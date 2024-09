Todo comenzó instalando un agente y luego se puso en marcha.

"Durante el POC, pudimos obtener información valiosa de inmediato", dice Arvonen. "Pude ver todas las cadenas de llamadas deconstruidas en una línea de tiempo, lo cual fue asombroso".

El equipo de Enento estaba encantado de tener una visibilidad completa de sus contenedores, pero también emocionado de recuperar tanto tiempo.

"En los primeros dos días, descubrí que no teníamos recursos en algún lugar que no noté antes", dice Jenni Huovinen, arquitecto de sistemas en Enento. "Por eso me impresionó mucho".

Para ayudar a los equipos a enfocarse en las métricas que más les importaban, Enento creó vistas personalizadas de servicios específicos utilizando las capacidades de perspectivas de aplicación de la solución Instana. Y para dar soporte a un mayor tiempo de actividad y servicios sin errores, Enento envía las alertas inteligentes de la solución a sus equipos, ayudándolos a responder problemas a medida que ocurren.

“No tengo que investigar, solucionar problemas y rascarme tanto la cabeza”, dice Huovinen. "Recibo una alerta y es fácil averiguar de qué se trata porque puedes ver la pila y rastrear los pasos hacia atrás, ver el clúster y saber qué está pasando dentro. Ese fue el mayor beneficio".