Passport Advantage Online proporciona acceso seguro de inicio de sesión a la información y las aplicaciones de Passport Advantage específicas del sitio.

Inicie sesión en su sitio de PAO

¿Es nuevo en PAO? Haga un recorrido.

Recorrido de Passport Advantage Online (03:05)

Passport Advantage Online (PAO) es el dominio privado de su organización dentro de IBM. Los usuarios autorizados pueden iniciar sesión para descargar software, solicitar medios, establecer preferencias de notificación, comprar nuevas licencias, renovar IBM Software Subscription and Support, gestionar derechos, generar y ver informes y gestionar el acceso a la cuenta, los roles y los privilegios.

Solicitar acceso a PAO

Aprenda a solicitar acceso a Passport Advantage Online (01:44)

Si no tiene acceso a su sitio de PAO, solicite acceso ahora.

