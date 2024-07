인스턴스 분할을 활용하는 특정 애플리케이션(예: 제조 조립 라인에서 불량품 감지)은 실시간 결과를 필요로 합니다. 단일 단계 모델은 속도가 최우선인 사용 사례를 위해 개발되었습니다.

Mask R-CNN과 같은 2단계 모델은 매우 정확하지만 본질적으로 순차적인 접근 방식이기 때문에 속도를 높이기가 어렵습니다. YOLACT(You Only Look At CoefficienTs)와 같은 원샷 인스턴스 분할 모델은 YOLO(You Only Look Once)와 같은 단일 단계 객체 감지 모델을 기반으로 합니다.

YOLACT에서 FPN은 고해상도 특징 맵을 생성하여 두 개의 병렬 브랜치에 공급합니다. FCN 브랜치는 잠재적인 객체 인스턴스의 '프로토타입 마스크'를 k개 제안하고, 동시에 완전 연결 레이어의 브랜치는 영역 제안과 유사한 여러 '앵커 박스'를 생성하며, 각 프로토타입 마스크에 대해 하나씩 '마스크 계수' k개를 예측하여 제안된 객체가 세그먼트 마스크에 정렬될 가능성을 보여줍니다. NMS(Non-Maximum Suppression)는 가장 높은 마스크 계수를 가진 제안된 인스턴스를 필터링하는 데 사용됩니다.