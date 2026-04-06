Política BYOSL de nube pública elegible

Para conocer los términos y condiciones exactos que rigen el uso de un programa de software específico, consulte el Acuerdo de licencia del software, incluido el Acuerdo internacional de licencia de programa (IPLA), los Documentos de información de licencia y cualquier acuerdo adicional bajo el cual se obtuvo el software, como el Acuerdo de IBM International Passport Advantage.
La política Bring Your Own Software License (BYOSL) de nube pública elegible le permite desplegar y ejecutar en una Nube pública elegible (EPC) cualquier software de IBM con licencia para usted directamente o a través de un revendedor autorizado de IBM bajo los términos de licencia de IBM, sujeto a las autorizaciones de uso y restricciones establecidas en los acuerdos de licencia y documentos de transacción aplicables para dicho software, incluidos IBM International Passport Advantage (IPAA) e IBM International Program License Agreement (IPLA) y los documentos de Información de Licencia aplicables al software.
Esa política no se aplica al software IBM z/OS ni a ningún software de IBM con sublicencia de un tercero. Esa política tampoco se aplica si usted es un IBM® Business Partner autorizado para desplegar su solución en un entorno alojado; estas situaciones se manejan bajo un acuerdo separado.
La lista aprobada de Nubes públicas elegibles (EPC) donde puede desplegar software de IBM con licencia se define por proveedor a continuación. Las “Herramientas de licencias requeridas de IBM” son obligatorias solo cuando se despliegan productos basados en capacidades (es decir, aquellos con licencia que utilizan métricas de Unidad de valor de procesador o PVU, o Núcleo de Procesador Virtual o VPC). Para otros productos, usted es responsable de utilizar cualquier otra herramienta puesta a disposición por las EPC para proporcionar informes de cumplimiento según la IPAA.
Si tiene software de IBM que se despliega a través de un proveedor de la Nube que no figura en la lista a continuación, envíe un correo electrónico a talk2sam@us.ibm.com/mx-es. Asegúrese de incluir BYOSL en el asunto.
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|IBM
|IBM Cloud Virtual Servers (Inc., IBM z/LinuxONE)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://www.ibm.com/mx-es/solutions/cloud
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|IBM Cloud Containers
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://www.ibm.com/mx-es/solutions/cloud
|IBM Power Virtual Server
|Consulte Consideraciones para IBM Power Systems Virtual Servers en las secciones de notas a continuación.
|https://www.ibm.com/mx-es/products/power-virtual-server
|IBM Cloud Bare Metal Servers
|Consulte la Nota 2 a continuación
|https://www.ibm.com/mx-es/solutions/cloud
|IBM Kubernetes Service (IKS)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://www.ibm.com/mx-es/products/kubernetes-service
|IBM License Service
|Red Hat OpenShift on IBM Cloud4
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://www.ibm.com/mx-es/products/openshift
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|Alibaba
|Alibaba Cloud (Elastic Compute Service)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://www.alibabacloud.com/
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|Amazon
|AWS ECS Fargate
|Consulte Consideraciones para AWS ECS Fargate en la sección de notas a continuación.
|aws.amazon.com/fargate/
|Términos modificados de PA e IBM License Service para licencias de contenedores (mediante Apéndice)
|Amazon RDS for Db2
|Consulte la nota 9 a continuación
|aws.amazon.com/rds/db2/
|AWS License Manager
|Instancias EC2 e instancias dedicadas (incluidas las instancias de AWS Outpost)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|aws.amazon.com/ec2/instance-types
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Elastic Kubernetes Service (EKS)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|aws.amazon.com/eks/
|IBM License Service
|Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)4
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://aws.amazon.com/rosa/
|VMware Cloud on AWS
|Consulte la Nota 2 a continuación
|https://aws.amazon.com/vmware/
|Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|Fujitsu
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
|NIFCLOUD
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://pfs.nifcloud.com
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|Google Compute Engine
|Consulte la Nota 1 a continuación
|cloud.google.com/compute/docs/machine-types
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Google Kubernetes Engine (GKE)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|cloud.google.com/kubernetes-engine/
|IBM License Service
|Red Hat OpenShift Container Platform 4
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|IONOS
|Compute Engine
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://cloud.ionos.com/compute
|Despliegues de Kubernetes/Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|KDDI
|Servicio de plataforma en la nube KDDI
|Consulte la Nota 1 a continuación para ver Virtual Server. Consulte la Nota 5 a continuación para ver Bare metal server.
|biz.kddi.com/service/cloud-platform/
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
Términos de PA modificados para licencias de contenedores (mediante un apéndice)
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|Microsoft
|Azure HCI
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://azure.microsoft.com/en-us/products/azure-stack/hci
|Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
|Máquinas virtuales de Azure
|Consulte la Nota 1 a continuación
azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
Términos de PA modificados para licencias de contenedores (mediante un apéndice)
|Azure VMware Solution
|Consulte la Nota 2 a continuación
|azure.microsoft.com/en-us/services/azure-vmware/
|Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
|Azure Kubernetes
|Consulte la Nota 1 a continuación
|azure.microsoft.com/en-us/services/kubernetes-service/
|IBM License Service
|Azure Red Hat OpenShift (ARO)4
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://azure.microsoft.com/en-us/services/openshift/
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|NEC
|Servicio de infraestructura en la nube (NEC Cloud IaaS)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://www.nec.com
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|División de servicios en la nube de NTT
|Servicios multinube (solo máquinas virtuales)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://services.global.ntt/mx-es/services-and-products/cloud/cloud-platform
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|NTT Communications
|ECL 1.0
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Nube/Servidor de Smart Data Platform (ECL 2.0)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|IPV (IaaS impulsado por VMware)
|Consulte la Nota 1 a continuación
|NTT Data
|NTT Data OpenCanvas
|Consulte la Nota 1 a continuación
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|Oracle
|Instancias de computación en la nube
|Consulte la nota 3 a continuación
|https://www.oracle.com/cloud/compute
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
|Oracle Kubernetes Engine
|Consulte la nota 3 a continuación
|https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/
|IBM License Service
|Solución Oracle Cloud VMWare (OCVS)
|Consulte la Nota 2 a continuación
|https://www.oracle.com
|Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
|Proveedor
|Soluciones
|Notas sobre licencias
|Para obtener más detalles
, visite:
|Herramientas de licencias requeridas de IBM
|Tencent
|Instancia de servidor de Tencent Cloud
|Consulte la Nota 1 a continuación
|https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm
Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service
Nota: Las Notas al pie de página sobre licencias que se indican a continuación solo se aplican cuando se indica específicamente en las secciones anteriores del proveedor de la Nube. No se aplican universalmente a todas las ofertas.
Para AWS ECS Fargate, IBM License Service se representa como un bucket de License Service AWS S3 (enlace externo a ibm.com). Esta funcionalidad está disponible según el producto. Consulte con su Representante de documentación del producto o de IBM para obtener más información. Nota: Para obtener ejemplos del procedimiento y cómo desplegar, consulte la documentación de WebSphere Application Server Liberty.
Las disposiciones de esta sección a continuación se aplican únicamente a los Programas basados en VPC o PVU desplegados en IBM Power Systems Virtual Servers. Para las licencias de subcapacidad, los núcleos pueden asignarse en incrementos mínimos de 0.25 núcleos para procesadores compartidos (es decir, procesadores físicos cuya capacidad de procesamiento se comparte entre múltiples particiones lógicas) y 1.0 núcleo para procesadores dedicados (es decir, procesadores físicos completos que están asignados a una única partición lógica). Los núcleos fraccionarios se agregarán y redondearán al siguiente entero completo, aclarándose que todas las particiones lógicas que se ejecutan en el mismo tipo de máquina se cuentan como un único pool en lugar de por servidor. Para fines ilustrativos y no limitativos, consulte los siguientes ejemplos:
El cliente debe instalar y configurar ILMT v9.2.22 o posterior y cumplir con los requisitos de Licencias e informes de subcapacidad de acuerdo con las secciones 1.13 y 1.14 del IPAA.
De acuerdo con los términos de informes descritos en la Sección 1.14 del IPAA, los clientes recopilarán datos de despliegue y completarán el cálculo manual del informe de capacidad de virtualización una vez por trimestre para el Software de IBM mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) (ver enlace) para determinar el uso principal. Para Google Cloud, se deben utilizar los comandos de la CLI de pcloud. Dicho uso principal se realizará de acuerdo con la política BYOSL de nube pública elegible de IBM.
Los valores de PVU por Núcleo se determinan en función del Sistema Power en uso como se describe en la Tabla de PVU por núcleo (sección 1 de 2: RISC y System z) en la página web Unidad de valor del procesador.
La política BYOSL de nube pública elegible no modifica ni reemplaza ninguna obligación en los acuerdos de licencia aplicables, incluidos los requisitos para el uso de software con licencia en un entorno virtualizado como se define en las políticas de subcapacidad y licencias de contenedores.
Los términos de verificación de dichos acuerdos de licencia se aplican a usted cuando carga, instala o utiliza software de IBM elegible en un EPC y acepta recopilar los datos de uso necesarios para su software con licencia en ese EPC. No proporcionará al proveedor de la nube ningún uso o acceso no autorizado al software de IBM elegible.
Debe utilizar las herramientas de instalación y configuración de informes designadas por IBM (como se indicó anteriormente) para el uso de informes y proporcionar dichos informes a IBM cuando lo solicite de acuerdo con las pautas de IBM.
Cuando utiliza un derecho de licencia de acuerdo con esta política, no puede usar dichos derechos para ningún otro propósito ni en ningún otro lugar al mismo tiempo.
A menos que se indique anteriormente, la política BYOSL de nube pública elegible NO se aplica a las interacciones con proveedores en las que esos proveedores acceden al software y/o ejecutan o gestionan parte o la totalidad de su entorno informático bajo el control de sus propios empleados, ya sea en su instalaciones o en las suyas (por ejemplo, Subcontratación estratégica, Alojamiento web, proveedores de servicios gestionados, etc.); dichos compromisos requieren acuerdos separados. Si su software se despliega de alguna de estas maneras, envíe un correo electrónico a talk2sam@us.ibm.com/mx-es. Asegúrese de incluir BYOSL en el asunto.
Registro de cambios de marzo de 2024