Cómo inscribirse en Passport Advantage

Para inscribirse en Passport Advantage o agregar sitios adicionales a un acuerdo de Passport Advantage existente, puede:

inscribirse en línea o

descargar, completar y enviar su formulario de Inscripción de IBM Passport Advantage a IBM o a su IBM Business Partner.

Antes de inscribirse, consulte los Requisitos de firma de inscripción de Passport Advantage por país o región.

Nota: Si en su país se requieren una o dos firmas, puede utilizar la inscripción en línea, PERO debe imprimir, firmar y enviar su formulario de inscripción a IBM o a su IBM Business Partner.