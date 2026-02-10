Con la publicación de los Acuerdos de IBM Passport Advantage el 1 de febrero de 2023, los términos de la licencia de suscripción se integraron en las secciones aplicables del Acuerdo sin necesidad de firmar un anexo separado para los clientes en estos términos revisados.
Nota: Los nuevos términos para los clientes de PA existentes entraron en vigencia el 1 de mayo de 2023.
Para aprender más, consulte lo que debe saber sobre los acuerdos revisados de Passport Advantage.
Disponibles para programas de software de IBM seleccionados, las licencias de suscripción ofrecen la flexibilidad de "usar" software con licencia y recibir S&S por un periodo específico.
Licencias de suscripción
El anexo de licencia de suscripción regirá las compras iniciales y posteriores de los programas de software de IBM bajo el modelo de licencia de suscripción. Nota: Los clientes de ELA, tanto comerciales como federales/públicos, trabajarán a través de su IBM Dealmaker