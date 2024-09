Leaf Group desarrolla y opera algunos de los sitios de mercados y estilos de vida más populares en Internet, como Livestrong.com, eHow, Well+Good y Saatchi Art. Sus sitios reciben más de 62 millones de visitas únicas cada mes. La misión de Leaf Group es ofrecer experiencias en línea atractivas que promuevan el desarrollo de una comunidad entre los creadores y sus audiencias. Para lograrlo, es necesario mantener la capacidad de respuesta y la confiabilidad de múltiples sitios web a escala, sin perder de vista el diseño innovador. Cuando el grupo recientemente incluyó sus aplicaciones en contenedores para lograr una mayor agilidad, integró IBM® Observability by Instana® en su canal de implementación, con lo cual los equipos de desarrollo ahora tienen la capacidad de garantizar el rendimiento en todas las etapas de desarrollo e implementación, optimizar su pila tecnológica y ahorrar más tiempo para innovación.

Reducción de costos Leaf Group logró una reducción del 66 % en los costos de monitoreo Reducción de errores La solución redujo las tasas de error, los tiempos de respuesta y la latencia.

Elegimos Instana por varias razones. Es intuitiva y proporciona automáticamente la visibilidad necesaria para nuestras aplicaciones en contenedores. Es rentable, ya que cuesta un tercio con respecto a nuestra solución APM anterior. Y la asistencia es insuperable, la mejor que he visto nunca. Marcus Sengol SVP of Technical Operations Leaf Group Ltd.

Garantizar la escalabilidad para el crecimiento empresarial El equipo de TechOps de Leaf Group es responsable de crear y mantener plataformas de infraestructura de soporte dentro de la empresa, con el objetivo final de permitir que los equipos de desarrolladores y productos se concentren por completo en crear las mejores experiencias de lectura posibles para sus marcas. “Nuestro negocio está creciendo y necesitábamos asegurarnos de que nuestros entornos y procesos pudieran escalarse automáticamente para permitir ese crecimiento”, afirma Marcus Sengol, vicepresidente sénior de operaciones técnicas de Leaf Group. “Teníamos una infraestructura heredada y la automatizamos en los casos en que fue posible mediante la gestión de la configuración”, agrega Sengol. “Pero descubrimos que todavía había demasiados pasos manuales al realizar una implementación, lo que requería que alguien de DevOps se sincronizara con los desarrolladores para asegurarse de que todo se implementara sin problemas”.

Instana sobre la competencia Con la automatización en mente, Leaf Group decidió dar el paso a los contenedores. Durante la transición de cargas de trabajo tradicionales a cargas de trabajo en contenedores, el equipo de TechOps descubrió que su solución heredada de gestión del rendimiento de aplicaciones (APM, por sus siglas en inglés) no proporcionaba el nivel de automatización y visibilidad necesarios para abordar la complejidad que introducen los contenedores, los microservicios y Kubernetes. “El soporte para los contenedores era inexistente”, explica Sengol. “Básicamente, tuvimos que traducir cómo veían un contenedor como si fuera un servidor, y eso no se hizo bien”. En busca de una nueva solución que pudiera automatizar el monitoreo e igualar la velocidad de los nuevos flujos de trabajo de CI/CD en contenedores, los seis equipos de desarrollo de Leaf Group participaron en una competencia entre Instana y Datadog; Instana resultó el ganador. “Elegimos Instana por varias razones”, afirma Sengol. “Es intuitiva y proporciona automáticamente la visibilidad necesaria para nuestras aplicaciones en contenedores. Es rentable, ya que cuesta un tercio con respecto a nuestra solución APM anterior. Y la asistencia es insuperable, la mejor que he visto nunca”. Actualmente, Leaf Group utiliza Instana para automatizar el rastreo distribuido y el análisis de causa principal, así como para rastrear la velocidad del sitio web, los tiempos de carga de la página, la latencia y los registros, todo esto mientras avanza para escalar el negocio a través de la automatización.

Menores costos, mayor rendimiento Al utilizar Instana para automatizar la observabilidad, Leaf Group redujo su costo de monitoreo en un 66 % y, al mismo tiempo, disminuyó la latencia, las tasas de error y los tiempos de respuesta. “Después de implementar Instana, obtuvimos visibilidad de aspectos que nunca antes habíamos visto”, dice Sengol. “Con Instana, es mucho más fácil para nosotros profundizar en cada uno de nuestros principales KPI y métricas, lo que nos permite optimizar diferentes partes de nuestra pila y localizar problemas de rendimiento. Hemos realizado mejoras basadas en esas métricas y, hasta el día de hoy, continuamos haciéndolo”.