Preguntas frecuentes sobre licencias de contenedores

Las licencias de contenedores se centran en la concesión de licencias de software dentro de contenedores que funcionan con orquestación Kubernetes. Un contenedor es un conjunto de uno o más procesos que están aislados del resto del sistema donde todos los archivos necesarios para ejecutarlos se proporcionan a partir de una imagen distinta.

Las licencias por subcapacidad se refieren a la concesión de licencias menores que la capacidad total de un servidor dentro de un entorno que usa tecnología de virtualización (es decir, máquinas virtuales).