Cómo inscribirse en Passport Advantage

Para inscribirse en Passport Advantage o agregar sitios adicionales a un acuerdo de Passport Advantage existente, puede:
Antes de inscribirse, consulte los Requisitos de firma de inscripción de Passport Advantage por país o región.
Nota: Si en su país se requieren una o dos firmas, puede utilizar la inscripción en línea, PERO debe imprimir, firmar y enviar su formulario de inscripción a IBM o a su IBM Business Partner.
La inscripción en línea es la forma más rápida de inscribirse en un nuevo Sitio de Passport Advantage o de agregar Sitios adicionales a un Acuerdo existente de Passport Advantage.
Nota: La inscripción en línea NO PUEDE utilizarse para la inscripción Federal de EE. UU.
Paso 1: Inicie sesión en Inscripción online de Passport Advantage con su IBM id.
Paso 2: Complete todos los campos obligatorios de inscripción en línea y luego envíelos. Para:
Paso 3: Recibirá un "Correo electrónico de bienvenida a Passport Advantage".
Si no puede o no desea inscribirse en línea, puede descargar y completar un formulario de inscripción en los Términos de IBM.
Paso 1: Haga clic en el enlace a continuación que corresponda a los requisitos de firma para su país:
Paso 2: Utilice el menú desplegable "Idioma" en la columna "Filtrar por" (a la izquierda) para seleccionar su idioma preferido.
Paso 3: Descargue el formulario de inscripción, complete todos los campos obligatorios y fírmelo, si así lo exige la ley local.
Paso 4: Devuelva su formulario de inscripción a IBM o a su IBM Business Partner.
Paso 5: Recibirá un correo electrónico una vez que se complete su inscripción.
Nota: Los clientes Federales de EE. UU. deben seguir el proceso Federal de EE. UU.
Recuerde