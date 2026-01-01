En general, para cualquier Producto elegible instalado en un Entorno de virtualización elegible, puede licenciar al menor de lo siguiente:

PVU/VPC/RVU para la cantidad máxima de núcleos virtuales en las máquinas virtuales (VM) disponibles para el Producto elegible en un momento dado; o

PVU/VPC/RVU para el número máximo de núcleos físicos en el servidor disponibles para el Producto elegible en un momento dado

Los siguientes materiales contienen las Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y los escenarios de recuento, que están destinados a ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador necesarios para obtener una licencia. Estas reglas se aplican a los servidores ubicados dentro de la misma región ILMT. Las regiones de ILMT se basan en continentes globales y se definen de la siguiente manera.

Regiones ILMT:

Región 1: Norteamérica y Sudamérica

Región 2: Europa y África

Región 3: Asia y Australia

Los materiales a continuación contienen las Reglas de Recuento de Licencias de Capacidad de Virtualización y escenarios de conteo, con el fin de ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador que deben ser licenciados:

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