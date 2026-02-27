IBM License Metric Tool le ayuda a mantener un inventario del software basado en núcleos desplegado para su entorno de Capacidad completa o (Sub)capacidad de virtualización, y mide las licencias requeridas por el Producto de software. Su objetivo es ayudarle a gestionar sus requisitos de licencias de software de IBM y a mantener una postura preparada para las auditorías. Los clientes son responsables de suministrar el hardware y los servicios de instalación necesarios para instalar la herramienta.
IBM License Metric Tool versión 9.2 se anunció el 17 de marzo de 2015 a través del Anuncio de software 215-076 y en estos momentos se actualiza trimestralmente. Los clientes tienen 90 días a partir del primer despliegue del producto de (Sub)capacidad de virtualización elegible para instalar y comenzar a usar IBM License Metric Tool para tecnologías de virtualización admitidas.
Para obtener más información sobre la actualización de ILMT, consulte la página de documentación de ILMT.
Nota:
El 30 de junio de 2019, HCL adquirió de IBM soluciones selectas de colaboración, comercio, experiencia digital, AppScan y BigFix de IBM.
IBM License Metric Tool utiliza la plataforma BigFix. Consulte las preguntas frecuentes de IBM License Metric Tool y HCL BigFix para obtener información adicional sobre la relación entre IBM License Metric Tool y HCL.
Se recomienda el uso de IBM License Metric Tool para Capacidad completa y es obligatorio para su uso con licencias de subcapacidad.
Febrero de 2023: con el lanzamiento del Acuerdo de IBM Passport Advantage v11, IBM eliminó las excepciones para los requisitos de informes de subcapacidad.
A los clientes que, antes del 1 de mayo de 2023, realizaban informes manuales debido a las excepciones descritas en el Acuerdo de IBM Passport Advantage v10 se les ha otorgado la generación manual de informes de despliegues de subcapacidad hasta el 1 de enero de 2024, si aún cumplían con los requisitos relacionados.
A partir del 1 de enero de 2024, todas las excepciones anteriores ya no son aplicables.
Para la Capacidad total y para los informes manuales en virtud de las excepciones del anterior Acuerdo de IBM Passport Advantage v10, los clientes deben gestionar, rastrear y preparar manualmente una hoja de Cálculo manual de capacidad virtual para cada servidor. Para obtener más detalles sobre los requisitos de esta hoja de trabajo, consulte Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización.
Los clientes deben mantener la documentación durante al menos dos años para demostrar el cumplimiento continuo de estos términos de Licencias de subcapacidad.
Para obtener información sobre las plataformas compatibles y los requisitos de hardware para el uso del servidor administrativo de IBM License Metric Tool y sus agentes, busque la documentación de IBM License Metric Tool.
Para obtener una lista de las tecnologías actuales compatibles con IBM License Metric Tool, consulte la lista de tecnologías compatibles con License Metric Tool.
Para obtener detalles sobre los requisitos de licencias de subcapacidad, incluidos los requerimientos para mantener la documentación, consulte las Licencias de capacidad (subcapacidad) de virtualización de Passport Advantage y las Reglas de recuento de licencias de capacidad de virtualización.
BigFix Inventory es ahora un producto HCL y el último nivel de lanzamiento del producto BigFix Inventory entregado por IBM es BigFix Inventory 9.2.15.
IBM y HCL han establecido un acuerdo de colaboración con el objetivo de continuar aceptando BigFix Inventory como una solución alternativa a IBM License Metric Tool para los informes de Capacidad de virtualización de IBM.
Importante: IBM no acepta HCL BigFix Inventory para informar el inventario y el uso de licencias para el software que se ejecuta en Red Hat OpenShift y Kubernetes.
Consulte las preguntas frecuentes sobre BigFix Inventory y HCL para conocer las versiones, lanzamientos y actualizaciones de BigFix Inventory aceptadas y validadas por IBM, así como preguntas frecuentes adicionales.
Para obtener información sobre el producto BigFix Inventory, visite BigFix Inventory en el sitio de HCL.
IBM y Flexera han establecido un acuerdo para certificar Flexera One IT Asset Management como una solución alternativa a IBM License Metric Tool para los informes de Capacidad de virtualización de IBM. Además, a través de la integración con IBM License Services, pero no de forma independiente, IBM acepta Flexera One IT Asset Management para informar el inventario y el uso de licencias para el software que se ejecuta en Red Hat OpenShift y Kubernetes.
Los clientes de Software de IBM pueden optar por utilizar la oferta IBM SaaS, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management (o la solución complementaria Flexera One Select with IT Observability), la oferta Flexera SaaS, Flexera One IT Asset Management (o la solución complementaria Flexera One Select IT Asset Management).
Otros productos Flexera no están certificados.
IBM reconoce a Flexera FlexNet Manager y Flexera One with IBM Observability on-prem, su producto relacionado de marca de reventa de IBM, como herramientas de medición alternativas. Sin embargo, para utilizar las soluciones Flexera FlexNet Manager como alternativa a las herramientas de medición aprobadas, se deben cumplir las siguientes condiciones:
Para cualquier entorno no compatible con Flexera One IT Asset Management, los clientes de Software de IBM deberán configurar una instancia ILMT dedicada conectada al entorno o elegir el recuento de capacidad completa (sin aprovechar los ahorros de subcapacidad) para este entorno.
La siguiente tabla proporciona una vista resumida de los sistemas operativos compatibles y los entornos virtualizados compatibles con Flexera One IT Asset Management.
|Sistemas operativos compatibles
|Entornos de virtualización compatibles