Los usuarios de immocloud (enlace externo a ibm.com) pueden proporcionar acceso restringido a consultores fiscales y bancarios, así como a una variedad de otros socios arrendadores necesarios, como servicios de limpieza y mantenimiento. immocloud también ofrece una variedad de servicios digitales, incluidas integraciones bancarias, gestión de documentos y herramientas de comunicación de arrendador a inquilino.

Debido a que se ofrece una amplia gama de servicios, el equipo de ingeniería de immocloud necesita muchas aplicaciones para realizar el desarrollo y la gestión. Henning Pautsch, cofundador y director de tecnología (CTO) de immocloud, sabía que su pequeño equipo tenía mucho trabajo por delante y ni un solo segundo que perder. Como afirma: “Hay muchas partes móviles que añaden complejidad a todo”.

A medida que cada segmento de las ofertas de servicios de immocloud se conectaba, el equipo necesitaba una solución de observabilidad para sus aplicaciones en contenedores. Tenía que ser asequible y sin problemas de configuración, a diferencia de las soluciones que Pautsch usó antes.

“En el pasado utilicé una solución de la competencia”, dice Pautsch. “Era un trabajo realmente difícil definir las métricas que se deseaba ver. La solución era realmente cara. Esta no era una opción [para immocloud]. No podíamos gastar cientos de miles al año en una solución. Además, realmente no nos gustó la interfaz de usuario”.