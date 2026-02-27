IBM License Metric Tool le ayuda a mantener un inventario del software basado en núcleos desplegado para su entorno de Capacidad completa o (Sub)capacidad de virtualización, y mide las licencias requeridas por el Producto de software. Su objetivo es ayudarle a gestionar sus requisitos de licencias de software de IBM y a mantener una postura preparada para las auditorías. Los clientes son responsables de suministrar el hardware y los servicios de instalación necesarios para instalar la herramienta.

IBM License Metric Tool versión 9.2 se anunció el 17 de marzo de 2015 a través del Anuncio de software 215-076 y en estos momentos se actualiza trimestralmente. Los clientes tienen 90 días a partir del primer despliegue del producto de (Sub)capacidad de virtualización elegible para instalar y comenzar a usar IBM License Metric Tool para tecnologías de virtualización admitidas.

Para obtener más información sobre la actualización de ILMT, consulte la página de documentación de ILMT.

Nota:

IBM License Metric Tool tiene un modelo de entrega continua, por lo que se anuncia el fin del soporte para cada tecnología para todo el programa IBM License Metric Tool, no solo para ciertas versiones. Todos los clientes de IBM License Metric Tool deben utilizar la última versión de IBM License Metric Tool.

Para recibir notificaciones de las últimas actualizaciones disponibles de IBM License Metric Tool y de las actualizaciones relacionadas con los planes de eliminación de tecnologías de virtualización y sistemas operativos de la lista de elegibilidad de subcapacidad, los clientes deben suscribirse al producto My Notifications for ILMT.

El 30 de junio de 2019, HCL adquirió de IBM soluciones selectas de colaboración, comercio, experiencia digital, AppScan y BigFix de IBM.

IBM License Metric Tool utiliza la plataforma BigFix. Consulte las preguntas frecuentes de IBM License Metric Tool y HCL BigFix para obtener información adicional sobre la relación entre IBM License Metric Tool y HCL.