Preguntas frecuentes sobre licencias de contenedores

Las licencias de contenedores se centran en la concesión de licencias de software dentro de contenedores que funcionan con orquestación Kubernetes. Un contenedor es un conjunto de uno o más procesos que están aislados del resto del sistema donde todos los archivos necesarios para ejecutarlos se proporcionan a partir de una imagen distinta.
Las licencias por subcapacidad se refieren a la concesión de licencias menores que la capacidad total de un servidor dentro de un entorno que usa tecnología de virtualización (es decir, máquinas virtuales).
Si su despliegue utiliza contenedores con orquestación de Kubernetes, entonces las licencias de contenedores le permitirán licenciar solo la capacidad disponible de sus productos en contenedores en lugar de tener que licenciar todo el clúster donde pueden estar operando sus contenedores.
Además, las licencias de contenedores ofrecen la capacidad de contar núcleos fraccionarios en todo el clúster en lugar de forzar que cada nodo o pod de trabajo se cuente hasta el siguiente entero completo.
IBM License Service también automatiza la recopilación de datos de uso de licencias para ayudar a los clientes a identificar el uso de recursos de su software en todo el clúster permitiéndoles ajustar los derechos de licencia y mantenerse en cumplimiento.
Sí.
Actualmente, los clientes solo pueden optar por los términos de licencia de contenedores de forma transaccional a través de un apéndice de transacción de licencias de contenedores.
Con el lanzamiento de la próxima versión del IPAA, los términos de las licencias de contenedores se incluirán en el Acuerdo.
Los clientes pueden desplegar en cualquier solución basada en Kubernetes.
Notas:
Actualmente solo se admiten contenedores basados en Linux.
IBM ofrece tres tipos de licencias para despliegues en la nube privada (u on premises):
Debido a la naturaleza de cómo Kubernetes despliega contenedores en todo un clúster, no es posible el uso de subcapacidad con IBM License Metric Tool. Por lo tanto, si desea utilizar contenedores junto con la orquestación de Kubernetes, debe usar licencias de contenedores o licenciar la capacidad completa de cada clúster en el servidor.
La forma en que licencia su software depende de cómo se despliega su software.
Todos los despliegues también pueden licenciar la capacidad total de los nodos donde se despliega (o puede desplegarse) el software. Por lo tanto, si decide desplegar software en contenedores con orquestación mediante licencias de contenedores y luego migrar todo o parte del entorno de vuelta a las máquinas virtuales, la parte que ahora está en las máquinas virtuales puede licenciarse bajo licencia de subcapacidad.
Los clientes deben mantener IBM License Service en lugar de IBM License Metric Tool (nota: IBM License Metric Tool aún debe usarse para despliegues de subcapacidad). Más allá de esto, la auditoría y el cumplimiento no son diferentes de las reglas de licencia de subcapacidad establecidas en el Acuerdo International Passport Advantage.
IBM License Service es capaz de rastrear automáticamente el uso de licencias de software en contenedores. Los clientes pueden utilizar los informes de uso generados por IBM License Service que proporcionan a los clientes la capacidad máxima diaria disponible para sus programas con licencia (y soluciones dentro de Cloud Paks). Esto permite a los clientes verificar su consumo en relación con sus derechos licenciados y realizar ajustes proactivos.
La configuración preestablecida de resources.limits.cpu que se envía con cada programa se utiliza en todas las pruebas de control de calidad, rendimiento, etc. Si bien IBM no recomienda modificar esta configuración, si decide hacerlo, consulte primero la documentación del producto para comprender los rangos documentados aceptables para sus programas.
Los productos que no se hayan convertido en una imagen contenedorizada y, por lo tanto, que no sean compatibles con la ejecución en un entorno en contenedores, no serán elegibles. Además, cualquier producto que no haya sido habilitado para ejecutarse y ser rastreado por IBM License Service no será elegible para licencias de contenedores.
La descripción del producto o del número de pieza indicará la métrica de licencia. Los siguientes enlaces son fuentes de información sobre precios y licencias de Passport Advantage:
Como se describe en la página de licencias de contenedores de IBM, los derechos necesarios se licenciarán en función de la capacidad total de vCPU de un programa. Es decir, la cantidad total de vCPU disponibles para un pod según lo definido por la metodología de conteo.
Nota: Cualquier pod que incluya un contenedor sin límite de CPU se considera que tiene una capacidad de vCPU igual a la capacidad del nodo de trabajo.
Para los acuerdos de licencia típicos (incluida la subcapacidad), los clientes que obtienen licencias en la métrica de PVU deben determinar su valor de PVU a núcleo en función de los gráficos en el sitio web de licencias de unidad de valor del procesador. Este no es un requisito para los contenedores; todos los despliegues de PVU se clasificarán en 70 PVU por 1 núcleo.
Esto significa que cualquier grupo de pods para un programa tendrá el recuento de sus núcleos agregados en todo el clúster de servidores y luego se agregarán juntos. Por ejemplo:
Total - > 1.9 núcleos - > 2.0 núcleos cargados - > 2 VPC o 140 PVU
Para Cloud Paks, el redondeo de clústeres se realiza a nivel de solución agrupada (no de Cloud Pak).
IBM otorga licencias de contenedores en función de su capacidad potencial en lugar de su uso real. Si un contenedor no tiene límite, entonces la capacidad potencial de ese contenedor es la capacidad total del nodo. Por lo tanto, el contenedor se cargaría como tal.
En cualquier instancia donde la capacidad total de pods para un programa exceda a la del nodo de trabajo, se utiliza la capacidad del nodo de trabajo. Por ejemplo:
Capacidad del nodo = 8 núcleos
Total = 3+3+3 = 9 núcleos -> 8 núcleos para obtener licencia debido al tope.
Para los despliegues de Cloud Pak, la limitación se realiza a nivel de solución agrupada (no de Cloud Pak).
Tope
Licencia del menor de los núcleos en VM o servidor físico
Licencia del menor de los núcleos en pod o servidor físico
Núcleos fraccionarios
No compatible
Redondeo a nivel de clúster
PVU por núcleo
Varía según el chipset
Fijado en 70 PVU por núcleo
Requisitos de capacidad
Licencia para la capacidad de la VM
Licencia la capacidad del pod
Herramienta de uso de licencias
IBM License Metric Tool
IBM License Service
Requisito de VM Manager
Sí, debe instalarse en todos los nodos que ejecutan productos de subcapacidad.
Nula
Conteo manual
Permitido, en casos excepcionales
No permitido
IBM ha cargado tradicionalmente el software en función de la capacidad máxima durante el periodo de licencia. Por ejemplo: si en una licencia de un año completo, un programa normalmente usaba 8 núcleos, pero en noviembre usaba 12 núcleos, el cargo de licencia para el año sería de 12 núcleos.
Esto no cambia en el caso de las licencias de contenedorización. IBM License Service realiza un seguimiento del uso de licencias mientras sondea con frecuencia cuántos pods (y núcleos)se despliegan para una aplicación. Por lo tanto, el punto más alto se toma como el requisito de licencia para el período de licencia.
Cabe señalar que Cloud Paks (distintos de Cloud Pak for Data) toman en cuenta las proporciones de Cloud Pak. Por lo tanto, si en un solo momento el programa A con una proporción de 3:1 utiliza 9 núcleos, mientras que el programa B con una proporción de 1:1 utiliza 4 núcleos, entonces 7 núcleos serían la marca de agua lata para Cloud Pak (9/3 -> 3 + 4/1 -> 4 = 7)
Sí, el requisito mínimo de licencia es de un núcleo.
Puede agregar VPC manualmente según procedimientos documentados.
Puede usar License Service Reporter.
Sí, pero debe usar License Service versión 1.18. Si se utiliza una versión inferior de License Service, puede darse el caso de que una actualización continua genere un recuento excesivo. Si se produce tal condición, conserve y archive los registros de los sistemas y adjúntelos a sus informes de uso de licencias.
Puede usar License Service Reporter.
Los clientes deben crear informes trimestrales según lo establecido en los términos de licencias de contenedores. Deben mantener esta documentación como evidencia de la gestión continua del cumplimiento de licencias de los derechos disponibles para el middleware de IBM. Según los términos de la oferta, los clientes deben poner a disposición estos informes a solicitud de IBM o de un auditor independiente (consulte el Acuerdo de IBM Passport Advantage).
Al igual que IBM License Metric Tool, IBM License Service es gratis.
Sí, puede beneficiarse de nuestro programa Bring Your Own Software License (BYOSL). Los proveedores disponibles aparecen en la página de BYOSL.
A los clientes que no cumplan con el uso de IBM License Service se les cobrará por todos los núcleos de todo el clúster. Esto se debe a que, al aprovechar Kubernetes, los contenedores se pueden activar en cualquier nodo del clúster. Por lo tanto, existe la posibilidad de que un solo programa pueda tener contenedores que usen toda la capacidad del clúster.
Los nuevos clientes de licencias de contenedores deben implementar IBM License Service dentro de los 90 días posteriores a su primer despliegue de productos de contenedores elegibles.
Los clientes de contenedores existentes deben actualizar rápidamente a nuevas versiones, versiones o modificaciones cuando estén disponibles según los términos de licencia de contenedores.
Debido a la complejidad y a los cambios rápidos en los entornos de Kubernetes, la presentación de informes manuales se consideró inviable. Como tal, no se permiten excepciones. Se debe utilizar IBM License Service al desplegar contenedores con orquestación de Kubernetes.
Sí, IBM License Service es obligatorio.
IBM License Service se ejecuta en un pod dentro de un nodo de trabajo dentro del clúster según lo determinado por el programador de Kubernetes.
En el caso de múltiples clústeres, License Service se instala en cada clúster donde se despliega el software en contenedores (el cliente debe verificar la instalación y mantener License Service en buen estado).
License Service generará datos que permitirán esta consolidación; sin embargo, esto debe hacerse de forma manual. Alternativamente, los clientes pueden utilizar License Service Reporter para automatizar esta funcionalidad.
IBM License Service Reporter recopila y agrega datos de IBM License Service de varios clústeres y de IBM License Metric Tool. Para obtener más detalles, consulte la documentación de IBM License Service.
Dentro de los 90 días posteriores a la instalación de cualquier programa elegible que se beneficia de las licencias de contenedores, i) verifique si IBM License Service está instalado, configurado correctamente (consulte la documentación del programa), se está ejecutando y se mantiene o ii) si IBM License Service no está instalado y correctamente configurado, obtenga, instale, configure y mantenga IBM License Service, de acuerdo con la guía del usuario.
Genere y mantenga durante dos años, IBM Use Reports cada trimestre durante todo el período del informe (es decir, el período que comienza el primer día del primer mes de un trimestre natural, o para los fines del informe inicial tras la instalación de la herramienta, y finaliza el último día del último mes del trimestre natural) para cada contenedor elegible. Cualquier despliegue de producto que se produzca durante el trimestre comenzará a generar informes a partir del día del despliegue.
Los documentos de licencia del producto definen los requisitos de cada producto.
IBM License Service puede venir preinstalado al desplegar software en contenedores a través de los servicios de cada IBM Cloud Pak y dentro de IBM Certified Containers. Verifique la instalación en su primer despliegue de contenedores. Si IBM License Service no está instalado, póngase en contacto con el soporte del producto o talk2sam@us.ibm.com
No hay un número de pieza para IBM License Service.
No. IBM License Service no viene con un derecho de OCP gratuito. License Service se incluye en los servicios de IBM Cloud Pak y, por lo tanto, aprovecha los derechos OCP disponibles de IBM Cloud Pak o los derechos directos que el cliente obtiene de Red Hat.
Cuando License Service se utiliza fuera de Cloud Paks, el cliente es responsable de cualquier sobrecarga que License Service pueda requerir.
License Service es una herramienta ligera que consume muy pocos recursos. Consulte la documentación del centro de conocimientos para obtener más información.
Si solo está ejecutando un entorno en contenedores, no se requiere IBM License Metric Tool. Sin embargo, IBM License Metric Tool sigue siendo un requisito para los entornos de subcapacidad (máquina virtual). Si tiene un entorno híbrido, debe instalar ambas herramientas.
