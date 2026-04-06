Las disposiciones de esta sección a continuación se aplican únicamente a los Programas basados en VPC o PVU desplegados en IBM Power Systems Virtual Servers. Para las licencias de subcapacidad, los núcleos pueden asignarse en incrementos mínimos de 0.25 núcleos para procesadores compartidos (es decir, procesadores físicos cuya capacidad de procesamiento se comparte entre múltiples particiones lógicas) y 1.0 núcleo para procesadores dedicados (es decir, procesadores físicos completos que están asignados a una única partición lógica). Los núcleos fraccionarios se agregarán y redondearán al siguiente entero completo, aclarándose que todas las particiones lógicas que se ejecutan en el mismo tipo de máquina se cuentan como un único pool en lugar de por servidor. Para fines ilustrativos y no limitativos, consulte los siguientes ejemplos:

Se despliegan 3 particiones lógicas en servidores S922 separados de 0.25 núcleos cada uno. El cálculo será el siguiente: 0.25 x 3 = 0.75 núcleos, que se redondea a 1.0 núcleo.

Se despliegan 3 particiones lógicas en 2 servidores S922 y 1 servidor E980 de 0.25 núcleos cada uno. El cálculo será el siguiente: (0.25 x 2 = 0.5, que se redondea a 1.0 núcleo) + (0.25 x 1 = 0.25, que se redondea a 1.0 núcleo) = 2.0 núcleos.

El cliente debe instalar y configurar ILMT v9.2.22 o posterior y cumplir con los requisitos de Licencias e informes de subcapacidad de acuerdo con las secciones 1.13 y 1.14 del IPAA.

De acuerdo con los términos de informes descritos en la Sección 1.14 del IPAA, los clientes recopilarán datos de despliegue y completarán el cálculo manual del informe de capacidad de virtualización una vez por trimestre para el Software de IBM mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) (ver enlace) para determinar el uso principal. Para Google Cloud, se deben utilizar los comandos de la CLI de pcloud. Dicho uso principal se realizará de acuerdo con la política BYOSL de nube pública elegible de IBM.

Los valores de PVU por Núcleo se determinan en función del Sistema Power en uso como se describe en la Tabla de PVU por núcleo (sección 1 de 2: RISC y System z) en la página web Unidad de valor del procesador.