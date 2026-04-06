Política BYOSL de nube pública elegible

Ilustración de formas geométricas en tonos de azul, negro y gris
La política Bring Your Own Software License (BYOSL) de nube pública elegible le permite desplegar cualquier software de IBM con licencia para usted directamente o a través de un revendedor autorizado de IBM bajo los términos y condiciones descritos aquí.

Para conocer los términos y condiciones exactos que rigen el uso de un programa de software específico, consulte el Acuerdo de licencia del software, incluido el Acuerdo internacional de licencia de programa (IPLA), los Documentos de información de licencia y cualquier acuerdo adicional bajo el cual se obtuvo el software, como el Acuerdo de IBM International Passport Advantage.

Software de IBM elegible

La política Bring Your Own Software License (BYOSL) de nube pública elegible le permite desplegar y ejecutar en una Nube pública elegible (EPC) cualquier software de IBM con licencia para usted directamente o a través de un revendedor autorizado de IBM bajo los términos de licencia de IBM, sujeto a las autorizaciones de uso y restricciones establecidas en los acuerdos de licencia y documentos de transacción aplicables para dicho software, incluidos IBM International Passport Advantage (IPAA) e IBM International Program License Agreement (IPLA) y los documentos de Información de Licencia aplicables al software.

Esa política no se aplica al software IBM z/OS ni a ningún software de IBM con sublicencia de un tercero. Esa política tampoco se aplica si usted es un IBM® Business Partner autorizado para desplegar su solución en un entorno alojado; estas situaciones se manejan bajo un acuerdo separado.

Nubes públicas elegibles

La lista aprobada de Nubes públicas elegibles (EPC) donde puede desplegar software de IBM con licencia se define por proveedor a continuación. Las “Herramientas de licencias requeridas de IBM” son obligatorias solo cuando se despliegan productos basados en capacidades (es decir, aquellos con licencia que utilizan métricas de Unidad de valor de procesador o PVU, o Núcleo de Procesador Virtual o VPC).  Para otros productos, usted es responsable de utilizar cualquier otra herramienta puesta a disposición por las EPC para proporcionar informes de cumplimiento según la IPAA.

Si tiene software de IBM que se despliega a través de un proveedor de la Nube que no figura en la lista a continuación, envíe un correo electrónico a talk2sam@us.ibm.com/mx-es. Asegúrese de incluir BYOSL en el asunto.

IBM

ProveedorSolucionesNotas sobre licenciasPara obtener más detalles
, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
IBMIBM Cloud Virtual Servers (Inc., IBM z/LinuxONE)Consulte la Nota 1 a continuaciónhttps://www.ibm.com/mx-es/solutions/cloud

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

IBM Cloud ContainersConsulte la Nota 1 a continuaciónhttps://www.ibm.com/mx-es/solutions/cloud
IBM Power Virtual ServerConsulte Consideraciones para IBM Power Systems Virtual Servers en las secciones de notas a continuación.https://www.ibm.com/mx-es/products/power-virtual-server
IBM Cloud Bare Metal ServersConsulte la Nota 2 a continuaciónhttps://www.ibm.com/mx-es/solutions/cloud
IBM Kubernetes Service (IKS)Consulte la Nota 1 a continuaciónhttps://www.ibm.com/mx-es/products/kubernetes-serviceIBM License Service
Red Hat OpenShift on IBM Cloud4Consulte la Nota 1 a continuaciónhttps://www.ibm.com/mx-es/products/openshift

 

Alibaba

ProveedorSolucionesNotas sobre licenciasPara obtener más detalles
, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
AlibabaAlibaba Cloud (Elastic Compute Service)Consulte la Nota 1 a continuaciónhttps://www.alibabacloud.com/

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Amazon

ProveedorSolucionesNotas sobre licenciasPara obtener más detalles
, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
AmazonAWS ECS FargateConsulte Consideraciones para AWS ECS Fargate en la sección de notas a continuación.aws.amazon.com/fargate/Términos modificados de PA e IBM License Service para licencias de contenedores (mediante Apéndice)
Amazon RDS for Db2Consulte la nota 9 a continuaciónaws.amazon.com/rds/db2/AWS License Manager
Instancias EC2 e instancias dedicadas (incluidas las instancias de AWS Outpost)Consulte la Nota 1 a continuaciónaws.amazon.com/ec2/instance-types

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Elastic Kubernetes Service (EKS)Consulte la Nota 1 a continuaciónaws.amazon.com/eks/IBM License Service
Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)4Consulte la Nota 1 a continuaciónhttps://aws.amazon.com/rosa/
VMware Cloud on AWSConsulte la Nota 2 a continuaciónhttps://aws.amazon.com/vmware/Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Fujitsu

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, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
FujitsuFujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V) Consulte la Nota 1 a continuaciónhttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)Consulte la Nota 1 a continuaciónhttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
NIFCLOUDConsulte la Nota 1 a continuaciónhttps://pfs.nifcloud.com

Google

ProveedorSolucionesNotas sobre licenciasPara obtener más detalles
, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
GoogleGoogle Compute EngineConsulte la Nota 1 a continuacióncloud.google.com/compute/docs/machine-types

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Google Kubernetes Engine (GKE)Consulte la Nota 1 a continuacióncloud.google.com/kubernetes-engine/IBM License Service
Red Hat OpenShift Container Platform 4Consulte la Nota 1 a continuaciónhttps://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search

IONOS

ProveedorSolucionesNotas sobre licenciasPara obtener más detalles
, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
IONOSCompute EngineConsulte la Nota 1 a continuaciónhttps://cloud.ionos.com/computeDespliegues de Kubernetes/Red Hat OpenShift: IBM License Service

KDDI

ProveedorSolucionesNotas sobre licenciasPara obtener más detalles
, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
KDDIServicio de plataforma en la nube KDDIConsulte la Nota 1 a continuación para ver Virtual Server. Consulte la Nota 5 a continuación para ver Bare metal server.biz.kddi.com/service/cloud-platform/

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Términos de PA modificados para licencias de contenedores (mediante un apéndice)

Microsoft

ProveedorSolucionesNotas sobre licenciasPara obtener más detalles
, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
MicrosoftAzure HCIConsulte la Nota 1 a continuaciónhttps://azure.microsoft.com/en-us/products/azure-stack/hciDespliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Máquinas virtuales de AzureConsulte la Nota 1 a continuación
azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/



azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/windows/

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Términos de PA modificados para licencias de contenedores (mediante un apéndice)

Azure VMware SolutionConsulte la Nota 2 a continuaciónazure.microsoft.com/en-us/services/azure-vmware/Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool
Azure KubernetesConsulte la Nota 1 a continuaciónazure.microsoft.com/en-us/services/kubernetes-service/IBM License Service
Azure Red Hat OpenShift (ARO)4Consulte la Nota 1 a continuación https://azure.microsoft.com/en-us/services/openshift/

NEC

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, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
NECServicio de infraestructura en la nube (NEC Cloud IaaS)Consulte la Nota 1 a continuaciónhttps://www.nec.com

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

NTT

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, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
División de servicios en la nube de NTTServicios multinube (solo máquinas virtuales)Consulte la Nota 1 a continuaciónhttps://services.global.ntt/mx-es/services-and-products/cloud/cloud-platform

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

NTT CommunicationsECL 1.0Consulte la Nota 1 a continuaciónhttps://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Nube/Servidor de Smart Data Platform (ECL 2.0)Consulte la Nota 1 a continuación

https://sdpf.ntt.com/

IPV (IaaS impulsado por VMware)Consulte la Nota 1 a continuación

https://sdpf.ntt.com/services/vmware-platform/

NTT DataNTT Data OpenCanvasConsulte la Nota 1 a continuación

https://portal.opencanvas.ne.jp/cloud/

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Oracle

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, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
 OracleInstancias de computación en la nubeConsulte la nota 3 a continuaciónhttps://www.oracle.com/cloud/compute

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Oracle Kubernetes EngineConsulte la nota 3 a continuaciónhttps://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/IBM License Service
Solución Oracle Cloud VMWare (OCVS)Consulte la Nota 2 a continuaciónhttps://www.oracle.comDespliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Tencent

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, visite:		Herramientas de licencias requeridas de IBM
     
TencentInstancia de servidor de Tencent CloudConsulte la Nota 1 a continuaciónhttps://intl.cloud.tencent.com/products/cvm

Despliegues tradicionales: IBM License Metric Tool

Despliegues de Red Hat OpenShift: IBM License Service

Nota: Las Notas al pie de página sobre licencias que se indican a continuación solo se aplican cuando se indica específicamente en las secciones anteriores del proveedor de la Nube. No se aplican universalmente a todas las ofertas.

  1. En todos los casos: 1 vCPU = 1 núcleo = 1 VPC = 70 PVU
    • Para contenedores con Hyperthreading habilitado: 2 vCPU = 1 núcleo = 1 VPC = 70 PVU (consulte la página de Licencias de contenedores para obtener más información).
  2. Consulte las Tablas de la unidad de valor del procesador para conocer los requisitos basados en la configuración del sistema. El cliente debe usar la configuración completa de ILMT.
  3. Una unidad de cálculo de Oracle (OCPU) corresponde a dos subprocesos de ejecución de hardware, conocidos como vCPU.  La licencia de PVU requiere 1 OCPU = 2 vCPU = 140 PVU
  4. Los requisitos de medición e informes deben ser gestionados por el cliente en entornos de Kubernetes gestionados (como OpenShift gestionado por Red Hat).
  5. Los clientes de servidor físico o bare metal pueden desplegar software en un servidor físico o en ofertas de nube pública bare metal proporcionadas por EPC (ver arriba). Estos despliegues deben seguir la guía (incluido el uso de Herramientas de licencia) tal como se define en las políticas de subcapacidad y licencias de contenedores. Para los despliegues de PVU, consulte las  Tablas de unidades de valor del procesador para conocer los requisitos basados en la configuración del sistema.
  6. Se admiten despliegues on premises de servicios en la nube pública (por ejemplo, Oracle Cloud@Customer, AWS Outpost) y deben seguir políticas de subcapacidad y licencias de contenedores, incluyendo el uso de Herramientas de licencias de IBM.
    Para las licencias de PVU, los despliegues que utilizan servicios elegibles se licencian a 70 PVU por vCPU/núcleo, similar a si se desplegaran en la nube pública. Si no se utilizan Herramientas de licencias de IBM, se aplican licencias de capacidad completa, según los términos del Acuerdo International Passport Advantage.
  7. Para todo lo anterior: Solaris x86 no es compatible y, por lo tanto, no es elegible para su uso.
  8. Con la publicación del Acuerdo IBM Passport Advantage v11 (versión: febrero de 2023), ya no se requiere el Apéndice de licencias de contenedores. Consulte la página web Licencias de contenedores para obtener más información.
  9. Para despliegues de Software Db2 en los Servicios gestionados a través de la opción de traer su propia licencia, para contar las VPC al desplegar la capacidad completa de vCPU de la instancia, IBM considerará 1 VPC = 1 núcleo físico = 2 vCPU para todas las instancias EC2 que han publicado sus recuentos de núcleos físicos en la página EC2 “Núcleos físicos por tipo de instancia de Amazon EC2”, donde el recuento de vCPU es el doble de los núcleos físicos (lo que significa que el grado de hyperthreading/multithreading simultáneo (SMT) se establece en (2). Solo son válidas las licencias de Db2 Standard Edition, Db2 Advanced Edition, Db2 ESE Add-on y Db2 AESE Add-on. Consulte Núcleos y subprocesos de CPU por núcleo de CPU por tipo de instancia (enlace externo a ibm.com)

Consideraciones para AWS ECS Fargate

Para AWS ECS Fargate, IBM License Service se representa como un bucket de License Service AWS S3 (enlace externo a ibm.com). Esta funcionalidad está disponible según el producto. Consulte con su Representante de documentación del producto o de IBM para obtener más información. Nota: Para obtener ejemplos del procedimiento y cómo desplegar, consulte la documentación de WebSphere Application Server Liberty.

Consideraciones para IBM Power Systems Virtual Server

Las disposiciones de esta sección a continuación se aplican únicamente a los Programas basados en VPC o PVU desplegados en IBM Power Systems Virtual Servers. Para las licencias de subcapacidad, los núcleos pueden asignarse en incrementos mínimos de 0.25 núcleos para procesadores compartidos (es decir, procesadores físicos cuya capacidad de procesamiento se comparte entre múltiples particiones lógicas) y 1.0 núcleo para procesadores dedicados (es decir, procesadores físicos completos que están asignados a una única partición lógica). Los núcleos fraccionarios se agregarán y redondearán al siguiente entero completo, aclarándose que todas las particiones lógicas que se ejecutan en el mismo tipo de máquina se cuentan como un único pool en lugar de por servidor. Para fines ilustrativos y no limitativos, consulte los siguientes ejemplos:

  • Se despliegan 3 particiones lógicas en servidores S922 separados de 0.25 núcleos cada uno. El cálculo será el siguiente: 0.25 x 3 = 0.75 núcleos, que se redondea a 1.0 núcleo.
  • Se despliegan 3 particiones lógicas en 2 servidores S922 y 1 servidor E980 de 0.25 núcleos cada uno. El cálculo será el siguiente: (0.25 x 2 = 0.5, que se redondea a 1.0 núcleo) + (0.25 x 1 = 0.25, que se redondea a 1.0 núcleo) = 2.0 núcleos.

El cliente debe instalar y configurar ILMT v9.2.22 o posterior y cumplir con los requisitos de Licencias e informes de subcapacidad de acuerdo con las secciones 1.13 y 1.14 del IPAA.

De acuerdo con los términos de informes descritos en la Sección 1.14 del IPAA, los clientes recopilarán datos de despliegue y completarán el cálculo manual del informe de capacidad de virtualización una vez por trimestre para el Software de IBM mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) (ver enlace) para determinar el uso principal. Para Google Cloud, se deben utilizar los comandos de la CLI de pcloud. Dicho uso principal se realizará de acuerdo con la política BYOSL de nube pública elegible de IBM.

Los valores de PVU por Núcleo se determinan en función del Sistema Power en uso como se describe en la Tabla de PVU por núcleo (sección 1 de 2: RISC y System z) en la página web Unidad de valor del procesador.

Requisitos y condiciones de licencia

La política BYOSL de nube pública elegible no modifica ni reemplaza ninguna obligación en los acuerdos de licencia aplicables, incluidos los requisitos para el uso de software con licencia en un entorno virtualizado como se define en las políticas de subcapacidadlicencias de contenedores. 

Los términos de verificación de dichos acuerdos de licencia se aplican a usted cuando carga, instala o utiliza software de IBM elegible en un EPC y acepta recopilar los datos de uso necesarios para su software con licencia en ese EPC. No proporcionará al proveedor de la nube ningún uso o acceso no autorizado al software de IBM elegible.

Debe utilizar las herramientas de instalación y configuración de informes designadas por IBM (como se indicó anteriormente) para el uso de informes y proporcionar dichos informes a IBM cuando lo solicite de acuerdo con las pautas de IBM.

Cuando utiliza un derecho de licencia de acuerdo con esta política, no puede usar dichos derechos para ningún otro propósito ni en ningún otro lugar al mismo tiempo.

A menos que se indique anteriormente, la política BYOSL de nube pública elegible NO se aplica a las interacciones con proveedores en las que esos proveedores acceden al software y/o ejecutan o gestionan parte o la totalidad de su entorno informático bajo el control de sus propios empleados, ya sea en su instalaciones o en las suyas (por ejemplo, Subcontratación estratégica, Alojamiento web, proveedores de servicios gestionados, etc.); dichos compromisos requieren acuerdos separados. Si su software se despliega de alguna de estas maneras, envíe un correo electrónico a talk2sam@us.ibm.com/mx-es. Asegúrese de incluir BYOSL en el asunto.

Registro de cambios

Registro de cambios de marzo de 2024

  • Se aclaró la excepción del software zSeries solo para z/OS (es decir, zLinux es elegible)
  • Se aclararon los requisitos de informes para productos no basados en la capacidad
  • Se aclaró la lista EPC como la única lista aprobada de Proveedores
  • Se agregó información de contacto para garantizar el cumplimiento