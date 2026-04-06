Para ver los documentos de PA y PAE actuales, vaya a Términos de IBM.

Comience seleccionando su país e idioma. A continuación, en Tipo de documento, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de "Acuerdos estándares". En Tipos de documentos, seleccione "Acuerdos estándares" y, a continuación, Acuerdos de Passport Advantage.



Notas: Puede utilizar las casillas de verificación para ver el Acuerdo y los anexos y/o los Documentos de inscripción.

Si lo prefiere, puede omitir la búsqueda de Términos e ir directamente a los siguientes documentos.

Dentro de los Términos de IBM, también tiene acceso a los documentos de Información de licencia (LI) de IBM, así como a:

El Acuerdo de relación con el cliente (CRA) de IBM es nuestro único acuerdo que se utiliza para adquirir la mayoría de las ofertas de IBM.

La familia de acuerdos de CRA brinda a los Clientes la flexibilidad de adquirir un conjunto específico de ofertas con solo los términos necesarios para respaldar la adquisición de esas ofertas. La familia de acuerdos CRA incluye, entre otros, el Acuerdo de servicios en la nube (CSA) y el CRA: Servicios.

Anexos a la familia de acuerdos del CRA. Cuando un cliente utiliza uno de los acuerdos de la familia CRA para una transacción anterior que involucra solo una oferta específica y elige, en un momento posterior, ampliar los términos de su familia de Acuerdos CRA para incluir otras ofertas, puede hacerlo agregando un anexo que contenga esos términos complementarios cuando así lo desee.

Anexos a la familia de acuerdos del CRA. Cuando un cliente utiliza uno de los acuerdos de la familia CRA para una transacción anterior que involucra solo una oferta específica y elige, en un momento posterior, ampliar los términos de su familia de Acuerdos CRA para incluir otras ofertas, puede hacerlo agregando un anexo que contenga esos términos complementarios cuando así lo desee.

Anexo de Procesamiento de datos (DPA) y Declaración de garantía limitada (SoLW) de IBM y otras normas necesarias para cumplir con los requisitos normativos, legales y específicos de la oferta

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