ALCS admite lenguajes de alto nivel. Interactúa con la forma de archivo IBM Language Environment® for MVS admitido por el producto MVS Data Facility para ser escrito en los lenguajes C, C++, PL/I y COBOL. ALCS también ofrece soporte para bases de datos relacionales. Intercambia IBM Db2® para z/OS® para proporcionar soporte completo para el lenguaje de consulta estructurado (SQL), incluido SQL dinámico. Esto permite a los programas de aplicaciones leer y escribir acceso a datos en bases de datos relacionales.