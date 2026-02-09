Licencias de contenedores

Un diseño geométrico azul y negro con un efecto 3D

Descripción general

Contenedores certificados por IBM

Los contenedores son unidades ejecutables (imágenes) de software ligeras y portátiles en las que se empaqueta el código de la aplicación, junto con sus bibliotecas y dependencias.

IBM Certified Containers cumple con los criterios estándar para el empaquetado y el despliegue de software en contenedores con integraciones de plataforma y se puede ejecutar en cualquier entorno de orquestación de Kubernetes compatible en cualquier lugar, en escritorios, infraestructuras de TI tradicionales o en la nube.

Para todos los IBM Certified Containers, debe adquirir derechos equivalentes a los requisitos de licencia (como se deriva en la sección Metodología de recuento de capacidad de vCPU para programas IBM) y medirlos con IBM License Service.

IBM Cloud Pak

IBM Cloud Paks son soluciones de software integradas basadas en la plataforma abierta de nube híbrida Red Hat, que permiten crear una vez y desplegar en cualquier lugar.

IBM Cloud Paks optimiza el despliegue y la gestión de contenedores y permite la portabilidad y la gobernanza coherente en todas las infraestructuras con Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) que se basa en la tecnología de orquestación de código abierto Kubernetes.

Para todos los IBM Cloud Paks desplegados en contenedores, debe adquirir derechos equivalentes a los requisitos de licencia (según se deduce en la sección de la Metodología de recuento de capacidad de vCPU para programas de IBM) y medidos por IBM License Service multiplicado por la proporción de conversión de IBM Cloud Paks requerida. Nota: Si la proporción no se especifica, se asume que es 1:1.

Notas

Con el lanzamiento de los Acuerdos de IBM Passport Advantage el 1 de febrero de 2023, los términos de las licencias de contenedores se integraron en las secciones aplicables del acuerdo sin necesidad de firmar un anexo separado para los clientes en estos términos revisados.

Nota: Los nuevos términos para los clientes de PA existentes entraron en vigencia el 1 de mayo de 2023.

Para aprender más, consulte lo que debe saber sobre los acuerdos revisados de Passport Advantage.

Si tiene la versión de IPAA 10 o anterior, se requiere un anexo de licencias de contenedores

Vaya a Términos de IBM para descargar el Anexo a los Términos de cotización, Opción especial para licencias de contenedores, donde encontrará orientación sobre

  • Cumplimiento e informes
  • Uso de IBM License Service

Esta guía es compatible con los productos contenedorizados basados en núcleos de procesador virtual (VPC) o unidades de valor de procesador (PVU) compatibles con IBM License Service desplegados con la orquestación de Kubernetes.

  • La capacidad de vCPU* de un pod* es la suma de los límites de CPU* para todos los contenedores dentro de ese pod. Los pods con capacidad de vCPU inferior a un núcleo se contarán como fracciones.
  • Dentro de un nodo de trabajo*, cuando la capacidad total de vCPU para todos los pods de un programa de IBM excede la capacidad del nodo de trabajo, la capacidad de vCPU es igual a la capacidad del nodo de trabajo.
  • La capacidad de vCPU para un programa de IBM se agregará a nivel de clúster* y cualquier valor fraccionario se redondeará al entero entero más cercano.
  • Para IBM Cloud Paks y otros programas de IBM que son soluciones agrupadas de múltiples productos con proporciones de licencias, la metodología de recuento se aplica a cada producto agrupado.

Definiciones

  • Clúster: conjunto de máquinas de trabajo, denominadas nodos, que ejecutan aplicaciones en contenedores. Cada clúster tiene al menos un nodo de trabajo.
  • Contenedor: imagen ejecutable ligera y portátil que contiene software y todas sus dependencias.
  • Límite de CPU: proporciona restricciones para limitar el consumo de recursos por contenedores en un espacio de nombres mediante el uso de la propiedad de límites de CPU de Kubernetes "resources.limits.cpu".
  • Espacio de nombres: abstracción utilizada por Kubernetes para admitir varios clústeres virtuales en el mismo clúster físico.
  • Pod: el objeto Kubernetes más pequeño y simple. Un pod representa un conjunto de contenedores en ejecución en un clúster.
  • VPC (núcleo de procesador virtual) y PVU (unidad de valor del procesador): unidades de medida por las cuales los programas pueden ser licenciados (consulte VPC y PVU en las secciones de contenedores más abajo para ver definiciones completas). Para los fines de esta guía, 1 VPC equivale a 1 vCPU y 70 PVUs equivale a 1 vCPU.
  • Capacidad de vCPU: el número total de vCPU disponibles para un pod según lo definido por la metodología de recuento (a continuación). Nota: Cualquier pod que incluya un contenedor sin límite de CPU se considera que tiene una capacidad de vCPU igual a la capacidad del nodo de trabajo.
  • Nodo de trabajo: un nodo de trabajo es un nodo que proporciona un entorno en contenedores para ejecutar tareas. A medida que aumentan las demandas, se pueden agregar más nodos de trabajo a su clúster para mejorar el rendimiento y la eficiencia. Un clúster puede contener cualquier número de nodos de trabajo, pero se requiere un mínimo de un nodo de trabajo.
  • Capacidad del nodo de trabajo: la capacidad total disponible para el nodo de trabajo, medida por núcleos virtuales o núcleos físicos, según lo informado por la API de Kubernetes.

  • Compatibilidad con subprocesos múltiples simultáneos (SMT) o Hyperthreading (HT): la salida de IBM License Service se ajustará para los nodos de trabajo que tengan habilitadas las variantes Hyperthreading o SMT SMT2, SMT4 y SMT8.* Por tanto,
    • 2 vCPU por 1 núcleo como 1 VPC o 70 PVU para fines de recuento de licencias si Hyperthreading o SMT2 están habilitados (por ejemplo, 8 vCPU se cuentan como 4 vCPU).
    • 4 vCPU por 1 núcleo como 1 VPC o 70 PVU para fines de recuento de licencias si SMT4 está habilitado (por ejemplo, 16 vCPU se cuentan como 4 vCPU).
    • 8 vCPU por 1 núcleo como 1 VPC o 70 PVU para fines de recuento de licencias si SMT8 está habilitado (por ejemplo, 32 vCPU se cuentan como 4 vCPU).
    • Para los clústeres con niveles de SMT mixtos o diferentes, se aplica el factor más bajo. Por ejemplo: algunos nodos usan SMT4 y otros usan SMT8; se usará un factor de 4 para el cálculo de la licencia de este clúster. La identificación del estado HT/SMT debe realizarse manualmente y asignarse a nivel de clúster.
      Nota: Hasta que se integre una función de ajuste automático en IBM License Service, el ajuste deberá realizarse manualmente en la salida de IBM License Service. Una vez que la funcionalidad esté disponible, los usuarios deben asegurarse de tener la última versión de IBM License Service y que sus clústeres estén configurados como se describe en la documentación del producto.

*Para x86, Hyperthreading/SMT debe estar habilitado a nivel físico

  • Para algunos programas de IBM, las opciones de configuración y las actividades del usuario pueden aumentar el requisito de licencia debido a la creación de una carga de trabajo adicional.
  • El cliente debe licenciar toda la carga de trabajo creada por el programa de IBM, incluida la carga de trabajo resultante de cambios en la configuración del producto y la carga de trabajo creada dinámicamente por la actividad del usuario.
  • Los clientes son responsables de licenciar las suscripciones de Red Hat OpenShift de conformidad con el acuerdo de licencia de Red Hat. Consulte el documento de información de licencia de cada IBM Cloud Pak para obtener más información.
  • Los clientes son responsables de controlar la demanda de licencias a través de una combinación de capacidades de Red Hat OpenShift, como cuotas de espacio de nombres* y capacidades específicas del programa de IBM, como opciones de despliegue y controles de escalado. Para obtener información específica del programa de IBM sobre el control de la demanda de licencias, consulte la documentación del programa de IBM correspondiente.
  • La configuración preestablecida de resources.limits.cpu que se envía con cada programa se utiliza en todas las pruebas de control de calidad, rendimiento, etc. Si bien IBM no recomienda modificar esta configuración, si decide hacerlo, consulte primero la documentación del producto para comprender los rangos documentados aceptables para sus programas.

Nota: Si tiene preguntas sobre los requisitos de licencia, comuníquese con su representante de IBM para obtener soporte adicional.

Para usar las licencias de contenedores, se debe utilizar IBM License Service para rastrear el uso de licencias y determinar su derecho requerido. No hay excepciones a esta regla.

IBM License Service es la única herramienta aceptada para el seguimiento del uso de licencias y la generación de informes sobre licencias de contenedores. Está:

  • contenido en cada uno de los servicios de IBM Cloud Pak
  • disponible para su descarga para su uso en contenedores certificados por IBM poniéndose en contacto con talk2sam@us.ibm.com (o soporte del producto). Los clientes deben verificar si IBM License Service está instalado y configurado correctamente cuando verifiquen sus programas en contenedores

La capacidad de vCPU disponible se sondeará a intervalos frecuentes (≤ 30 minutos) a lo largo de cada día y se procesará cuando el valor máximo de los cálculos intradía determine la capacidad de vCPU disponible diaria.

Es esencial que utilice y mantenga la herramienta de seguimiento del uso de licencias (IBM License Service: consulte a continuación) incluida en cada uno de los servicios de Cloud Pak. Este servicio rastreará el uso de licencias y determinará sus necesidades de derechos requeridas.

Estos son solo algunos de los recursos para aprender más que tal vez desee explorar