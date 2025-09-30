Turbonomic determina la ubicación inicial óptima de las nuevas cargas de trabajo y las asigna al host, al almacén de datos o al clúster más adecuados en función de la demanda y la política. A continuación, analiza continuamente las métricas de rendimiento en tiempo real para ampliar o reducir automáticamente las cargas de trabajo. Esta capacidad garantiza que las aplicaciones siempre dispongan de los recursos adecuados para cumplir sus SLA, evita el sobreaprovisionamiento y maximiza la eficiencia en todo el centro de datos.