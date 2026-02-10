Preguntas frecuentes sobre subcapacidad Descripción general

1. ¿Qué es la licencia de subcapacidad (virtualización) y en qué se diferencia de la licencia estándar?
Las licencias de subcapacidad le permiten licenciar un programa de software basado en núcleos por menos de la capacidad completa del núcleo del procesador del servidor, cuando el programa de software se despliega en un entorno de virtualización elegible. Con licencias de capacidad completa, los clientes deben obtener derechos de licencia para todos los núcleos de procesador activados en el servidor, independientemente de cómo se implementó el software.
Oferta de licencias de subcapacidad Passport Advantage de IBM:
2. ¿Qué son las licencias de virtualización y cómo se relacionan con las licencias de subcapacidad?
Al reconocer que el uso de la palabra “virtualización” se ha vuelto un lugar común en la industria, IBM a veces se refiere a su oferta de “subcapacidad” como “capacidad de virtualización” o “licencias de virtualización”. Debe esperar que estos nombres se usen indistintamente. A efectos de la concesión de licencias, la contenedorización se considera por separado.
3. ¿Qué son las licencias de capacidad total y cómo se relacionan con las licencias de subcapacidad?
Las licencias de capacidad completa se basan en cada núcleo de procesador físico activado en el servidor físico. En la época en que los servidores eran un núcleo de procesador situado sobre un chip conectado a un socket, el software se licenciaba de manera predeterminada en función de su capacidad total. El concepto de licencia de capacidad total no ha cambiado, incluso con la proliferación de servidores multinúcleo y de varios sockets. La concesión de licencias era sencilla. Pero con la partición y las tecnologías de virtualización de servidores más sofisticadas que crean CPU virtuales, servidores/particiones virtuales (también conocidas como máquinas virtuales, LPAR, etc.) que se pueden mover o cambiar de tamaño sobre la marcha, surgió la demanda de términos de licencia más flexibles. Por ello, IBM anunció su oferta de licencias de subcapacidad en 2005. En la actualidad, IBM cuenta con el soporte más amplio de tecnologías de virtualización en la industria, incluidas las plataformas RISC y x86, y Linux en System z. Además, somos el único proveedor que ofrece una herramienta para ayudar a los clientes a mantener el cumplimiento.
4. ¿Se requiere actualmente una herramienta para rastrear el uso de licencias de subcapacidad?
Sí. Se requiere el uso de IBM License Metric Tool para las licencias de subcapacidad. IBM también permite a los clientes hacer uso de herramientas adicionales aprobadas. Consulte la página web de ILMT para obtener más información sobre estas herramientas.
5. ¿Los clientes deben informar sus despliegues de licencias a IBM?
Los clientes deben mantener documentación como evidencia de la gestión continua del cumplimiento de licencias de la capacidad disponible para el software de IBM. Según los términos de la oferta, los clientes deben poner a disposición estos informes a solicitud de IBM (consulte el Acuerdo de IBM Passport Advantage).
6. ¿Qué métricas de software son elegibles para licencias de subcapacidad?
IBM admite todos los productos de software que utilizan métricas de precios basadas en núcleos:
7. ¿Cómo puedo determinar si un producto tiene licencia basada en PVU/VPC/RVU MAPC?
La descripción del producto o número de pieza casi siempre indicará la métrica de licencia. Los siguientes enlaces son fuentes de información sobre precios y licencias de Passport Advantage:
Base de datos de documentos de información de licencia de IBM
Licencias de IBM Passport Advantage
8. ¿Cuál es el algoritmo para determinar el “precio de subcapacidad”?
IBM otorga licencias en función de los núcleos de procesador completos, basados en el menor de los núcleos físicos o virtuales. El requisito mínimo para las licencias de software es el número adecuado de derechos de licencia para un núcleo de procesador. Esta licencia se basa en la capacidad de procesamiento disponible para el software de IBM. IBM otorga licencias a la suma de la capacidad virtual o la capacidad (física) completa del servidor, lo que sea menor. Consulte las Reglas de recuento de licencias de virtualización para obtener detalles y ejemplos sobre el cálculo de los requisitos de licencia de subcapacidad en varios escenarios.
9. ¿Podemos licenciar derechos para un núcleo de procesador en un servidor, para todos los entornos de virtualización elegibles?
Sí. Consulte la lista de tecnologías de procesador elegibles y tecnologías de virtualización elegibles.
10. ¿Podemos licenciar derechos para menos de un núcleo de procesador en un servidor, para todos los entornos de virtualización elegibles?
No. El requisito mínimo para las licencias de software es el número adecuado de derechos de licencia para un núcleo de procesador completo.
11. ¿Cuántos derechos de licencia se requieren para una máquina virtual (VM) en un entorno de virtualización VMware?
Las licencias se basan en la capacidad de procesamiento disponible para el software de IBM. En el caso de VMware, otorgamos licencias en función de la cantidad de núcleos virtuales (vCPU en la terminología de VMware) disponibles para una partición. Cada CPU equivale a un núcleo de procesador para la concesión de licencias. Licenciamos a la suma menor de vCPU o capacidad (física) completa del servidor. Para obtener más detalles, consulte las licencias de software de conteo que utilizan tecnologías de virtualización específicas en el sitio web de subcapacidad.
12. ¿Cuántos derechos de licencia se requieren para una partición en un entorno de virtualización PowerVM elegible?
La concesión de licencias se basa en la capacidad de procesamiento (expresada en PVU) disponible para el software de IBM. En el caso de una partición PowerVM, otorgamos licencias en función de la capacidad del núcleo del procesador virtual disponible para una partición en función del modo de partición (con o sin límite).
En el caso de ciertas particiones (particiones limitadas) que tienen una capacidad de procesamiento de núcleo fraccional, agregamos núcleos de procesador fraccionales, aplicamos reglas de limitación de grupos compartidos y redondeamos a nivel de servidor al siguiente núcleo de procesador completo. IBM otorga licencias a la suma de la capacidad virtual o la capacidad (física) completa del servidor
Para obtener más detalles, busque el escenario que mejor describa su situación en:
Escenarios para sistemas Power disponibles con licencias de software de recuento que utilizan tecnologías de virtualización específicas.
13. ¿Por qué algunos productos básicos no son elegibles para licencias de subcapacidad?
Para esas pocas excepciones, los productos generalmente no pueden desplegarse en un entorno de servidor virtualizado; el producto siempre se despliega en todo el entorno de servidor o la arquitectura de la solución del producto es tal que ILMT no puede descubrir la capacidad del núcleo del procesador del entorno de servidor virtualizado. Estos productos deben contar con una licencia que cubra toda su capacidad. Consulte los productos elegibles para licencias de subcapacidad de Passport Advantage.
14. ¿Las licencias de subcapacidad están disponibles para los clientes de Passport Advantage y Passport Advantage Express?
Sí
15. ¿Cómo se inscriben los clientes en el programa de licencias de subcapacidad?
Los términos de las licencias de subcapacidad se incluyen en el IPAA. Visite Passport Advantage para obtener más detalles.
16. Si un cliente tiene un servidor con 16 núcleos de procesador, pero solo se han activado 8 núcleos, ¿se considera esto una subcapacidad?
No. La licencia de capacidad total requiere que el cliente solo adquiera licencias para los 8 núcleos activados en esta situación. A medida que se activan más procesadores, el cliente necesita adquirir derechos de licencia de software adicionales. La subcapacidad solo se aplicará si el cliente configura particiones que tengan menos de 8 núcleos de procesador activos disponibles. Consulte las siguientes preguntas frecuentes a continuación para obtener más información sobre los núcleos de procesador activados.
17. ¿Los clientes deben adquirir derechos de licencia para núcleos de procesador desactivados en un servidor?
No. IBM solo requiere licencias para núcleos de procesador activados. Algunos servidores pueden entregarse con uno o más núcleos de procesador desactivados o apagados para permitir el crecimiento futuro del sistema. Por ejemplo, un sistema puede enviarse con 8 núcleos de procesador físicos donde solo 6 se han activado. Esto permitiría al cliente tener los 2 núcleos de procesador adicionales activados en el futuro a medida que crezcan sus requisitos de carga de trabajo. Para el software que tiene licencia por núcleo, este servidor solo contiene 6 núcleos de procesador activados. Los clientes solo tendrían que obtener licencias de software para todos los núcleos de procesador activados disponibles para su uso en el servidor, por lo que, en este ejemplo, no se requieren licencias para los 2 núcleos restantes hasta que se activen.
Los núcleos de procesador activados son núcleos de procesador físicos que están disponibles para su uso en un servidor. Incluyen núcleos de procesador:
que se activan (disponibles para su uso) cuando el fabricante envía el servidor y que se activan posteriormente a través de códigos de activación comprados al fabricante del servidor por el cliente
En resumen, se requieren licencias adicionales en el momento en que se activan núcleos de procesador adicionales.
18. Si la movilidad se emplea en un entorno virtual (por ejemplo, Power Live Partition Mobility, Vmotion), ¿se cuentan los núcleos virtuales cada vez que se trasladan a un nuevo servidor?
No. Los núcleos virtuales en una máquina virtual (VM) que se movió como resultado de un evento de movilidad no se contarán más de una vez. Es posible que la misma VM no se ejecute en dos servidores simultáneamente.
19. ¿Cómo y cuándo se ampliará el número de entornos elegibles?
Desde el inicio de la oferta de subcapacidad de Passport Advantage, IBM ha hecho continuamente que las nuevas tecnologías de virtualización de servidores sean elegibles para participar en esta opción flexible. Dado el rápido cambio del mercado de tecnología de servidores virtualizados, para recibir una notificación cuando el soporte de IBM License Metric Tool para tecnologías de virtualización elegibles adicionales esté disponible, los clientes deberán suscribirse a “Mis notificaciones“ (las instrucciones se encuentran en una pregunta frecuente separada a continuación). También deben monitorear la exposición sobre tecnología de virtualización elegible para ver si hay novedades.
22. ¿Qué sucede si ILMT no es compatible con mi tecnología de virtualización?
Con el lanzamiento de IPPA v11, ya no se aceptan excepciones manuales. Las tecnologías no compatibles deben contabilizarse mediante licencias de capacidad completa. Si desea usar las licencias por subcapacidad, debe utilizar una tecnología de virtualización compatible. Si anteriormente era elegible para informar manualmente, hasta el 1 de enero de 2024, puede consultar la guía para su tecnología de virtualización elegible y el ejemplo de hoja de cálculo de seguimiento manual disponible en el sitio web de subcapacidad.
23. ¿ILMT es obligatoria para las licencias de subcapacidad?
Todos los clientes deben utilizar una herramienta aprobada y validada para medir el uso de software basado en núcleos. ILMT es la herramienta estándar que ofrece y mantiene IBM. Sin embargo, los clientes pueden utilizar herramientas alternativas como se indica en las páginas web de subcapacidad e ILMT.
24. Para un cliente que califica para una excepción ILMT y realiza un seguimiento o informes manualmente, ¿qué herramientas puede usar para complementar los esfuerzos manuales?
Para aquellos que hicieron uso de las excepciones de informes antes del 1 de mayo de 2023: las excepciones anunciadas al requisito de ILMT, el requisito de recuento o informes manuales puede complementarse con herramientas alternativas si ayudan a medir con precisión la capacidad máxima del núcleo de PVU por producto de software. Hay varios productos en el mercado que pueden realizar escaneos simples de inventario de software y existen aún menos soluciones que puedan determinar el tipo de núcleo de procesador en el servidor de hardware (un requisito para determinar la cantidad de derechos que se van a licenciar). Pero a diferencia de ILMT, estas herramientas no pueden proporcionar un monitoreo continuo de los cambios en la capacidad del núcleo del procesador de una partición virtualizada, para capturar la capacidad máxima (pico) disponible para el software basado en núcleos de IBM
Incluso ILMT se puede utilizar en entornos de tecnología de virtualización de servidores no compatibles, pero elegibles para ayudar a capturar el núcleo básico del procesador de hardware y el inventario de software de los servidores, pero si ILMT no admite la tecnología de virtualización, no generará la respuesta correcta para las particiones, LPAR, VM, dominios, etc. Esos datos deben capturarse manualmente utilizando cualquier medio proporcionado por los sistemas operativos, las tecnologías de virtualización, los registros de gestión de cambios, etc.
27. ¿Dónde puedo encontrar información general para aprender más, ver preguntas frecuentes adicionales específicas de ILMT y ejemplos de los informes disponibles, y obtener soporte adicional de ILMT?
Consulte el sitio web de documentación de ILMT para obtener más información técnica y recursos.
29. ¿Dónde se deben instalar los agentes ILMT?
Los agentes ILMT deben instalarse en un entorno de virtualización elegible que aloje productos elegibles de subcapacidad. Además, para algunas tecnologías de virtualización, los agentes deben instalarse en el sistema que aloja máquinas virtuales.
Tema de Infocenter para la instalación del agente
30. ¿Cómo puede un cliente obtener la herramienta IBM License Metric Tool?
Aunque ILMT es un producto gratuito, es necesario realizar un pedido para crear un registro de derechos de IBM para la licencia, así como para la suscripción al software y la cobertura del soporte técnico* (S&S). Esto se debe a que ILMT recibe el mismo nivel de soporte técnico que se ofrece para el resto de la cartera de productos Passport Advantage, a diferencia de otras herramientas y utilidades gratuitas que se ofrecen “tal cual” con soporte técnico limitado o nulo.
31. ¿Por qué un cliente tiene que solicitar ILMT? ¿Por qué no pueden simplemente descargarlo?
La mayoría de los productos de descarga simple brindan poco o nulo soporte técnico, pero se proporcionan "tal cual". IBM proporciona el mismo soporte para ILMT que nosotros para nuestro otro software de misión crítica. Por lo tanto, aunque ILMT es una oferta de producto sin cargo, se debe realizar un pedido para establecer un registro de derechos de IBM para la licencia, así como la suscripción de software y la cobertura de soporte técnico* (S&S).
32. ¿Cuál es el número de pieza utilizado para pedir ILMT?
El pedido inicial de ILMT debe utilizar el P/N D561HLL. Para mantener un registro de derechos, S&S debe renovar anualmente utilizando el P/N E027NLL. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte Solicitud de IBM License Metric Tool PA Online.
33. ¿Por qué necesito renovar Software Subscription and Support para un producto sin cargo?
La renovación de S&S con P/N E027NLL es opcional y solo es necesaria si el cliente necesita tener derecho a recibir actualizaciones de productos y soporte técnico*. Pero tenga en cuenta que mantener ILMT actualizado es un requisito de los términos de oferta de subcapacidad, por lo que la renovación de S&S sería un requisito para cualquier cliente que deba usar ILMT.
2. ¿Cómo y cuándo se ampliará el número de entornos elegibles?
Desde el inicio de la oferta de subcapacidad de Passport Advantage, IBM ha hecho continuamente que las nuevas tecnologías de virtualización de servidores sean elegibles para participar en esta opción flexible. Consulta la pestaña de Anuncios de este sitio web de preguntas frecuentes para obtener un historial adicional. IBM continuará con esa estrategia y anunciará otros entornos de virtualización elegibles a través de diversos medios. Cuando sea posible, dichos anuncios se realizarán a través del proceso normal de carta de anuncio. Pero dado el rápido cambio del mercado de tecnología de servidores virtualizados, para recibir una notificación cuando el soporte de IBM License Metric Tool para tecnologías de virtualización elegibles adicionales esté disponible, los clientes deberán suscribirse a “Mis notificaciones“ (las instrucciones se encuentran en una pregunta frecuente separada a continuación). También deben monitorear la exposición Tecnología de virtualización elegible(PDF, 40 KB) para ver si hay adiciones.
3. ¿IBM está trabajando con otros proveedores de hardware y software para ampliar la elegibilidad de subcapacidad y el soporte de ILMT?
Sí. Continuamos mejorando nuestra oferta de subcapacidad al hacer elegibles entornos de virtualización adicionales, cuando podemos asegurarnos de que tenemos la capacidad de monitorear estos entornos y articular las reglas de recuento de licencias de virtualización. IBM continuará evaluando tecnologías adicionales de virtualización de servidores en función de la demanda de los clientes y la presencia en el mercado.
7. ¿Sigue siendo necesario ILMT si aumento el despliegue de productos elegibles para subcapacidad hasta la capacidad total del servidor, como se menciona en la Sección 4 del anexo de subcapacidad?
Si el aumento hasta alcanzar la capacidad total es de naturaleza temporal, ILMT debería seguir supervisando ese servidor y sus particiones. Si el aumento a la capacidad total es permanente, no se requeriría ILMT; sin embargo, IBM recomendaría que el servidor y sus particiones sigan siendo monitoreados por ILMT, especialmente si ese servidor aprovecha una tecnología de virtualización elegible, ya que incluso las configuraciones “permanentes” se pueden cambiar, tal vez sin el conocimiento del administrador de activos.
9. Si un cliente reduce la capacidad de una partición, ¿se pueden redistribuir los derechos de licencia de PVU excedentes en otro lugar?
Sí.
10. ¿Las licencias de subcapacidad están disponibles para los proveedores de servicios?
Sí.
11. ¿Por qué el periodo del informe predeterminado de ILMT es mensual cuando los términos permiten informes trimestrales?
12. ¿Por qué los términos de subcapacidad e ILMT requieren informes periódicos (semanales, mensuales, trimestrales)?
En comparación con entornos de servidores con licencia de capacidad completa relativamente más estables, IBM asume mucho más riesgo al permitir la flexibilidad de licenciar su software por subcapacidad en entornos de servidores virtualizados, donde la capacidad del núcleo del procesador se puede cambiar sobre la marcha. IBM requiere ILMT para la oferta de subcapacidad para ayudar a los clientes a mantener su cumplimiento con los términos de licencias de IBM.
Sin embargo, ILMT solo proporciona los datos: el cliente debe luego analizarlos, conciliarlos y crear informes que documenten su cumplimiento continuo. La gestión de activos de TI es una disciplina financiera y el proceso de creación de estos informes es muy similar en concepto al análisis, la conciliación y la creación de informes financieros para los libros de contabilidad de un cliente. Por ejemplo, los informes iniciales generados por ILMT durante el análisis/conciliación podrían considerarse similares al esfuerzo de crear un “balance de comprobación”.
Una mala gestión de activos de TI puede dar lugar a gastos subestimados y beneficios exagerados, una preocupación para la alta dirección de cualquier empresa.
13. ¿Puede un IBM Business Partner o proveedor de servicios de IBM ayudar a un cliente a lograr el cumplimiento de la licencia?
Sí, un asociado de negocios o proveedor de servicios puede ayudar a un cliente con el cumplimiento de licencias. Muchos distribuidores de Passport Advantage ofrecen la gestión de licencias como un servicio de valor agregado.
Sin embargo, la entidad propietaria del derecho de licencia (los clientes usuarios finales en este ejemplo) es responsable en última instancia de garantizar el cumplimiento de los términos de subcapacidad. En otras palabras, los clientes pueden delegar, pero no pueden renunciar a esta responsabilidad.
14. ¿IBM tiene derecho a auditar a un cliente?
Sí, según los Acuerdos de verificación de licencia de Passport Advantage o Passport Advantage Express, IBM tiene derecho a auditar a los clientes.
15. ¿Cómo determina IBM si el cliente cumple con los términos y condiciones de subcapacidad?
Es responsabilidad del cliente mantener el cumplimiento de los términos y condiciones de subcapacidad. IBM se reserva el derecho de auditar el uso de los productos de software de IBM por parte de un cliente para verificar el cumplimiento. La situación de cada cliente es única y el enfoque de auditoría se adaptará para evaluar el cumplimiento específico de esos entornos.
16. ¿Cuál es la política de licencias si la capacidad del núcleo del procesador de la partición aumenta temporalmente debido a una carga de trabajo adicional?
Un aumento en la capacidad máxima del núcleo del procesador, medida en núcleos, disponible para el software de IBM requiere derechos adicionales de licencia. Los términos de licencia de IBM exigen que los clientes obtengan derechos adicionales antes de aumentar la capacidad del núcleo del procesador disponible para el software. ILMT monitorea los cambios en la capacidad del núcleo del procesador y los informa para que los clientes puedan cerciorarse de que obtuvieron suficientes derechos para cubrir estos “puntos máximos”. Los términos de licencia de IBM no permiten promediar la capacidad del núcleo del procesador ni ofrecen periodos de gracia para picos temporales en la carga de trabajo.
17. ¿Las licencias de IBM permiten un periodo de gracia o “ajustes periódicos” para cumplir con la normativa?
No, los términos de licencia de IBM no prevén un período de gracia para "ajustar". Además, los términos de las licencias de núcleos no se basan en el "uso". Tanto los términos de licencia de capacidad completa como de subcapacidad requieren la capacidad máxima (pico) del núcleo del procesador para el servidor (completo) o partición (sublímite) antes del despliegue o aumento de esa capacidad. IBM License Metric Tool monitorea el entorno de servidores virtualizados del cliente de forma continua e informa este "punto máximo" en núcleos (por métrica con licencia) por producto de software, por partición. Esto permite al cliente comparar los totales de productos de salida del informe de ILMT con su inventario de PoE de licencia para confirmar su cumplimiento.
18. ¿Qué significa realmente un "aumento en la capacidad de virtualización de un producto de subcapacidad elegible"?
Dicho incremento ocurre cada vez que aumenta la capacidad máxima de núcleos del procesador (medida en núcleos) disponible para el software, cuando la cantidad de núcleos de procesador que ejecuta la máquina o partición aumenta más allá de los derechos, o cuando pone el software a disposición de (es decir, lo instala en) otra partición en el servidor.
2. Ya tengo una herramienta que proporciona la misma información que la herramienta de IBM, ¿insistiría IBM en que use IBM License Metric Tool?
Sí. Si bien hay muchas herramientas que pueden determinar el inventario de software y quizás incluso el tipo de núcleo de procesador disponible para un servidor físico o partición (física o virtual), ILMT, IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management y Flexera One IT Asset Management son las únicas herramientas capaces de monitorear continuamente los entornos de servidores virtualizados para medir la capacidad máxima (pico) disponible para el software de IBM e informar esos requisitos.
3. Para un cliente que califica para una excepción de IBM License Metric Tool y está realizando un seguimiento o informes manuales, ¿qué herramientas puede usar el cliente para complementar los esfuerzos manuales?
Para aquellos que hicieron uso de las excepciones de informes antes del 1 de mayo de 2023: las excepciones anunciadas al requisito de ILMT, el requisito de recuento o informes manuales puede complementarse con herramientas alternativas siempre que ayuden a medir con precisión la capacidad máxima del núcleo de PVU por producto de software. Existen varios productos en el mercado que pueden realizar análisis sencillos del inventario de software, y aún menos soluciones que puedan determinar el tipo de núcleo del procesador del servidor de hardware (un requisito para determinar el número de derechos que se deben licenciar) (un requisito para determinar el número de PVU que se deben licenciar). Pero a diferencia de ILMT, estas herramientas no pueden proporcionar un monitoreo continuo de los cambios en la capacidad del núcleo del procesador de una partición virtualizada, para capturar la capacidad máxima (pico) disponible para el software basado en núcleos de IBM.
Incluso ILMT se puede utilizar en entornos de tecnología de virtualización de servidores no compatibles, pero elegibles para ayudar a capturar el núcleo básico del procesador de hardware y el inventario de software de los servidores,
4. ¿IBM License Metric Tool es de "autosupervisión", en otras palabras, como una herramienta de "configurar y olvidar"?
No. ILMT es una solución basada en servidor/agente diseñada para proporcionar monitoreo continuo de sofisticadas tecnologías de virtualización de servidores en configuraciones de servidores complejas. La mayoría de los clientes capaces de desplegar tecnologías complejas de servidores virtualizados, como PowerVM y VMware, tendrán la capacidad de desplegar ILMT. Sin embargo, ILMT necesita aprovechar los procesos y disciplinas de gestión de activos de TI de un cliente. Los clientes que ya los tienen implementados encontrarán que ILMT complementa sus esfuerzos.
5. ¿IBM exige que los clientes informen sus resultados de subcapacidad cada trimestre de manera similar a cómo se utiliza SCRT para System z Software?
No. Los clientes deben proporcionar informes ILMT solo a petición de IBM. SCRT (herramienta de informes de subcapacidad) solo se utiliza como complemento del software System z. Para obtener más información sobre las licencias de subcapacidad para el software System z, visite los precios del software IBM Z, seleccione "Licencias" y luego "Licencias de subcapacidad".
7. ¿Significa esto que tengo que instalar IBM License Metric Tool además de la versión comercial de IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management?
No, IBM no requiere la instalación de ILMT si la herramienta alternativa (BigFix, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management) admite todos los entornos de clientes de IBM Software. Consulte la página de información de subcapacidad de ILMT para conocer los entornos compatibles con Flexera One IT Asset Management.
8. ¿Un cliente que tiene un producto como WAS necesita generar un informe en todos los servidores que tienen WAS?
Sí, si el cliente tiene la intención de adquirir una licencia de WAS por menos de la capacidad total de los servidores en los que se despliega.
9. Si un cliente tiene varias instancias o paquetes de un producto ejecutar en una sola partición, ¿cómo se cuentan los núcleos?
Los núcleos se licencian en función de la capacidad del núcleo del procesador disponible para el software de IBM. Desde el punto de vista de las licencias, una partición puede tener cualquier cantidad de "instancias" o "paquetes" (término no definido legalmente) de un producto en ejecución; no contamos esas múltiples instancias de ese producto; solo otorgamos licencias en función del máximo (pico) núcleos de procesador asignados a esa partición y disponibles para ese producto. Si el número de instancias hace que aumente la capacidad de la partición, ILMT capturará esa "marca de agua alta" para que el cliente pueda garantizar el cumplimiento de nuestros términos.
12. ¿Dónde puedo encontrar información general para aprender más, preguntas frecuentes adicionales específicas de IBM License Metric Tool, ejemplos de los informes disponibles, requisitos y soporte adicional de IBM License Metric Tool?
Consulte el sitio web de documentación de ILMT para obtener más información técnica y recursos.
1. ¿Cómo podrá un cliente realizar un pedido de productos elegibles para licencias de subcapacidad?
En abril de 2009, IBM eliminó el conjunto separado de números de pieza de subcapacidad; los clientes solo necesitan aceptar y cumplir con los términos de las secciones de subcapacidad del Acuerdo de Passport Advantage y realizar pedidos utilizando (o utilizar los derechos de licencia existentes) que son los números de pieza regulares basados en núcleos. En la mayoría de los casos, también será necesario solicitar ILMT.
3. ¿IBM tiene números de pieza únicos de subcapacidad de Passport Advantage? En caso afirmativo, ¿también se aplican a los P/N de renovación y restablecimiento de S&S?
Desde abril de 2009, los productos de subcapacidad no tienen números de pieza únicos. Los mismos números de pieza originales basados en PVU/VPC/RVU se pueden utilizar para despliegues de capacidad completa y subcapacidad. IBM ha retirado los números de pieza únicos de subcapacidad que existían anteriormente.
4. ¿Dónde puedo encontrar preguntas frecuentes específicas sobre las unidades de valor del procesador?
Vaya a las preguntas frecuentes sobre la unidad de valor del procesador/a>
9. Tengo derecho a IBM License Metric Tool a través del número de pieza D561HLL, pero ya no puedo descargar el código más reciente. ¿Por qué?
Es posible que el periodo de cobertura de suscripción y soporte de software de su licencia haya vencido. Debería haber sido notificado entre 60 y 90 días antes del vencimiento de la cobertura original de 12 meses de D561HLL. Inicie sesión en PA Online para ver si su periodo de cobertura de S&S para D561HLL ha vencido. Si es así, deberá solicitar E027NLL (Renovación) o D561ILL (Reinstalación) dependiendo de cuánto tiempo haya transcurrido desde que venció la cobertura de S&S. Ambos números de pieza son gratuitos. ¿Por qué es necesario? Consulte la pregunta 8.
10. ¿Por qué, como cliente, tengo que emitir una orden de compra de cero dólares para obtener ILMT?
Los clientes pueden evitar la necesidad de emitir una orden de compra de cero dólares haciendo que su contacto en el sitio de PA/PAE realice un pedido a través de PA Online. Para obtener información sobre PA Online y la gestión de la información de contacto del sitio, consulte IBM Passport Advantage Online for Customers. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte Solicitud de IBM License Metric Tool PA Online (PDF, 926 KB).
11. ¿Cómo se licencia IBM Metric Tool?
La licencia de ILMT se otorga “por establecimiento”. Esto significa que a un cliente se le permite desplegar una cantidad ilimitada de copias de IBM License Metric Tool, solo en máquinas de su propiedad o alquiladas por usted, que estén ubicadas en un solo sitio físico, incluido el campus circundante y las oficinas satélite, independientemente del entorno del servidor que se esté monitoreando.
12. ¿Hay cargos adicionales asociados con las adquisiciones de licencias que aprovechan la subcapacidad?
No, IBM no cobra ninguna tarifa adicional para que el cliente adquiera términos de subcapacidad para productos elegibles. Si bien IBM proporciona ILMT a los clientes sin cargo, los clientes son responsables de la infraestructura subyacente (servidor, red, etc.) y los recursos para desplegarla y gestionarla. La mayoría de los clientes capaces de desplegar tecnologías complejas de servidores virtualizados, como PowerVM y VMware, tendrán la capacidad de desplegar ILMT.
13. ¿Cualquier proveedor de servicios puede adquirir ILMT, incluso si es para dar soporte a un usuario final que conserva sus licencias basadas en PVU?
Sí. En una situación en la que un cliente usuario final debe desplegar ILMT para gestionar sus PVU/VPC/RVU desplegadas según la subcapacidad, el proveedor de servicios puede solicitar ILMT para instalar el código del agente ILMT en su servidor alojado que luego se comunica con el servidor ILMT del usuario final. Sin embargo, el proveedor de servicios debe ser un cliente activo de Passport Advantage o Passport Advantage Express para realizar el pedido de ILMT. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo pedir ILMT, consulte: Solicitud de IBM License Metric Tool PA Online (PDF, 926 KB)
3. ¿Qué ocurre si un cliente aumenta la capacidad disponible agregando un núcleo de procesador adicional sin agregar primero autorizaciones de licencia?
El cliente estaría fuera de cumplimiento. Nuestros términos de licencia exigen que los clientes obtengan derechos de licencia antes de aumentar la capacidad del núcleo del procesador para cumplir con la normativa. IBM solicitará el pago de las licencias necesarias para el núcleo de procesador adicional a partir de la fecha en que se haya agregado la capacidad adicional del núcleo de procesador (incluye cobertura retroactiva para Software Subscription and Support).
