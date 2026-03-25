a. Los Programas de IBM disponibles en virtud de este IPAA están licenciados bajo el Acuerdo internacional de licencias de programas (IPLA) de IBM o bajo un acuerdo de licencia IBM designado disponible en https://www.ibm.com/mx-es/terms/pla, y el documento de Información de licencia (LI) del programa disponible en https://www.ibm.com/mx-es/terms/?cat=software-license. Si existe un conflicto entre los términos de este IPAA, incluidos sus Anexos y TD aplicables, y los términos del IPLA, incluida la LI aplicable, prevalecerán los términos de este IPAA.

b. Si el Cliente no está satisfecho con un Programa por cualquier motivo, puede rescindir la licencia devolviendo el Programa y el comprobante de derecho a IBM o al IBM Business Partner autorizado dentro de los 30 días posteriores a la primera fecha de adquisición de dicho Programa para obtener un reembolso del monto pagado.

c. Las licencias de intercambio para los Programas de IBM que reemplazan a los Programas de IBM con soporte activo o Programas que no sean de IBM pueden adquirirse por un costo reducido. Cuando el Cliente instala un Programa de IBM de reemplazo, la licencia reemplazada del Programa de IBM finaliza. El Cliente acepta desinstalar y destruir todas las copias del Programa reemplazado de IBM o que no sea de IBM, a menos que la licencia de intercambio cubra el uso continuado de dicho Programa reemplazado.

9.1 Licencias temporales y renovaciones de programas

a. Los Programas que IBM ofrece bajo modelos de licencia temporal otorgan al Cliente una licencia para utilizar un Programa y acceder a S&S o Sustained Support, según corresponda, durante un plazo especificado en los TD aplicables.

b. Al vencimiento de la licencia temporal, finaliza la licencia del Cliente para usar el Programa y acceder a S&S o Sustained Support, según corresponda. El Cliente debe desinstalar y destruir todas las copias del Programa afectado. El Cliente acepta proporcionar pruebas de ello a solicitud de IBM.

9.1.1 Licencia de suscripción

a. El Cliente no puede rescindir los derechos de la Licencia de suscripción antes del final del plazo actual.

b. Para los Programas seleccionados para los que el Cliente obtuvo licencia previamente y tiene soporte activo (Programa calificado), el Cliente puede actualizar a un Programa de actualización de licencia de suscripción, como se detalla en un TD. Cuando se adquiere una Actualización de licencia de suscripción, el Cliente puede usar el Programa calificado y el Programa de licencia de suscripción en cualquier combinación de despliegue hasta el número total de derechos adquiridos para el Programa de actualización de licencia de suscripción.

9.1.2 Licencia mensual

a. El Cliente podrá terminar anticipadamente una Licencia mensual mediante notificación por escrito a IBM con al menos 30 días de antelación. El Cliente recibirá un reembolso prorrateado por cualquier mes completo que quede pendiente en un plazo prepagado.

9.1.3 Licencia de plazo fijo

a. El Cliente puede terminar anticipadamente una Licencia de plazo fijo notificando a IBM con al menos 30 días de antelación. El Cliente recibirá un reembolso prorrateado por cualquier mes completo que quede pendiente en un plazo prepagado.

9.1.4 Renovación de licencia temporal

a. Si el Programa aún está disponible y el Cliente renueva por otro plazo, IBM renovará los derechos de licencia que venzan por el plazo y los cargos de renovación especificados en el TD.

b. Si el Cliente no renueva, el plazo de la licencia expira.

c. Si el Cliente no renueva un Programa de actualización de licencia de suscripción, el plazo de la licencia para el Programa de actualización vence. El Cliente puede continuar usando el Programa calificado en el nivel de versión del Programa en uso al final del plazo o, si corresponde, el reemplazo designado del Programa calificado. Si el Cliente decide reanudar una Oferta de soporte disponible para el Programa calificado, debe adquirir la Oferta de soporte a los precios vigentes para todos los usos e instalaciones del Programa calificado.

d. Si el Cliente solicita renovar las licencias que vencen en una cantidad menor de usos e instalaciones del Programa que la cantidad que vence, el Cliente debe proporcionar documentación generada por el sistema que verifique los usos e instalaciones actuales del Programa a IBM, como se especifica en el Acuerdo. Si IBM no recibe la documentación al menos 30 días antes de la fecha de renovación, el Cliente debe renovar todas las cantidades que caduquen.

e. El Cliente puede cambiar la opción de renovación de una Licencia temporal, si está disponible, en cualquier momento mediante un aviso por escrito a IBM con al menos 30 días de antelación al final del plazo actual.

9.2 Requisitos de capacidad total y virtualización

a. El Cliente debe licenciar el número total de todos los Núcleos de procesador activados físicos en el entorno de hardware físico puesto a disposición o gestionado por el EP, excepto aquellos servidores de los que el EP se eliminó permanentemente (Capacidad total). Un Núcleo de procesador activado es un núcleo de procesador que está disponible para su uso en un servidor físico, independientemente de si la capacidad del núcleo del procesador puede estar limitada o está limitada a través de tecnologías de virtualización, comandos del sistema operativo, configuración de BIOS o restricciones similares.

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9.2.1 Productos de entorno de virtualización (licencias de subcapacidad o contenedor)

a. Licencias de subcapacidad: los EP que cumplan con los requisitos para el uso de subcapacidad (consulte https://www.ibm.com/mx-es/software/passportadvantage/subcaplicensing) pueden obtener licencias bajo los términos de licencias de subcapacidad (Producto de subcapacidad elegible). El Cliente debe adquirir derechos iguales a la capacidad de virtualización disponible para el Producto de subcapacidad elegible.

b. Licencias de contenedores: los EP que cumplen con los requisitos para el uso de Contenedores (consulte

https://www.ibm.com/mx-es/software/passportadvantage/containerlicenses) puede licenciarse en virtud de los Términos de licencia del contenedor (Producto de contenedor elegible). El Cliente debe adquirir derechos para el número total de núcleos de procesador asociados con la capacidad de todos los contenedores disponibles para el Producto de contenedor elegible.

c. El Cliente es responsable de cumplir con los requisitos de los entornos de virtualización para ser elegible para los beneficios de Licencias de subcapacidad o Licencias de contenedores.

d. Antes de un aumento en la Subcapacidad o los Programas de licencias de contenedores, el Cliente primero debe adquirir suficientes licencias, incluida la Suscripción y soporte de software de IBM, si corresponde, para cubrir ese aumento.

e. Si los despliegues de EP no cumplen con los requisitos de Licencias de subcapacidad o Licencias de contenedores de esta sección, el Cliente debe obtener una licencia de Capacidad completa.