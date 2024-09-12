IBM Wazi as a Service

Desarrollo y pruebas nativos de la nube para z/OS en IBM® Cloud
Obtenga acceso bajo demanda a z/OS en minutos

Acelere el desarrollo nativo de la nube y las pruebas de aplicaciones z/OS con z/OS Virtual Server en IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Es su propio espacio protegido en IBM Cloud con la seguridad de una nube privada y la agilidad de una nube pública.

Mayor velocidad de comercialización

Acelere la entrega mediante pruebas y desarrollo rápidos habilitados por acceso bajo demanda a un entorno z/OS en menos de 5 minutos.
Innovación con libertad

Innove más rápido para responder a las necesidades comerciales en constante cambio mediante el uso de un sistema z/OS que incluye el mejor y más reciente software.
Mejor calidad de software

Mejore la calidad del software desplazándose hacia la izquierda y automatizando sus pruebas antes en el ciclo de vida del desarrollo.
Mayor productividad

Ayude a los desarrolladores y programadores de sistemas al eliminar los tiempos de espera y permitir una fácil implementación de un sistema z/OS con Wazi Image Builder con imágenes estándar o personalizadas.
Mayor escalabilidad

Habilite el escalamiento horizontal y vertical bajo demanda en función de las necesidades comerciales y pague solo por lo que usa, con la infraestructura disponible como servicio en un modelo de consumo flexible.
Implementación flexible

Implemente imágenes de stock de prueba y desarrollo proporcionadas por IBM en el servidor virtual z/OS, o traiga una imagen personalizada para aplicaciones y componentes relacionados para implementar en el servidor virtual z/OS en VPC.
Desarrollo y pruebas

Aproveche la fuerza y seguridad de IBM Cloud con acceso de autoservicio a los sistemas z/OS y cree imágenes estándar o personalizadas desde su propia LPAR. Comience con el desarrollo y las pruebas en minutos sin depender de las operaciones.

Pruebas de infraestructura

Elimine los problemas de procesos defectuosos, seguridad insuficiente y más que le impiden probar las actualizaciones de software a gran velocidad. Acelere las pruebas con una instancia de servidor virtual (VSI) de z/OS y Wazi Image Builder.
Innovación y desarrollo de habilidades

Acelere la innovación al reducir la barrera de entrada para los nuevos desarrolladores de z/OS y reduzca la necesidad de tener habilidades especializadas al proporcionar un fácil acceso al software preinstalado y personalizado disponible como imágenes de stock.
Componentes de IBM Wazi as a Service Servidor virtual de prueba y desarrollo de z/OS en IBM Cloud VPC

Ponga en marcha un sistema de prueba y desarrollo de z/OS en IBM Cloud Virtual Private Cloud en solo minutos. Gestione los recursos informáticos, de almacenamiento y de redes basados en máquinas virtuales en un espacio privado y seguro que usted defina.

 Vea cómo gestionar una cuenta de IBM Cloud (3:54) Wazi Image Builder

Cree imágenes personalizadas a partir de su LPAR local mediante Wazi Image Builder. Wazi Image Builder incluye una interfaz de usuario web con acceso basado en roles y API REST para agilizar el proceso de creación.

 Vea cómo crear un entorno de origen (2:21) Vea cómo crear un entorno de destino (1:43)

El enfoque de IBM para la nube híbrida con Wazi as a Service reconoce la necesidad crítica de las organizaciones de modernizar la experiencia de los desarrolladores de mainframe.
John McKenny Sr. VP & Gen. Mgr., Intelligent Z Optimization & Transformation BMC
Al usar las soluciones y aceleradores de nube de TCS junto con la seguridad y confiabilidad de IBM Cloud, ayudamos a los clientes a acelerar sus rutas de modernización de nube híbrida y transformación empresarial.
Arun Prabhakar VP and Global Head, Alliances TCS
Una nueva era de modernización con IBM Z e IBM Cloud
Descubra cómo IBM Wazi as a Service cumplirá la promesa de nube híbrida sin problemas mediante la construcción, prueba, extensión y seguridad.
Explore nuestros videos de capacitación para obtener más información acerca del uso de IBM Wazi as a Service, IBM Z DevOps y el desarrollo nativo en la nube.
Z and Cloud Modernization Center
Descubra cómo acelerar la transformación en su entorno IBM® Z con recursos, orientación y capacidades de expertos.
Cloud Native Development Community
Sea parte de nuestra comunidad de desarrollo nativo en la nube para Z DevOps y contribuya a la priorización de necesidades.
Z and Cloud Modernization Stack
Utilice lo mejor de la innovación de mainframe y de la nube para impulsar la modernización de su aplicación con un enfoque estandarizado para la automatización de TI en IBM Z.
