La automatización continua garantiza el rendimiento y la eficiencia en entornos de centros de datos híbridos y virtualizados
IBM® Turbonomic ofrece automatización confiable y visibilidad de lote completo de su centro de datos. Gracias al análisis continuo de la demanda en tiempo real, garantiza que las aplicaciones obtengan los recursos necesarios para funcionar de manera confiable. Podrá reducir el desperdicio, mejorar la eficiencia, ahorrar costos y operar con confianza en entornos híbridos y virtualizados.
Alinee los recursos con la demanda en tiempo real para que las aplicaciones se ejecuten de forma confiable en todas las cargas de trabajo y clústeres de su centro de datos.
Automatice la asignación y el escalado de la carga de trabajo para reducir el esfuerzo manual y mantener la eficiencia en entornos complejos.
Ejecute escenarios para probar el crecimiento de la carga de trabajo, la actualización del hardware o los planes de migración, y lleve a cabo la modernización con confianza.
Optimice el uso del host y del clúster para retrasar los ciclos de renovación del hardware y respaldar las iniciativas de modernización híbrida.
Reajuste el tamaño de las cargas de trabajo para recuperar la capacidad no utilizada, reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia de los recursos en todo su centro de datos.
Aplique medidas de optimización a través de flujos de trabajo de ITSM para alinearse con las políticas de gobernanza y gestión de cambios.
Con el apoyo integral de IBM® Technology Expert Labs, podrá desbloquear todo el potencial de Turbonomic con precios exclusivos en los servicios.
Con DigiTEL, recibe lo siguiente:
ahorró en gastos de nube en 12 meses y llevó a cabo 5800 acciones de asignación de recursos automatizadas en 90 días. Descubra cómo Natura mejoró la eficiencia y el rendimiento gracias a la automatización.
de memoria recuperada en solo 1 mes, al tiempo que garantiza el rendimiento de 1000 máquinas virtuales. Descubra cómo BBC Studios implantó la automatización para gestionar sus TI.
reducción en el costo de la licencia de VMware y decisiones de recursos un 70 % más rápidas. Lea cómo APIS IT maximizó el rendimiento de servicios gubernamentales críticos.
acciones de recursos automatizadas y 619 000 dólares ahorrados. Explore cómo IBM TechZone entregó pilas de tecnología personalizadas a usuarios globales.
acciones de redimensionamiento ejecutadas en el transcurso de 12 meses y 650 horas liberadas en 1 año. Descubra cómo J.B. Hunt garantiza el rendimiento de las aplicaciones en la nube híbrida con IBM Turbonomic.
Crecimiento de VM sin hardware adicional y soporte automatizado para decisiones de recursos. Explore cómo Metzler garantiza el rendimiento de las aplicaciones y preserva los SLA de los clientes.
Reduzca las necesidades de hardware y licencias de VMware junto con una reducción de costos de actualización del 75 % en el primer año.
El informe indica que se consigue un ahorro del 35 % en la nube, un 75 % menos de incidencias relacionadas con el rendimiento y un retorno de la inversión (ROI) del 247 % en tres años.
Turbonomic automatiza las operaciones del centro de datos, optimiza el gasto en la nube y aumenta la eficiencia de Kubernetes.
Turbonomic ha recibido insignias G2 por su retorno de la inversión (ROI), liderazgo en la red y adopción por parte de los usuarios. Consulte las puntuaciones reales de los usuarios en los informes de invierno de G2.
La gestión automatizada de recursos de aplicaciones puede impulsar una optimización de costos de la nube más inteligente.
Turbonomic protagonizó "Inside the Blueprint" en Bloomberg y FOX Business.
Turbonomic ayuda a los ingenieros de plataformas y DevOps a optimizar la velocidad de comercialización y el rendimiento de las aplicaciones.
Lea lo que dicen los clientes satisfechos de IBM Turbonomic en TrustRadius.
Explore las soluciones de gestión del centro de datos en una demostración en vivo para obtener resultados medibles.
IBM Turbonomic ofrece una prueba gratuita de 30 días. No se requiere tarjeta de crédito. Empiece su prueba gratuita ahora.
Sí, Turbonomic admite la optimización en múltiples hipervisores, como VMware, Nutanix y Microsoft Hyper-V, así como en plataformas de contenedores, como OpenShift Virtualization y Kubernetes, y en las principales nubes públicas, como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud. Esta capacidad garantiza un rendimiento constante de las aplicaciones y un uso eficiente de los recursos en entornos híbridos, multinube y centros de datos diversos.
Sí, Turbonomic se integra con herramientas de monitoreo, orquestación e ITSM, como ServiceNow, vCenter, Kubernetes y nubes públicas. Funciona a través de interfaces estándar como API REST, webhooks y scripts, y es compatible de forma nativa con Kubernetes. Estas integraciones mejoran la visibilidad y permiten automatizar acciones que se alinean con sus flujos de trabajo existentes.
Al reajustar continuamente las cargas de trabajo y eliminar los recursos no utilizados, la optimización del centro de datos evita tanto el exceso como la falta de aprovisionamiento. Este enfoque permite reducir los costos operativos y energéticos y aplazar el gasto innecesario en infraestructura.
Turbonomic analiza de manera continua la demanda de carga de trabajo y automatiza acciones como el escalado, la ubicación y el reajuste, con el fin de garantizar un rendimiento y una eficiencia confiables en todo el centro de datos. A diferencia de las herramientas tradicionales, que solo emiten alertas cuando surge un problema, Turbonomic también genera recomendaciones aplicables en la práctica que los usuarios pueden ejecutar de forma manual o automática.
Las organizaciones que utilizan Turbonomic han reducido el desperdicio de recursos y los costos de licencia en hasta un 30 %, y han garantizado el rendimiento de las aplicaciones. Empresas de todas las industrias han utilizado esta herramienta para retrasar los ciclos de renovación de la infraestructura, reducir los costos de la nube y mejorar la confiabilidad del servicio.
Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener asistencia experta y soluciones personalizadas, o programe una reunión para explorar cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos empresariales.