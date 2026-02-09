Recorrido de Passport Advantage Online (03:05)

Passport Advantage Online (PAO) es el dominio privado de su organización dentro de IBM. Los usuarios autorizados pueden iniciar sesión para descargar software, solicitar medios, establecer preferencias de notificación, comprar nuevas licencias, renovar IBM Software Subscription and Support, gestionar derechos, generar y ver informes y gestionar el acceso a la cuenta, los roles y los privilegios.