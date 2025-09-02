Desde el diseño de una estrategia de IA a la medida hasta la entrega de un despliegue exitoso, IBM® Consulting tiene un enfoque estructurado para ayudar a los clientes en cada paso de su recorrido de transformación de la IA. Colaboramos con usted para aprovechar todo el potencial de la IA en toda la empresa con confianza, responsabilidad y servicios y soluciones personalizados para satisfacer sus objetivos específicos y las necesidades de la industria.
Ayudamos a definir su hoja de ruta de la transformación con IA, al garantizar la alineación con sus objetivos comerciales para ofrecer resultados medibles y que tengan un impacto.
Mediante las tecnologías de IBM y de socios del ecosistema, desarrollamos soluciones de IA personalizadas para abordar problemas comerciales complejos, desde la automatización de procesos hasta la predicción de tendencias.
Con insights profundos de las industrias, ofrecemos soluciones especializadas para sectores que incluyen servicios financieros, atención médica, venta minorista y más, con el fin de garantizar la relevancia y efectividad.
Impulsamos sus iniciativas de IA desde el concepto hasta que se escalan a través de métodos probados de despliegue e integración, con un enfoque en IA responsable, gestión de cambios e impacto medible.
Matt Candy
Monica Proothi
Billy Seabrook
Pushpinder Singh
Jamie Mackenzie
Kim Morick
Manish Goyal
Rich Berkman
Integre la gobernanza de la IA responsable en el tejido de su empresa.
Visualice, diseñe y ofrezca una experiencia más fluida y personalizada a lo largo de todo el recorrido del cliente para desbloquear el valor e impulsar el crecimiento.
Transforme sus operaciones financieras con eficiencia, integración y cumplimiento impulsados por IA para mejorar el crecimiento.
Reinvente y modernice los RR. HH. con la IA como centro para ofrecer mejores resultados comerciales y desbloquear el potencial de los empleados y del negocio.
Ayudamos a los clientes a impulsar el valor comercial y resolver desafíos complejos mediante el uso de IA y otras tecnologías transformadoras.
Aproveche la combinación correcta de personas, procesos y tecnología para convertir la ambición de sustentabilidad en acción.
Acelere los resultados del negocio y mejore la ventaja competitiva con productos y plataformas personalizados.
Adoptamos un enfoque basado en datos y diseño para experimentar la transformación.
Incorporación de IA en toda la compañía para deleitar a los clientes y mejorar la productividad de Riyadh Air.
La gestión mejorada de categorías y la facilitación del abastecimiento es posible gracias a la optimización de analytics y adquisiciones impulsadas por IA.
Brindamos ayuda a MOL Group a obtener más valor de sus operaciones de venta minorista para impulsar el crecimiento y la lealtad de los clientes.
Modernización del sistema de planeación de la cadena de suministro de Bio-Rad Laboratories.
IBM ha desarrollado una alianza única con Adobe en un ecosistema que abarca tanto la tecnología como los servicios. Con un enfoque centrado en el sector, profundas capacidades de consultoría en las tres nubes de Adobe, soluciones propias de Adobe y una reputación de gestionar algunos de los proyectos más complejos del ecosistema de clientes de Adobe.
Somos un socio mundial reconocido en todos los continentes:
Recibirá nuestros boletines que brindan información detallada sobre las tendencias emergentes.