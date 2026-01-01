En general, para cualquier Producto elegible instalado en un Entorno de virtualización elegible, puede licenciar al menor de lo siguiente:
Los siguientes materiales contienen las Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y los escenarios de recuento, que están destinados a ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador necesarios para obtener una licencia. Estas reglas se aplican a los servidores ubicados dentro de la misma región ILMT. Las regiones de ILMT se basan en continentes globales y se definen de la siguiente manera.
Regiones ILMT:
Los materiales a continuación contienen las Reglas de Recuento de Licencias de Capacidad de Virtualización y escenarios de conteo, con el fin de ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador que deben ser licenciados:
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Para determinar el número correcto de licencias necesarias para el entorno de virtualización elegible:
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