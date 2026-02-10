Con la publicación de los Acuerdos de IBM Passport Advantage el 1 de febrero de 2023, los términos de la licencia de suscripción se integraron en las secciones aplicables del Acuerdo sin necesidad de firmar un anexo separado para los clientes en estos términos revisados.

Nota: Los nuevos términos para los clientes de PA existentes entraron en vigencia el 1 de mayo de 2023.

Para aprender más, consulte lo que debe saber sobre los acuerdos revisados de Passport Advantage.

Disponibles para programas de software de IBM seleccionados, las licencias de suscripción ofrecen la flexibilidad de "usar" software con licencia y recibir S&S por un periodo específico.

Licencias de suscripción

Se alinean con los modelos de licencias basadas en suscripción a nivel de industria.

Ofrecen flexibilidad temporal de 12 a 36 meses con un plazo mínimo de 12 meses.

No se pueden rescindir antes del final de un periodo de suscripción.

Proporciona flexibilidad al final del plazo para renovar, redimensionar, cambiar ofertas o rescindir.

El anexo de licencia de suscripción regirá las compras iniciales y posteriores de los programas de software de IBM bajo el modelo de licencia de suscripción. Nota: Los clientes de ELA, tanto comerciales como federales/públicos, trabajarán a través de su IBM Dealmaker