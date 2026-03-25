Cómo inscribirse en Passport Advantage

Cómo inscribirse en Passport Advantage
IBM Passport Advantage ofrece mejores precios, administración simplificada del Sitio y una fecha de aniversario de renovación anual. Pero para usar estos beneficios, debe inscribirse.

Descripción general

Para inscribirse en Passport Advantage o agregar sitios adicionales a un acuerdo de Passport Advantage existente, puede:

  • inscribirse en línea o
  • descargar, completar y enviar su formulario de Inscripción de IBM Passport Advantage a IBM o a su IBM Business Partner.

Antes de inscribirse, consulte los Requisitos de firma de inscripción de Passport Advantage por país o región.

Nota: Si en su país se requieren una o dos firmas, puede utilizar la inscripción en línea, PERO debe imprimir, firmar y enviar su formulario de inscripción a IBM o a su IBM Business Partner.

Inscríbase en línea

La inscripción en línea es la forma más rápida de inscribirse en un nuevo Sitio de Passport Advantage o de agregar Sitios adicionales a un Acuerdo existente de Passport Advantage.
Nota: La inscripción en línea NO PUEDE utilizarse para la inscripción Federal de EE. UU.

Paso 1: Inicie sesión en Inscripción online de Passport Advantage con su IBM id.

  • Si no tiene un IBM id, se le dará la instrucción de REGISTRARSE.
    • Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña.
    • Proporcione la información solicitada.
      Nota: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
    • Presione Enviar.
      Nota: Una vez que su registro se haya aceptado y procesado, recibirá una notificación por correo electrónico.
    • Utilice su IBM id para completar el proceso de inscripción en línea de Passport Advantage
      Nota: También puede utilizar su IBM id para acceder a cualquier aplicación basada en el registro de IBM, incluida IBM Passport Advantage Online.

Paso 2: Complete todos los campos obligatorios de inscripción en línea y luego envíelos. Para:

  •  países de firma 0: su inscripción está completa.
  • Países de firma 1 y 2: su inscripción aún no está completa. Debe (1) descargar, (2) imprimir, (3) firmar su formulario de inscripción y (4) enviar su formulario de inscripción a su Representante de IBM o a su IBM Business Partner para completar el proceso de inscripción.

Paso 3: Recibirá un "Correo electrónico de bienvenida a Passport Advantage".

Descargar formularios de inscripción

Si no puede o no desea inscribirse en línea, puede descargar y completar un formulario de inscripción en los Términos de IBM.

Paso 1: Haga clic en el enlace a continuación que corresponda a los requisitos de firma para su país:

Paso 2: Utilice el menú desplegable "Idioma" en la columna "Filtrar por" (a la izquierda) para seleccionar su idioma preferido.

Paso 3: Descargue el formulario de inscripción, complete todos los campos obligatorios y fírmelo, si así lo exige la ley local.

Paso 4: Devuelva su formulario de inscripción a IBM o a su IBM Business Partner.

Paso 5: Recibirá un correo electrónico una vez que se complete su inscripción.
Nota: Los clientes Federales de EE. UU. deben seguir el proceso Federal de EE. UU.

Recuerde

  1. Passport Advantage tiene dos opciones de inscripción. Puede:
    • Inscribirse en línea o
    • Descargue, complete y envíe los formularios de inscripción de Passport Advantage a IBM o a su IBM Business Partner.
  2. Los clientes de Gobierno y Académicos pueden inscribirse en línea o fuera de línea. Sin embargo, los clientes Federales de EE. UU. deben seguir el proceso Federal de EE UU.
  3. No utilice la inscripción En línea ni los formularios de inscripción de IBM International Passport Advantage para Passport Advantage Express (PAE). PAE se basa en transacciones.