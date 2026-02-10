Licencias de subcapacidad (capacidad de virtualización)

Con el lanzamiento de IBM Passport Advantage v11, para todos los clientes nuevos a partir del 1 de febrero de 2023 y los clientes existentes a partir del 1 de mayo de 2023, las políticas de informes de subcapacidad que anteriormente solo se aplicaban a los productos elegibles desplegados en PVU y métricas de RVU ahora se aplican a los desplegados en la métrica de VPC.



Aviso previo de actualización de políticas de VPC: 13 de julio de 2022

A partir del 10 de mayo de 2022, IBM exige que todas las licencias de software de núcleo de procesador virtual (VPC) que usen licencias de subcapacidad desplieguen IBM License Metric Tool (ILMT) u otras herramientas validadas aprobadas. Ya no se permitirá el recuento manual de capacidad.

Los términos de licencia de contenedores no se incluyen en este cambio de política.

Acción requerida por parte del cliente

Para el uso de software de subcapacidad que utiliza la métrica de núcleo de procesador virtual (VPC), el cliente acepta 1) instalar y configurar la versión más actual de IBM License Metric Tool (ILMT) u otra herramienta validada aprobada dentro de los 90 días posteriores a la publicación de esta carta (y no después del 1 de enero de 2023) y/o la primera implementación del producto VPC basado en subcapacidad del cliente, 2) instalar rápidamente cualquier actualización de ILMT que esté disponible y 3) recopilar datos de despliegue para cada EP (producto elegible).

ILMT (u otra herramienta aprobada por IBM) debe estar instalada para todos los productos de subcapacidad. (Ya no es válido: consulte la actualización de la política de febrero de 2023).

El incumplimiento de lo anterior dará como resultado el cobro por debajo de la capacidad total del número total de núcleos de procesador físico activados y disponibles para su uso en el servidor.

Si tiene preguntas sobre lo que esto significa para sus despliegues de software, comuníquese con su representante de IBM.