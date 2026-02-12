Descripción general de Passport Advantage y Passport Advantage Express

Passport Advantage (PA) y Passport Advantage Express (PAE) son programas integrales de IBM mediante los cuales los Clientes pueden solicitar Productos elegibles (EP).

    Descripción general

    En el marco de los programas IBM Passport Advantage y Passport Advantage Express, los clientes pueden:

    • Adquirir Productos elegibles (EP), incluidas licencias de software de IBM (tanto vigentes como temporales), Categorías de productos del director ejecutivo (CEO) (Opción empresarial completa), Suscripción y soporte de software, Servicios en la nube, Dispositivos y Servicios de dispositivos, y ofertas seleccionadas de terceros sujetas a términos de terceros.
    • Renueve la Suscripción y soporte de software de IBM, licencias de suscripción y temporales, Servicios de nube y dispositivos.
    • Compre y renueve el soporte técnico para aplicaciones Seleccionadas de Código abierto y otras aplicaciones no garantizadas.

    Si bien ambos programas utilizan un conjunto común de acuerdos, procesos y herramientas, existen diferencias entre ellos.

    Comparación entre Passport Advantage y Passport Advantage Express

    Passport Advantage

    • Ideal para empresas multinacionales más grandes y con múltiples sitios
    • Basado en relaciones
    • Inscripción necesaria
    • Relación de precios por volumen sugeridos (RSVP)
    • Una fecha de renovación anual de S&S (para la mayoría de las ofertas) sincronizada con una única fecha de aniversario
    • Gestione múltiples sitios bajo un solo acuerdo
    • Agregación de puntos

    Passport Advantage Express

    • Diseñado para empresas más pequeñas y de un solo sitio
    • Basado en transacciones
    • Sin inscripción
    • Precios de venta minorista sugeridos (SRP)
    • Fechas de renovación de S&S alineadas con la fecha de compra inicial, no con una sola fecha de aniversario anual
    • Gestión únicamente de un solo sitio
    • Sin agregación de puntos
