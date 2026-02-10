Preguntas frecuentes sobre subcapacidad Descripción general

1. ¿Qué es la licencia de subcapacidad (virtualización) y en qué se diferencia de la licencia estándar?

Las licencias de subcapacidad le permiten licenciar un programa de software basado en núcleos por menos de la capacidad completa del núcleo del procesador del servidor, cuando el programa de software se despliega en un entorno de virtualización elegible. Con licencias de capacidad completa, los clientes deben obtener derechos de licencia para todos los núcleos de procesador activados en el servidor, independientemente de cómo se implementó el software.

Oferta de licencias de subcapacidad Passport Advantage de IBM:

Permite a los clientes aprovechar la virtualización de servidores para consolidar de manera más efectiva su infraestructura y reducir su costo total de propiedad (CTP).

Permite licencias de software flexibles mediante capacidades avanzadas de virtualización como pools compartidos de procesadores, micropartición, máquinas virtuales y reasignación dinámica de recursos.

Brinda a los clientes en crecimiento la flexibilidad de elegir cómo agregar entornos de carga de trabajo sin hacer concesiones entre el diseño de hardware y las licencias de software.

Permite a los clientes obtener licencias de software solo para la capacidad del núcleo del procesador disponible para la partición que aloja el software de IBM.

Proporciona una herramienta (ILMT) que permite al cliente realizar un seguimiento y gestionar la capacidad del núcleo del procesador disponible para el software basado en núcleos de IBM.

2. ¿Qué son las licencias de virtualización y cómo se relacionan con las licencias de subcapacidad?

Al reconocer que el uso de la palabra “virtualización” se ha vuelto un lugar común en la industria, IBM a veces se refiere a su oferta de “subcapacidad” como “capacidad de virtualización” o “licencias de virtualización”. Debe esperar que estos nombres se usen indistintamente. A efectos de la concesión de licencias, la contenedorización se considera por separado.

3. ¿Qué son las licencias de capacidad total y cómo se relacionan con las licencias de subcapacidad?

Las licencias de capacidad completa se basan en cada núcleo de procesador físico activado en el servidor físico. En la época en que los servidores eran un núcleo de procesador situado sobre un chip conectado a un socket, el software se licenciaba de manera predeterminada en función de su capacidad total. El concepto de licencia de capacidad total no ha cambiado, incluso con la proliferación de servidores multinúcleo y de varios sockets. La concesión de licencias era sencilla. Pero con la partición y las tecnologías de virtualización de servidores más sofisticadas que crean CPU virtuales, servidores/particiones virtuales (también conocidas como máquinas virtuales, LPAR, etc.) que se pueden mover o cambiar de tamaño sobre la marcha, surgió la demanda de términos de licencia más flexibles. Por ello, IBM anunció su oferta de licencias de subcapacidad en 2005. En la actualidad, IBM cuenta con el soporte más amplio de tecnologías de virtualización en la industria, incluidas las plataformas RISC y x86, y Linux en System z. Además, somos el único proveedor que ofrece una herramienta para ayudar a los clientes a mantener el cumplimiento.

4. ¿Se requiere actualmente una herramienta para rastrear el uso de licencias de subcapacidad?

Sí. Se requiere el uso de IBM License Metric Tool para las licencias de subcapacidad. IBM también permite a los clientes hacer uso de herramientas adicionales aprobadas. Consulte la página web de ILMT para obtener más información sobre estas herramientas.

5. ¿Los clientes deben informar sus despliegues de licencias a IBM?

Los clientes deben mantener documentación como evidencia de la gestión continua del cumplimiento de licencias de la capacidad disponible para el software de IBM. Según los términos de la oferta, los clientes deben poner a disposición estos informes a solicitud de IBM (consulte el Acuerdo de IBM Passport Advantage).

6. ¿Qué métricas de software son elegibles para licencias de subcapacidad?

IBM admite todos los productos de software que utilizan métricas de precios basadas en núcleos:

﻿Unidad de valor del procesador (PVU)

﻿Núcleo de procesador virtual (VPC)

﻿Unidad de valor de recursos: núcleo de procesador activado gestionado (RVU MAPC)

7. ¿Cómo puedo determinar si un producto tiene licencia basada en PVU/VPC/RVU MAPC?

La descripción del producto o número de pieza casi siempre indicará la métrica de licencia. Los siguientes enlaces son fuentes de información sobre precios y licencias de Passport Advantage:

Base de datos de documentos de información de licencia de IBM

Licencias de IBM Passport Advantage

8. ¿Cuál es el algoritmo para determinar el “precio de subcapacidad”?

IBM otorga licencias en función de los núcleos de procesador completos, basados en el menor de los núcleos físicos o virtuales. El requisito mínimo para las licencias de software es el número adecuado de derechos de licencia para un núcleo de procesador. Esta licencia se basa en la capacidad de procesamiento disponible para el software de IBM. IBM otorga licencias a la suma de la capacidad virtual o la capacidad (física) completa del servidor, lo que sea menor. Consulte las Reglas de recuento de licencias de virtualización para obtener detalles y ejemplos sobre el cálculo de los requisitos de licencia de subcapacidad en varios escenarios.

9. ¿Podemos licenciar derechos para un núcleo de procesador en un servidor, para todos los entornos de virtualización elegibles?

Sí. Consulte la lista de tecnologías de procesador elegibles y tecnologías de virtualización elegibles.

10. ¿Podemos licenciar derechos para menos de un núcleo de procesador en un servidor, para todos los entornos de virtualización elegibles?

No. El requisito mínimo para las licencias de software es el número adecuado de derechos de licencia para un núcleo de procesador completo.

11. ¿Cuántos derechos de licencia se requieren para una máquina virtual (VM) en un entorno de virtualización VMware?

Las licencias se basan en la capacidad de procesamiento disponible para el software de IBM. En el caso de VMware, otorgamos licencias en función de la cantidad de núcleos virtuales (vCPU en la terminología de VMware) disponibles para una partición. Cada CPU equivale a un núcleo de procesador para la concesión de licencias. Licenciamos a la suma menor de vCPU o capacidad (física) completa del servidor. Para obtener más detalles, consulte las licencias de software de conteo que utilizan tecnologías de virtualización específicas en el sitio web de subcapacidad.

12. ¿Cuántos derechos de licencia se requieren para una partición en un entorno de virtualización PowerVM elegible?

La concesión de licencias se basa en la capacidad de procesamiento (expresada en PVU) disponible para el software de IBM. En el caso de una partición PowerVM, otorgamos licencias en función de la capacidad del núcleo del procesador virtual disponible para una partición en función del modo de partición (con o sin límite).

En el caso de ciertas particiones (particiones limitadas) que tienen una capacidad de procesamiento de núcleo fraccional, agregamos núcleos de procesador fraccionales, aplicamos reglas de limitación de grupos compartidos y redondeamos a nivel de servidor al siguiente núcleo de procesador completo. IBM otorga licencias a la suma de la capacidad virtual o la capacidad (física) completa del servidor



Para obtener más detalles, busque el escenario que mejor describa su situación en:

Escenarios para sistemas Power disponibles con licencias de software de recuento que utilizan tecnologías de virtualización específicas.



13. ¿Por qué algunos productos básicos no son elegibles para licencias de subcapacidad?

Para esas pocas excepciones, los productos generalmente no pueden desplegarse en un entorno de servidor virtualizado; el producto siempre se despliega en todo el entorno de servidor o la arquitectura de la solución del producto es tal que ILMT no puede descubrir la capacidad del núcleo del procesador del entorno de servidor virtualizado. Estos productos deben contar con una licencia que cubra toda su capacidad. Consulte los productos elegibles para licencias de subcapacidad de Passport Advantage.

14. ¿Las licencias de subcapacidad están disponibles para los clientes de Passport Advantage y Passport Advantage Express?

Sí

15. ¿Cómo se inscriben los clientes en el programa de licencias de subcapacidad?

Los términos de las licencias de subcapacidad se incluyen en el IPAA. Visite Passport Advantage para obtener más detalles.

16. Si un cliente tiene un servidor con 16 núcleos de procesador, pero solo se han activado 8 núcleos, ¿se considera esto una subcapacidad?

No. La licencia de capacidad total requiere que el cliente solo adquiera licencias para los 8 núcleos activados en esta situación. A medida que se activan más procesadores, el cliente necesita adquirir derechos de licencia de software adicionales. La subcapacidad solo se aplicará si el cliente configura particiones que tengan menos de 8 núcleos de procesador activos disponibles. Consulte las siguientes preguntas frecuentes a continuación para obtener más información sobre los núcleos de procesador activados.

17. ¿Los clientes deben adquirir derechos de licencia para núcleos de procesador desactivados en un servidor?

No. IBM solo requiere licencias para núcleos de procesador activados. Algunos servidores pueden entregarse con uno o más núcleos de procesador desactivados o apagados para permitir el crecimiento futuro del sistema. Por ejemplo, un sistema puede enviarse con 8 núcleos de procesador físicos donde solo 6 se han activado. Esto permitiría al cliente tener los 2 núcleos de procesador adicionales activados en el futuro a medida que crezcan sus requisitos de carga de trabajo. Para el software que tiene licencia por núcleo, este servidor solo contiene 6 núcleos de procesador activados. Los clientes solo tendrían que obtener licencias de software para todos los núcleos de procesador activados disponibles para su uso en el servidor, por lo que, en este ejemplo, no se requieren licencias para los 2 núcleos restantes hasta que se activen.

Los núcleos de procesador activados son núcleos de procesador físicos que están disponibles para su uso en un servidor. Incluyen núcleos de procesador:

que se activan (disponibles para su uso) cuando el fabricante envía el servidor y que se activan posteriormente a través de códigos de activación comprados al fabricante del servidor por el cliente

En resumen, se requieren licencias adicionales en el momento en que se activan núcleos de procesador adicionales.

18. Si la movilidad se emplea en un entorno virtual (por ejemplo, Power Live Partition Mobility, Vmotion), ¿se cuentan los núcleos virtuales cada vez que se trasladan a un nuevo servidor?

No. Los núcleos virtuales en una máquina virtual (VM) que se movió como resultado de un evento de movilidad no se contarán más de una vez. Es posible que la misma VM no se ejecute en dos servidores simultáneamente.

19. ¿Cómo y cuándo se ampliará el número de entornos elegibles?

Desde el inicio de la oferta de subcapacidad de Passport Advantage, IBM ha hecho continuamente que las nuevas tecnologías de virtualización de servidores sean elegibles para participar en esta opción flexible. Dado el rápido cambio del mercado de tecnología de servidores virtualizados, para recibir una notificación cuando el soporte de IBM License Metric Tool para tecnologías de virtualización elegibles adicionales esté disponible, los clientes deberán suscribirse a “Mis notificaciones“ (las instrucciones se encuentran en una pregunta frecuente separada a continuación). También deben monitorear la exposición sobre tecnología de virtualización elegible para ver si hay novedades.



20. ¿Cuánto tiempo tienen los clientes para instalar ILMT?

Los nuevos clientes de subcapacidad deben implementar IBM License Metric Tool (ILMT) dentro de los 90 días posteriores a su primer despliegue de producto de subcapacidad elegible en un entorno de virtualización elegible.

Los clientes de subcapacidad existentes deben actualizar rápidamente a nuevas versiones, lanzamientos o modificaciones cuando estén disponibles según el IPAA.

21. ¿Cuáles son las excepciones al requisito de usar ILMT para licencias de subcapacidad?

Con el lanzamiento del Acuerdo de IBM Passport Advantage v11, IBM ya no admitirá excepciones para los requisitos de informes de subcapacidad. Los clientes pueden continuar informando manualmente los despliegues de subcapacidad hasta el 1 de enero de 2024 si, antes del 1 de mayo de 2023, informaron manualmente de forma excepcional y cumplen con los requisitos descritos en el acuerdo de IBM Passport Advantage v10. Consulte IBM License Metric Tool para obtener más información.

22. ¿Qué sucede si ILMT no es compatible con mi tecnología de virtualización?

Con el lanzamiento de IPPA v11, ya no se aceptan excepciones manuales. Las tecnologías no compatibles deben contabilizarse mediante licencias de capacidad completa. Si desea usar las licencias por subcapacidad, debe utilizar una tecnología de virtualización compatible. Si anteriormente era elegible para informar manualmente, hasta el 1 de enero de 2024, puede consultar la guía para su tecnología de virtualización elegible y el ejemplo de hoja de cálculo de seguimiento manual disponible en el sitio web de subcapacidad.

23. ¿ILMT es obligatoria para las licencias de subcapacidad?

Todos los clientes deben utilizar una herramienta aprobada y validada para medir el uso de software basado en núcleos. ILMT es la herramienta estándar que ofrece y mantiene IBM. Sin embargo, los clientes pueden utilizar herramientas alternativas como se indica en las páginas web de subcapacidad e ILMT.

24. Para un cliente que califica para una excepción ILMT y realiza un seguimiento o informes manualmente, ¿qué herramientas puede usar para complementar los esfuerzos manuales?

Para aquellos que hicieron uso de las excepciones de informes antes del 1 de mayo de 2023: las excepciones anunciadas al requisito de ILMT, el requisito de recuento o informes manuales puede complementarse con herramientas alternativas si ayudan a medir con precisión la capacidad máxima del núcleo de PVU por producto de software. Hay varios productos en el mercado que pueden realizar escaneos simples de inventario de software y existen aún menos soluciones que puedan determinar el tipo de núcleo de procesador en el servidor de hardware (un requisito para determinar la cantidad de derechos que se van a licenciar). Pero a diferencia de ILMT, estas herramientas no pueden proporcionar un monitoreo continuo de los cambios en la capacidad del núcleo del procesador de una partición virtualizada, para capturar la capacidad máxima (pico) disponible para el software basado en núcleos de IBM

Incluso ILMT se puede utilizar en entornos de tecnología de virtualización de servidores no compatibles, pero elegibles para ayudar a capturar el núcleo básico del procesador de hardware y el inventario de software de los servidores, pero si ILMT no admite la tecnología de virtualización, no generará la respuesta correcta para las particiones, LPAR, VM, dominios, etc. Esos datos deben capturarse manualmente utilizando cualquier medio proporcionado por los sistemas operativos, las tecnologías de virtualización, los registros de gestión de cambios, etc.

25. ¿Qué selección debo hacer en Mis notificaciones de IBM para recibir notificaciones cuando las actualizaciones de ILMT estén disponibles?

Después de iniciar sesión con su ID de IBM, en la barra de búsqueda del producto ingrese: IBM License Metric Tool, luego haga clic en "Suscríbase". Si no tiene un ID de IBM, visite Mi perfil de cuenta.

26. ¿Cuál debería ser el periodo del informe predeterminado de ILMT?

Los términos de subcapacidad reflejan los informes trimestrales como la cantidad máxima de tiempo permitido antes de tener que analizar y conciliar los informes de ILMT. La mayoría de los clientes probablemente necesitarán realizar este esfuerzo mensualmente. Algunos clientes, con entornos de servidor muy dinámicos, donde las particiones se redimensionan/mueven con frecuencia o con cambios en su inventario de software, pueden necesitar crear informes semanales para mantenerse al día con el volumen de cambios. Solo los clientes con los entornos de servidores virtualizados más estables podrían mantener el cumplimiento de los términos de licencia de IBM mediante informes trimestrales.



27. ¿Dónde puedo encontrar información general para aprender más, ver preguntas frecuentes adicionales específicas de ILMT y ejemplos de los informes disponibles, y obtener soporte adicional de ILMT?

Consulte el sitio web de documentación de ILMT para obtener más información técnica y recursos.

28. ¿Es necesario tener ILMT en servidores de respaldo de recuperación ante desastres para monitorear la capacidad del núcleo del procesador requerida para los términos de la licencia?

Sí, debe instalar agentes en cualquier servidor de respaldo donde ILMT también esté instalado en el servidor/partición principal.

A continuación, puede excluir dichas instancias del cálculo si no se requiere una licencia (normalmente, copias de seguridad en caliente/frío, pero el requisito de licencia puede variar según el producto). Para obtener más información, consulte la carta de anuncio del producto (buscando en la página Información de la oferta) o el Documento de información de licencia del producto (realizando una búsqueda de acuerdos de licencia de software).

29. ¿Dónde se deben instalar los agentes ILMT?

Los agentes ILMT deben instalarse en un entorno de virtualización elegible que aloje productos elegibles de subcapacidad. Además, para algunas tecnologías de virtualización, los agentes deben instalarse en el sistema que aloja máquinas virtuales.

Tema de Infocenter para la instalación del agente



30. ¿Cómo puede un cliente obtener la herramienta IBM License Metric Tool?

Aunque ILMT es un producto gratuito, es necesario realizar un pedido para crear un registro de derechos de IBM para la licencia, así como para la suscripción al software y la cobertura del soporte técnico* (S&S). Esto se debe a que ILMT recibe el mismo nivel de soporte técnico que se ofrece para el resto de la cartera de productos Passport Advantage, a diferencia de otras herramientas y utilidades gratuitas que se ofrecen “tal cual” con soporte técnico limitado o nulo.

31. ¿Por qué un cliente tiene que solicitar ILMT? ¿Por qué no pueden simplemente descargarlo?

La mayoría de los productos de descarga simple brindan poco o nulo soporte técnico, pero se proporcionan "tal cual". IBM proporciona el mismo soporte para ILMT que nosotros para nuestro otro software de misión crítica. Por lo tanto, aunque ILMT es una oferta de producto sin cargo, se debe realizar un pedido para establecer un registro de derechos de IBM para la licencia, así como la suscripción de software y la cobertura de soporte técnico* (S&S).

32. ¿Cuál es el número de pieza utilizado para pedir ILMT?

El pedido inicial de ILMT debe utilizar el P/N D561HLL. Para mantener un registro de derechos, S&S debe renovar anualmente utilizando el P/N E027NLL. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte Solicitud de IBM License Metric Tool PA Online.

33. ¿Por qué necesito renovar Software Subscription and Support para un producto sin cargo?

La renovación de S&S con P/N E027NLL es opcional y solo es necesaria si el cliente necesita tener derecho a recibir actualizaciones de productos y soporte técnico*. Pero tenga en cuenta que mantener ILMT actualizado es un requisito de los términos de oferta de subcapacidad, por lo que la renovación de S&S sería un requisito para cualquier cliente que deba usar ILMT.