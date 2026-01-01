Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización

Descripción general

En general, para cualquier Producto elegible instalado en un Entorno de virtualización elegible, puede licenciar al menor de lo siguiente:

  • PVU/VPC/RVU para la cantidad máxima de núcleos virtuales en las máquinas virtuales (VM) disponibles para el Producto elegible en un momento dado; o
  • PVU/VPC/RVU para el número máximo de núcleos físicos en el servidor disponibles para el Producto elegible en un momento dado

Los siguientes materiales contienen las Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización y los escenarios de recuento, que están destinados a ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador necesarios para obtener una licencia. Estas reglas se aplican a los servidores ubicados dentro de la misma región ILMT. Las regiones de ILMT se basan en continentes globales y se definen de la siguiente manera.

Regiones ILMT:

  • Región 1: Norteamérica y Sudamérica
  • Región 2: Europa y África
  • Región 3: Asia y Australia

Los materiales a continuación contienen las Reglas de Recuento de Licencias de Capacidad de Virtualización y escenarios de conteo, con el fin de ayudarle a determinar el número correcto de núcleos de procesador que deben ser licenciados:

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Determinar el número correcto de licencias de PVU/VPC/RVU necesarias para el entorno de virtualización elegible

Para determinar el número correcto de licencias necesarias para el entorno de virtualización elegible:

  • Lea los Términos de licencia de subcapacidad del Acuerdo International Passport Advantage.
  • Consulte el archivo anterior para conocer las Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización adecuadas para el entorno de virtualización elegible.
  • Siga las Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización para determinar, por programa, la cantidad de núcleos de procesador necesarios para la licencia.
  • Para PVU: multiplique la cantidad de núcleos de procesador necesarios para licenciar por la cantidad de PVU por núcleo necesarios para esa familia de procesadores. Puede determinar el número correcto de PVU por núcleo consultando la tabla de PVU.
  • Para VPC: 1 VPC equivale a 1 CPU virtual (vCPU); sujeto a la regla "menor de" anterior
  • Para RVU: utilice el documento de Información sobre licencias del Programa principal para determinar el número de RVU necesarias para obtener la licencia del número de núcleos de procesador disponibles para ese Programa principal. Todos los documentos de información sobre licencias están disponibles aquí: https://www.ibm.com/mx-es/terms/?cat=software-license

Si tiene preguntas, comuníquese con su Representante de ventas de IBM o con su IBM Business Partner .