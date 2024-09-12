Acelere el desarrollo nativo de la nube y las pruebas de aplicaciones z/OS con z/OS Virtual Server en IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Es su propio espacio protegido en IBM Cloud con la seguridad de una nube privada y la agilidad de una nube pública.
Acelere la entrega mediante pruebas y desarrollo rápidos habilitados por acceso bajo demanda a un entorno z/OS en menos de 5 minutos.
Innove más rápido para responder a las necesidades comerciales en constante cambio mediante el uso de un sistema z/OS que incluye el mejor y más reciente software.
Mejore la calidad del software desplazándose hacia la izquierda y automatizando sus pruebas antes en el ciclo de vida del desarrollo.
Ayude a los desarrolladores y programadores de sistemas al eliminar los tiempos de espera y permitir una fácil implementación de un sistema z/OS con Wazi Image Builder con imágenes estándar o personalizadas.
Habilite el escalamiento horizontal y vertical bajo demanda en función de las necesidades comerciales y pague solo por lo que usa, con la infraestructura disponible como servicio en un modelo de consumo flexible.
Implemente imágenes de stock de prueba y desarrollo proporcionadas por IBM en el servidor virtual z/OS, o traiga una imagen personalizada para aplicaciones y componentes relacionados para implementar en el servidor virtual z/OS en VPC.
Aproveche la fuerza y seguridad de IBM Cloud con acceso de autoservicio a los sistemas z/OS y cree imágenes estándar o personalizadas desde su propia LPAR. Comience con el desarrollo y las pruebas en minutos sin depender de las operaciones.
Elimine los problemas de procesos defectuosos, seguridad insuficiente y más que le impiden probar las actualizaciones de software a gran velocidad. Acelere las pruebas con una instancia de servidor virtual (VSI) de z/OS y Wazi Image Builder.
Acelere la innovación al reducir la barrera de entrada para los nuevos desarrolladores de z/OS y reduzca la necesidad de tener habilidades especializadas al proporcionar un fácil acceso al software preinstalado y personalizado disponible como imágenes de stock.
Ponga en marcha un sistema de prueba y desarrollo de z/OS en IBM Cloud Virtual Private Cloud en solo minutos. Gestione los recursos informáticos, de almacenamiento y de redes basados en máquinas virtuales en un espacio privado y seguro que usted defina.
Cree imágenes personalizadas a partir de su LPAR local mediante Wazi Image Builder. Wazi Image Builder incluye una interfaz de usuario web con acceso basado en roles y API REST para agilizar el proceso de creación.