Express (IPAA).
A continuación, se incluye un resumen de los requisitos de licencia de subcapacidad.
Los clientes que obtengan productos de subcapacidad elegibles para su uso en un entorno de virtualización elegible deben obtener derechos suficientes para cubrir todos los núcleos de procesador activados* puestos a disposición o gestionados por el programa, según se define de acuerdo con las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y
Nota: El despliegue de la configuración de ILMT Lite con ILMT Disconnected Scanner se aprueba previamente cuando el número de VM/LPAR objetivo en el alcance de la capacidad de virtualización es inferior a 5000 (cinco mil).
En lugar de ILMT, las herramientas validadas aprobadas son
Consulte la página de herramientas aprobadas y las secciones relacionadas para obtener más información.
* Un núcleo de procesador activado es un núcleo de procesador que está disponible para su uso en un servidor físico o virtual, independientemente de si la capacidad del núcleo del procesador puede estar limitada o está limitada a través de tecnologías de virtualización, comandos del sistema operativo, configuración del BIOS o restricciones similares.
*Visite Licencias de contenedores para obtener información sobre los requisitos de elegibilidad e informes para las licencias de contenedores.
Todos los productos basados en núcleos (incluidos aquellos dentro de programas agrupados) que utilizan las métricas que se enumeran a continuación en la columna izquierda son compatibles con las licencias de subcapacidad. Los requisitos de IBM License Metric Tool para cada métrica se enumeran a la derecha.
|Métrica*
|ILMT obligatorio**
|1. Unidad de valor del procesador (PVU)
Sí
|2. Unidad de valor de recursos:
Núcleo de procesador activado gestionado (RVU MAPC)
Sí
|3. Núcleo de procesador virtual (VPC)
Sí (consulte el cambio de política de VPC a continuación)
Actualizado el 10 de mayo de 2022
*Para conocer las definiciones de métricas PVU, RVU y VPC, consulte Métricas de licencia comúnmente utilizadas.
**IBM License Metric Tool (ILMT) admite el seguimiento de licencias para la métrica "Instalar" lista para usar, así como para varias otras métricas según el programa.
Los dispositivos virtuales (como OVA iniciados desde VMware ESXi) se admiten mediante licencias de subcapacidad. Todo el cálculo debe facturarse mediante las reglas de recuerdo de subcapacidad. Estos entornos deben usar sistemas operativos y tecnologías de virtualización elegibles, así como herramientas aprobadas (por ejemplo, ILMT) según los requisitos de subcapacidad estándar. El soporte de los escáneres ILMT se realiza según cada producto. Consulte la documentación del producto o póngase en contacto con su representante de IBM para asegurarse de que sus dispositivos virtuales sean compatibles.
Con el lanzamiento de IBM Passport Advantage v11, para todos los clientes nuevos a partir del 1 de febrero de 2023 y los clientes existentes a partir del 1 de mayo de 2023, las políticas de informes de subcapacidad que anteriormente solo se aplicaban a los productos elegibles desplegados en PVU y métricas de RVU ahora se aplican a los desplegados en la métrica de VPC.
Aviso previo de actualización de políticas de VPC: 13 de julio de 2022
A partir del 10 de mayo de 2022, IBM exige que todas las licencias de software de núcleo de procesador virtual (VPC) que usen licencias de subcapacidad desplieguen IBM License Metric Tool (ILMT) u otras herramientas validadas aprobadas. Ya no se permitirá el recuento manual de capacidad.
Los términos de licencia de contenedores no se incluyen en este cambio de política.
Acción requerida por parte del cliente
Para el uso de software de subcapacidad que utiliza la métrica de núcleo de procesador virtual (VPC), el cliente acepta 1) instalar y configurar la versión más actual de IBM License Metric Tool (ILMT) u otra herramienta validada aprobada dentro de los 90 días posteriores a la publicación de esta carta (y no después del 1 de enero de 2023) y/o la primera implementación del producto VPC basado en subcapacidad del cliente, 2) instalar rápidamente cualquier actualización de ILMT que esté disponible y 3) recopilar datos de despliegue para cada EP (producto elegible).
ILMT (u otra herramienta aprobada por IBM) debe estar instalada para todos los productos de subcapacidad. (Ya no es válido: consulte la actualización de la política de febrero de 2023).
El incumplimiento de lo anterior dará como resultado el cobro por debajo de la capacidad total del número total de núcleos de procesador físico activados y disponibles para su uso en el servidor.
Si tiene preguntas sobre lo que esto significa para sus despliegues de software, comuníquese con su representante de IBM.
Las piezas que se enumeran a continuación no son elegibles para licencias de subcapacidad:
|Números de pieza (Lic., Spt., Reinst.)
|PID N.º
|Descripción
|1. D571FLL, E02DTLL, D571GLL
|5724A39
|WebSphere MQ for HP NonStop Server
|2. D564PLL, E0287LL, D564QLL
|5724A38
|WebSphere MQ for HP OpenVMS
Cuando un sistema operativo (SO) o tecnología de virtualización ya no es compatible con su proveedor, IBM anuncia planes para eliminarlos de la lista de tecnologías.
Todos esos planes y las eliminaciones de tecnología se anuncian en el Programa de eliminación de elementos de la lista de tecnologías elegibles para subcapacidad.
Las renovaciones parciales ya no están disponibles para el cliente 90 días después de la inelegibilidad del sistema operativo.
Para recibir notificaciones sobre los últimos planes de eliminación de tecnologías de virtualización y sistemas operativos de la lista de elegibilidad de subcapacidad, los clientes deben suscribirse al producto My Notifications for ILMT.
Notas:
En general, para cualquier producto elegible instalado en un entorno de virtualización elegible, puede licenciar al menor de lo siguiente:
El número total de núcleos se aplicaría a cualquier relación de conversión:
Las relaciones SMT/hyperthreading no se ajustan con las licencias de subcapacidad. Cuando el número total de núcleos virtuales alcanza la capacidad física, no se cuentan más núcleos adicionales.
Los materiales a continuación contienen las reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y escenarios de recuento, con el fin de ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador que deben ser licenciados: Estas reglas se aplican a los servidores ubicados dentro de la misma región ILMT. Las regiones ILMT se basan en continentes globales y se definen de la siguiente manera.
Regiones ILMT:
Escenarios de recuento de licencias:
Descargue la hoja de cálculo del informe de auditoría de cálculo manual de la capacidad de virtualización.
Vea las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre licencias y cumplimiento de subcapacidad.
Utilice la calculadora de la unidad de valor del procesador para determinar el número requerido de PVUs según su entorno. Complete los campos obligatorios para cada configuración de servidor e ingrese la cantidad de núcleos de procesador para calcular las “unidades de valor total”.