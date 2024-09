IBM® Communications Server for Data Center Deployment consolida y amplía Communications Server for AIX®, Linux®, y Linux en IBM Z. Conecta a los usuarios con aplicaciones y datos de host empresarial a través de diversas redes, ya sea SNA, TCP/IP, intranet, extranet o Internet. Obtiene servicios de comunicaciones integrales entre las estaciones de trabajo y los sistemas host.



Communications Server for Data Center Deployment le permite elegir aplicaciones de acuerdo a sus necesidades empresariales, no a sus protocolos de red. Es una buena base tanto para los sistemas pequeños de un solo procesador como para los entornos multiprocesador de gama alta.