Los contenedores son unidades ejecutables (imágenes) de software ligeras y portátiles en las que se empaqueta el código de la aplicación, junto con sus bibliotecas y dependencias.
IBM Certified Containers cumple con los criterios estándar para el empaquetado y el despliegue de software en contenedores con integraciones de plataforma y se puede ejecutar en cualquier entorno de orquestación de Kubernetes compatible en cualquier lugar, en escritorios, infraestructuras de TI tradicionales o en la nube.
Para todos los IBM Certified Containers, debe adquirir derechos equivalentes a los requisitos de licencia (como se deriva en la sección Metodología de recuento de capacidad de vCPU para programas IBM) y medirlos con IBM License Service.
IBM Cloud Paks son soluciones de software integradas basadas en la plataforma abierta de nube híbrida Red Hat, que permiten crear una vez y desplegar en cualquier lugar.
IBM Cloud Paks optimiza el despliegue y la gestión de contenedores y permite la portabilidad y la gobernanza coherente en todas las infraestructuras con Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) que se basa en la tecnología de orquestación de código abierto Kubernetes.
Para todos los IBM Cloud Paks desplegados en contenedores, debe adquirir derechos equivalentes a los requisitos de licencia (según se deduce en la sección de la Metodología de recuento de capacidad de vCPU para programas de IBM) y medidos por IBM License Service multiplicado por la proporción de conversión de IBM Cloud Paks requerida. Nota: Si la proporción no se especifica, se asume que es 1:1.
Con el lanzamiento de los Acuerdos de IBM Passport Advantage el 1 de febrero de 2023, los términos de las licencias de contenedores se integraron en las secciones aplicables del acuerdo sin necesidad de firmar un anexo separado para los clientes en estos términos revisados.
Nota: Los nuevos términos para los clientes de PA existentes entraron en vigencia el 1 de mayo de 2023.
Para aprender más, consulte lo que debe saber sobre los acuerdos revisados de Passport Advantage.
Vaya a Términos de IBM para descargar el Anexo a los Términos de cotización, Opción especial para licencias de contenedores, donde encontrará orientación sobre
Esta guía es compatible con los productos contenedorizados basados en núcleos de procesador virtual (VPC) o unidades de valor de procesador (PVU) compatibles con IBM License Service desplegados con la orquestación de Kubernetes.
Definiciones
*Para x86, Hyperthreading/SMT debe estar habilitado a nivel físico
Nota: Si tiene preguntas sobre los requisitos de licencia, comuníquese con su representante de IBM para obtener soporte adicional.
Para usar las licencias de contenedores, se debe utilizar IBM License Service para rastrear el uso de licencias y determinar su derecho requerido. No hay excepciones a esta regla.
IBM License Service es la única herramienta aceptada para el seguimiento del uso de licencias y la generación de informes sobre licencias de contenedores. Está:
La capacidad de vCPU disponible se sondeará a intervalos frecuentes (≤ 30 minutos) a lo largo de cada día y se procesará cuando el valor máximo de los cálculos intradía determine la capacidad de vCPU disponible diaria.
Es esencial que utilice y mantenga la herramienta de seguimiento del uso de licencias (IBM License Service: consulte a continuación) incluida en cada uno de los servicios de Cloud Pak. Este servicio rastreará el uso de licencias y determinará sus necesidades de derechos requeridas.
