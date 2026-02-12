En el marco de los programas IBM Passport Advantage y Passport Advantage Express, los clientes pueden:

Adquirir Productos elegibles (EP), incluidas licencias de software de IBM (tanto vigentes como temporales), Categorías de productos del director ejecutivo (CEO) (Opción empresarial completa), Suscripción y soporte de software, Servicios en la nube, Dispositivos y Servicios de dispositivos, y ofertas seleccionadas de terceros sujetas a términos de terceros.

Renueve la Suscripción y soporte de software de IBM, licencias de suscripción y temporales, Servicios de nube y dispositivos.

Compre y renueve el soporte técnico para aplicaciones Seleccionadas de Código abierto y otras aplicaciones no garantizadas.

Si bien ambos programas utilizan un conjunto común de acuerdos, procesos y herramientas, existen diferencias entre ellos.