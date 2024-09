Encontrar formas de descifrar estos problemas desconocidos se convirtió en una prioridad para Rebendo AB, asociado de negocios de IBM. Como desarrollador de soluciones de gestión del rendimiento, la empresa se especializa en la creación de paneles personalizados y detallados que brindan a los usuarios una mayor visibilidad de las operaciones internas de TI y de red. Y había comenzado a reconocer un patrón entre su clientela.

“Estábamos viendo un nuevo tipo de problema”, comenta Slobodan Djurdjevic, fundador y propietario de Rebendo. “Trabajamos con muchos sectores (empresas automovilísticas, organismos públicos, bancos), pero las aseguradoras, empresas que registran altos niveles de transacciones, parecían el lugar más habitual para este reto”.

“Tendrían un problema de TI, pero no sabrían la causa”, agrega Michael Kling, director ejecutivo de Rebendo. “El negocio de TI de hoy requiere mayor disponibilidad y desarrollo más rápido con una estrategia de abastecimiento en la nube más flexible. Por ejemplo, tendrían un tiempo de respuesta de 10 a 20 segundos, pero no tenían idea de dónde estaba el cuello de botella que causaba el retraso. Y para las empresas que manejan cientos de miles o incluso millones de transacciones, un retraso como ese puede causar muchos problemas y badwill. Y, para tal vez nueve de cada diez casos que vimos, el problema no estaba relacionado con la aplicación de red”.

Al reconocer una oportunidad, Rebendo comenzó a crear un nuevo servicio gestionado que pudiera ofrecer un monitoreo integral y en tiempo real de los procesos de aplicación y promover operaciones más fluidas.