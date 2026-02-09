Acuerdos revisados de Passport Advantage / Passport Advantage Express 12

Una composición abstracta moderna con característica de formas geométricas nítidas y un degradado azul vibrante

Passport Advantage (PA) y Passport Advantage Express (PAE) son programas integrales de IBM mediante los cuales los clientes pueden solicitar productos elegibles (EP)

    Descripción general

    El 1 de agosto de 2024, IBM publicó los términos revisados del Acuerdo Internacional Passport Advantage (IPAA12) y el Acuerdo Internacional Passport Advantage Express (IPAEA12).

    Los términos revisados entran en vigor automáticamente el:

    • 1 de agosto de 2024 para:
      • nuevas transacciones de IPAEA a partir de esta fecha.
      • nuevas transacciones bajo una nueva inscripción en IPAA a partir de esta fecha.
    • el 1 de noviembre de 2024 para nuevas transacciones, derecho continuo de uso de software y servicios en la nube, a partir de esta fecha, para sitios inscritos en IPAA a partir del 1 de agosto de 2024.
    • El final del periodo contractual actual para las transacciones completadas en virtud de un acuerdo de licencia empresarial (ELA) existente o un contrato plurianual similar, momento en el que entrará en vigor esta nueva revisión. 

    Resumen de cambios y mejoras

    Ofertas de soporte

    • Consolida todos los términos relacionados con el soporte, incluidos los términos de soporte opcional (Extended, Sustained, Advanced) en una sola sección con una descripción de los servicios de soporte opcional que reemplaza a los anexos anteriores.

    Términos de verificación de licencia

    • Aclara la ubicación del formato de informes y el momento de dichos informes.

    Términos del Acuerdo básico de IBM

    • Incorpora los términos simplificados que IBM ha implementado en todos los acuerdos básicos para alinearse con los cambios recientes en las leyes globales que rigen el procesamiento de datos, la privacidad y la retención de impuestos.
    • Aclara los términos específicos de cada país para alinearse con las leyes del país.

    Claridad y coherencia

    • Las actualizaciones y el formato de los acuerdos aportan mayor claridad y coherencia con otros acuerdos de IBM.

    Recursos adicionales

    Consulte los Términos de IBM para ver o descargar las últimas revisiones de los Acuerdos:

    Mientras esté allí, suscríbase para recibir notificaciones directas de futuros documentos de revisión en los Términos de IBM.

    • En el panel de navegación izquierdo, expanda la categoría "Acuerdos estándar", luego expanda la categoría para "Acuerdos de Passport Advantage".
    • Seleccione la casilla "Acuerdos y anexos" para mostrar los documentos disponibles.
    • En la esquina superior derecha de los mosaicos de documentos individuales, haga clic en los tres puntos (...) y seleccione "Notificación" para recibir notificaciones por correo electrónico de los cambios cuando se actualicen los documentos.

    Consulte lo siguiente para obtener información adicional: