Instana proporciona una solución de trabajo lista para usar si necesita una supervisión de la salud y el rendimiento que se ejecute en pocos segundos y sin muchas configuraciones. Incluso con los nuevos servicios, no tenemos que pensar: "¿Qué necesitamos ahí?". Simplemente ejecutamos los agentes Instana y se supervisan. Henning Pautsch Cofundador y director de tecnología de immocloud immocloud

Elegimos Instana por varias razones. Es intuitiva y proporciona automáticamente la visibilidad necesaria para nuestras aplicaciones en contenedores. Es rentable, ya que cuesta un tercio de lo que costaba nuestra solución APM anterior, y la asistencia es insuperable, la mejor que he visto nunca. Marcus Sengol Vicepresidente sénior (SVP) de operaciones técnicas Leaf Group

La instalamos una vez y detectó automáticamente nuestras aplicaciones. Otras herramientas requieren más de un proceso y el cambio de archivos Docker. Ahora no necesitamos hacer eso. Tenemos la imagen global de nuestra infraestructura, puedo ver qué clústeres tengo, el uso de recursos. Simplemente miro a la pantalla y los veo muy rápido. Oguz Yarimtepe Líder del equipo de Site Reliability Engineering (SRE) GittiGidiyor