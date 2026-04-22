Las Developer tools del software IBM Z tiene una función crucial en el desarrollo de mainframes, ya que ayudan a los desarrolladores a crear, depurar, probar, desplegar y monitorear aplicaciones de software de forma eficiente y eficaz.
Enumeramos las capacidades de Developer Tools para IBM Z en diferentes categorías de productos. Estos incluyen IA acelerada, pruebas, productividad del desarrollo, desarrollo nativo de la nube, software de host, lenguajes de programación, compiladores y procesamiento de transacciones.
Watsonx Code Assistant for Z
Un producto asistido por IA generativa que acelera la modernización de aplicaciones de mainframe con menores costos y riesgo. Ofrece application discovery, análisis, refactorización automatizada de código, conversión de COBOL a Java, generación automatizada de pruebas y explicación de código.
Integrated Facility for Linux
Un procesador para cargas de trabajo Linux en IBM Z y LinuxONE. Es compatible con el sistema operativo Linux for IBM Z e IBM LinuxONE, IBM z/VM y KVM. IBM z16 y LinuxONE 4 ofrecen una enorme capacidad de procesamiento, aceleración en chip y funciones líderes en el sector para la ciberresiliencia.
IBM Test Accelerator for Z
Un marco de automatización y generación de pruebas que admite entornos virtuales de desarrollo y prueba de z/OS bajo demanda.
IBM Virtual Dev and Test for zOS
Una herramienta que ayuda a las empresas a utilizar su software y middleware z/OS existentes en Linux en IBM Z. Está diseñado para funcionar con hardware IBM Z, lo que garantiza que las aplicaciones puedan moverse fácilmente entre sistemas y acelerar el desarrollo al permitirle escalar fácilmente sus actividades iniciales de desarrollo, pruebas y capacitación.
IBM Z Development and Test Environment
Una plataforma para el desarrollo, prueba, demostración y educación de aplicaciones mainframe. Esta plataforma permite que cualquier software z/OS se ejecute en un sistema local compatible con x86 o en una instancia en la nube emulando los conjuntos de instrucciones de IBM Z y utilizando CP virtuales, E/S y otros dispositivos.
IBM Z Virtual Test Platform
Una herramienta de prueba que proporciona capacidades para pasar la prueba shift-left de integración completa hacia una versión anterior del ciclo de desarrollo. Además, proporciona una tecnología de prueba revolucionaria que permite al desarrollador probar la aplicación z/OS de forma aislada mediante el uso de un modelo de grabación y reproducción.
IBM HourGlass
Un simulador de reloj que sirve para probar aplicaciones de mainframe y permite la simulación de fecha y hora (pasada, presente o futura) sin cambiar el código de la aplicación ni requerir un entorno informático separado.
IBM Application Delivery Foundation for z/OS
Un conjunto de herramientas para mejorar la productividad del desarrollo. Incluye una selección de entornos de desarrollo integrados, herramientas para facilitar el análisis de problemas, asistencia para pruebas unitarias, funciones de construcción inteligente, despliegue automatizado y más.
Los usuarios pueden adquirir Application Delivery Foundation for z/OS por separado o en una licencia empresarial. El paquete incluye:
IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
Una herramienta de análisis que ayuda a visualizar aplicaciones, datos y trabajos en z/OS. Permite a arquitectos y desarrolladores descubrir dependencias con un clic, implementar cambios con confianza y mantener la documentación actualizada y precisa. Use las capacidades de IBM® Application Discovery for IBM Z e IBM Wazi Analyze para acelerar la modernización de sus aplicaciones.
Kit de herramientas de aprovisionamiento de IBM z/OS
Una sencilla utilidad de línea de comandos para el aprovisionamiento rápido de entornos de desarrollo z/OS. Todos los clientes de IBM z/OS V2 pueden aprovechar este kit de herramientas totalmente compatible sin cargo adicional.
IBM Rational Programming Patterns
Un IDE colaborativo que forma parte de las soluciones Jazz Collaborative Lifecycle Management. Proporciona funciones de programación basada en patrones para una experiencia de codificación mejorada combinada con herramientas para el análisis de impacto, el control de calidad y la extensibilidad, así como procedimientos para la migración automática y segura de aplicaciones Pacbase.
IBM High Level Assembler and Toolkit Feature
Una solución de desarrollo flexible para todas las aplicaciones en lenguaje ensamblador. El ensamblador y el kit de herramientas opcionales mejoran la productividad del programador y simplifican el desarrollo y el mantenimiento del programa.
Plataforma de IBM z/OS Container
Una plataforma que ayuda a los usuarios a adoptar el desarrollo nativo de la nube ejecutando aplicaciones z/OS UNIX en contenedores. Los desarrolladores pueden crear y acceder fácilmente a los recursos de manera de autoservicio dentro de un entorno seguro y aislado en z/OS. Incluye versiones z/OS de herramientas de contenedores esenciales, que abarcan todo, desde la creación de imágenes hasta la orquestación avanzada.
IBM Z Digital Integration Hub
Un producto que garantiza el flujo de información en tiempo real a escala, protegiendo los entornos de producción del tráfico de consultas impredecible y al mismo tiempo ofrece flexibilidad con API y arquitecturas basadas en eventos. Permite un intercambio de datos rápido y en tiempo real entre los sistemas de registro IBM z/OS y las aplicaciones de nube híbrida.
IBM z/OS Connect
Los usuarios pueden usar este software para diseñar y ejecutar API conformes con OpenAPI para interactuar con aplicaciones y datos z/OS. Cree interfaces OpenAPI 3.0 consumibles en cuestión de minutos para desbloquear el valor de sus subsistemas IBM Z con API RESTful auténticas.
IBM Wazi como servicio
Una solución que permite un desarrollo nativo en la nube y una experiencia de prueba para z/OS en IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Con Wazi as a Service, los desarrolladores de aplicaciones pueden desarrollar y probar componentes de aplicaciones z/OS en un entorno de infraestructura virtual “como servicio” que se ejecuta en la arquitectura IBM Z en IBM Public Cloud.
IBM z/OS Cloud Broker
Un producto que proporciona acceso a recursos y servicios z/OS de Red Hat OpenShift Container Platform para integrar su infraestructura z/OS con entornos y estrategias de multinube híbrida.
IBM Open Enterprise Foundation for z/OS
Una colección sin costo de Developer Tools de código abierto (Git, Curl, GNU Bash, Vim y más) for z/OS que proporciona herramientas populares de desarrollo de software de Linux y UNIX para z/OS. Permite el uso sin complicaciones de herramientas de desarrollo, simplificando la incorporación e integración del talento.
IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka
Un SDK sin costo que permite que el código COBOL o C/C++ que se ejecuta en z/OS se comunique de forma nativa con un broker Kafka y se transforme entre copybooks COBOL y eventos JSON.
IBM Open Enterprise SDK for Node.js
Un SDK gratuito para conectar aplicaciones Node.js a recursos z/OS. Este proporciona un tiempo de ejecución independiente de JavaScript y una solución JavaScript del lado del servidor para crear módulos nativos Node.js y JavaScript para la plataforma IBM Z.
IBM Open Enterprise SDK for Python
Un compilador e intérprete de Python para IBM z/OS. Ayuda a dar soporte a sus aplicaciones z/OS escritas en Python. Utilícelo para modernizar sus aplicaciones críticas mediante el desarrollo de APIs, complementos y envoltorios para ampliar las aplicaciones empresariales y agilizar la entrega.
IBM Open Enterprise SDK for Go
Un Go compiler estándar de la industria optimizado para la plataforma z/OS. El Go compiler usa las instrucciones actuales de z/Architecture para proporcionar una implementación excepcional en la plataforma z/OS.
IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
Una plataforma para crear aplicaciones empresariales modernas altamente robustas, escalables y confiables. Los desarrolladores pueden crear aplicaciones por lotes y transaccionales, microservicios y mucho más utilizando las API, las bibliotecas y las infraestructuras de Java.
IBM Rational Business Developer
Un IDE basado en Eclipse que simplifica el desarrollo de aplicaciones web 2.0, móviles, SOA y tradicionales mediante Enterprise Generation Language (EGL). Permite a los programadores usar la tecnología de Java, Java Platform, Enterprise Edition, plataformas de navegador, despliegue en la nube, bases de datos, sistemas IBM i e IBM Z sin tener que aprender todas las tecnologías subyacentes.
IBM Disk Operating System/Virtual Storage (DOS/VS) Report Program Generator (RPG) II
IBM DOS/VS RPG II es un lenguaje de programación para crear programas que realicen diversos trabajos de procesamiento de datos comerciales. La versión 3 de IBM DOS/VS RPG II es una mejora del actual compilador de DOS/VS RPG II versión 2, principalmente para uso interactivo.
Airline Control System V2
Interfaz de software entre los programas de aplicación y el sistema operativo z/OS. Se ejecuta como un trabajo o tarea iniciada en z/OS. Proporciona facilidades de procesamiento de transacciones en tiempo real para aerolíneas, bancos, hoteles y otras industrias que generan altas tasas de transacciones y requieren tiempos de respuesta rápidos y alta disponibilidad del sistema. Las aplicaciones típicas son reservaciones de pasajeros y de carga para aerolíneas y ferrocarriles, sistemas de reservaciones de hoteles y autorización de tarjetas de crédito.
Administrador de visualización de datos gráficos de IBM
Una familia de programas que proporciona servicios de presentación en aplicaciones de procesamiento de datos de host de IBM. Estos servicios se componen de un conjunto de funciones para mostrar datos IBM display terminals y otros dispositivos.
IBM Rational Host Integration Solution
Una solución completa de modernización y acceso al host para múltiples entornos. Acceda a aplicaciones de pantalla verde independientemente de la plataforma, la red, la conectividad o el sistema host.
IBM Host Access Transformation Services
Un servicio que ayuda a ampliar las aplicaciones terminales de misión crítica al sitio web, móvil, portal, cliente enriquecido o como servicios sitio web estándar SOAP o RESTful sin tocar la aplicación existente. No requiere reescritura, refactorización ni acceso al código fuente de la aplicación.
IBM host On Demand
Un producto que proporciona emulación de terminal sitio web a host de alta seguridad y soporte de programación de aplicaciones de acceso a host desde una única interfaz.
Está disponible como un producto independiente o como parte del Host Access Client Package de IBM y IBM Host Integration Solution.
IBM Personal Communications
Un paquete de emulación de terminal y comunicación de host para Microsoft Windows. Con una arquitectura completa de 64 bits, cuenta con emulación de terminal virtual (VT) y compatibilidad con aplicaciones de arquitectura de redes de sistemas (SNA), además de que proporciona una plataforma para acceder a datos y aplicaciones en distintos sistemas de host.
Es un componente de IBM Host Access Client Package e IBM Host Integration Solution.
IBM Communications Server for Data Center Deployment
Un producto que consolida y amplía Communications Server for AIX, Linux y Linux on IBM Z. Los usuarios se conectan a datos y aplicaciones de host empresarial a través de diversas redes, ya sea SNA, TCP/IP, intranet, extranet o Internet. Obtenga servicios de comunicaciones integrales entre las estaciones de trabajo y los sistemas host.
IBM Host Access Client Package
Los usuarios pueden emplear este software para acceso remoto y emulación de terminal de hosts z/OS. IBM Host Access Client Package proporciona acceso flexible e ininterrumpido al host, comunicaciones y emulación de terminal desde múltiples dispositivos en las plataformas Windows, UNIX e IBM Z para usuarios que trabajan tanto en las instalaciones como de forma remota.
Este paquete incluye: IBM Personal Communications, IBM Host On-Demand e IBM Host Access Client Package Extended Edition.
IBM Interactive System Productivity Facility
Un conjunto de herramientas de desarrollo multifacético para IBM Z que proporciona desarrollo de software basado en host, incluida la gestión de configuración de software. Maneje el código fuente y los datos almacenados en un host y trabaje con aplicaciones interactivas llamadas cuadros de diálogo.
COBOL Compiler Family
Los compiladores COBOL le ayudan a utilizar su aplicación existente en las plataformas z/OS® y AIX.
Familia de compiladores Fortran
Para desarrollar programas complejos en Fortran, se pueden usar estos compiladores avanzados de alto rendimiento.
C and C++ Compiler Family
Compiladores de alto rendimiento utilizados para desarrollar programas complejos en C y C++.
PL/I Compiler Family
Compiladores avanzados para integrar aplicaciones PL/I con tecnologías web modernas.
IBM Migration Utility for z/OS
Una versión con licencia de IBM de la familia Transiom Software Program Engineering (FS/PEngi) de herramientas de desarrollo COBOL que migra las aplicaciones CA Easytrieve Classic y Plus a IBM COBOL. La utilidad de migración de COBOL incluye detección, conversión por lotes, pruebas paralelas y comparación electrónica de salidas. El análisis de fin de programa simplifica la salida a servidores web en IBM Z Systems y plataformas distribuidas.
Rational COBOL Runtime for z/VSE
Un producto que permite aplicaciones COBOL generadas por EGL en la plataforma z/VSE. Se amplió para permitir la generación de EGL como fuente COBOL que puede compilar y desplegarse en z/VSE.
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