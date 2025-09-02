Una pista de mármol blanco con múltiples caminos, características pequeñas bolas de metal de colores y plateadas

Servicios de consultoría de transformación del negocio

Cinco cambios de mentalidad audaces para impulsar la reinvención con IA agéntica

La IA correcta y desplegada responsablemente

Innovación y personalización de la experiencia del cliente impulsada por IA

Lleve la eficiencia impulsada por IA a la transformación de sus finanzas

Redefina el talento y el flujo de trabajo de RR. HH. con IA

Desbloquee todo el potencial de su negocio con IA

Desde el diseño de una estrategia de IA a la medida hasta la entrega de un despliegue exitoso, IBM® Consulting tiene un enfoque estructurado para ayudar a los clientes en cada paso de su recorrido de transformación de la IA. Colaboramos con usted para aprovechar todo el potencial de la IA en toda la empresa con confianza, responsabilidad y servicios y soluciones personalizados para satisfacer sus objetivos específicos y las necesidades de la industria.
Estrategia y consultoría

Ayudamos a definir su hoja de ruta de la transformación con IA, al garantizar la alineación con sus objetivos comerciales para ofrecer resultados medibles y que tengan un impacto.

 Soluciones impulsadas por IA

Mediante las tecnologías de IBM y de socios del ecosistema, desarrollamos soluciones de IA personalizadas para abordar problemas comerciales complejos, desde la automatización de procesos hasta la predicción de tendencias.

 Experiencia en la industria

Con insights profundos de las industrias, ofrecemos soluciones especializadas para sectores que incluyen servicios financieros, atención médica, venta minorista y más, con el fin de garantizar la relevancia y efectividad.

 Despliegue y adopción perfectos

Impulsamos sus iniciativas de IA desde el concepto hasta que se escalan a través de métodos probados de despliegue e integración, con un enfoque en IA responsable, gestión de cambios e impacto medible.

Nuestros expertos

Matthew Candy, de IBM, sonríe
Socio gerente global de estrategia y transformación, IBM Consulting

Matt Candy
Monica Proothi, de IBM, sonríe
Vicepresidente y socio sénior, líder de transformación de finanzas globales, IBM Consulting

Monica Proothi
Billy Seabrook, de IBM, sonríe
Socio sénior, director global de diseño, estrategia de experiencia y líder de oferta de diseño, IBM Consulting

Billy Seabrook
Pushpinder Singh, de IBM, sonríe
Socio, líder de práctica global: transformación y soluciones de cadena de suministro, IBM Consulting

Pushpinder Singh
Jamie Mackenzie, de IBM, sonríe
Gerente de programa, gestión de proveedores de TI director de sistemas de información (CIO), finanzas y operaciones, IBM Consulting

Jamie Mackenzie
Kim Morick, de IBM, sonríe
Líder global de oferta de tecnología de RR. HH., IBM Consulting

Kim Morick
Manish Goyal, de IBM, sonríe
Socio sénior; líder global de IA y analytics, IBM Consulting

Manish Goyal
Rich Berkman, de IBM, sonríe
Vicepresidente y socio sénior, líder de ofertas comerciales y de ventas globales, IBM Consulting

Rich Berkman

Capacidades

Estrategia y gobernanza de IA

Integre la gobernanza de la IA responsable en el tejido de su empresa.

 Transformación de la experiencia del cliente

Visualice, diseñe y ofrezca una experiencia más fluida y personalizada a lo largo de todo el recorrido del cliente para desbloquear el valor e impulsar el crecimiento.

 Servicios de transformación financiera

Transforme sus operaciones financieras con eficiencia, integración y cumplimiento impulsados por IA para mejorar el crecimiento.

 Consultoría de transformación de recursos humanos y talento

Reinvente y modernice los RR. HH. con la IA como centro para ofrecer mejores resultados comerciales y desbloquear el potencial de los empleados y del negocio.

Servicios de estrategia empresarial

Ayudamos a los clientes a impulsar el valor comercial y resolver desafíos complejos mediante el uso de IA y otras tecnologías transformadoras.

 Servicios de consultoría sobre sustentabilidad

Aproveche la combinación correcta de personas, procesos y tecnología para convertir la ambición de sustentabilidad en acción.

 Ingeniería y diseño de productos

Acelere los resultados del negocio y mejore la ventaja competitiva con productos y plataformas personalizados.

IBM iX

Adoptamos un enfoque basado en datos y diseño para experimentar la transformación.

Estudios de casos

Logotipo de Riyadh Air

Incorporación de IA en toda la compañía para deleitar a los clientes y mejorar la productividad de Riyadh Air.

Logotipo de socios europeos de Coca-Cola

La gestión mejorada de categorías y la facilitación del abastecimiento es posible gracias a la optimización de analytics y adquisiciones impulsadas por IA.

Logotipo de Molgroup

Brindamos ayuda a MOL Group a obtener más valor de sus operaciones de venta minorista para impulsar el crecimiento y la lealtad de los clientes.

Logotipo de Bio Rad

Modernización del sistema de planeación de la cadena de suministro de Bio-Rad Laboratories.

Dé el siguiente paso

