Este software soporta el desarrollo y la implementación de aplicaciones tradicionales de pantalla verde para IBM i e IBM Z systems. Admite el desarrollo y la implementación de servicios IBM WebSphere Application Server on multiple platforms as well as cloud platforms. Para las interfaces de usuario, admite el desarrollo e implementación de aplicaciones Web 2.0 en un navegador y en plataformas móviles. IBM Rational Business Developer permite a los desarrolladores trabajar dentro del entorno familiar basado en Eclipse, aprovechando las habilidades de desarrollo existentes.