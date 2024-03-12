유틸리티 업계가 데이터와 AI를 활용해 악천후에 대비하는 방법

자연재해는 불가피하지만, 데이터, AI, 지능형 기상 인사이트, IoT, 지리 공간 기술 및 고급 자산 관리 기술의 힘은 재해 관리를 크게 개선하고 전력망을 강화할 수 있습니다.

IBM® Maximo Application Suite(MAS)와 IBM® Environmental Intelligence Suite의 조합은 유틸리티 기업이 극한 기상 조건에 더 잘 대비할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다.

1. 신뢰성 중심 유지보수:

노후화된 자산과 위험에 처한 자산의 사전 식별 불가 문제가 결합되면 유틸리티 기업에 복잡하고 위험한 환경이 조성됩니다. IBM은 신뢰성 중심 유지보수(RCM), 엔터프라이즈 자산 관리(EAM), 자산 성능 관리(APM) 기능을 단일 플랫폼에 결합하여 이러한 문제를 해결하고 있습니다. IBM® Maximo 신뢰성 전략 애플리케이션은 RCM 연구를 시작, 완료 및 배포하고 결과를 추적하기 위한 엔드투엔드 프로세스를 지원합니다. 이러한 고급 기능을 통해 조직은 데이터 기반 유지보수 결정을 내리고, 중요하고 위험에 처한 자산에 집중하고, 조직이 기능을 유지하는 데 필요한 정확한 수준의 유지보수를 전략적으로 할당할 수 있습니다. 또한 유틸리티 기업은 개별 자산에 맞는 혹한기 신뢰성 표준에 대한 전략을 개발할 수 있습니다.



더 깊게 들어가서 설명하자면, 자산 성능 관리(APM)와 MAS를 함께 사용하면 조직이 자산의 장애 발생 방법과 시기를 파악하고 위험 자산을 사전에 식별하여 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. IBM® Maximo Monitor, IBM® Maximo Health, IBM® Maximo Predict와 같은 AI 기반 툴을 사용하여 유틸리티 기업은 자산의 상황 및 관련 위험을 사전에 파악함으로써 유지보수 전략을 최적화하고, 유지보수 비용을 절감하고, 자산의 수명을 연장할 수 있습니다. 이 플랫폼의 기능은 극단적인 상황에서 자산 성능을 향상시켜 예기치 않은 다운타임을 최소화할 수 있습니다.

2. 중단 예측:

MAS를 IBM® Environmental Intelligence Suite Outage Prediction과 함께 사용하면 유틸리티 기업이 기상 정보 데이터를 활용하고 관련 조치를 취함으로써 위치별 정전을 더욱 확실하게 예측하고 모니터링할 수 있습니다. 이 접근 방식은 수요 대응을 개선하여 자산의 사전 수리 및 준비를 가능하게 하고, 백업 발전 설비를 전력망에 신속하게 통합할 수 있도록 합니다. 예를 들어, IBM이 IBM® Environmental Intelligence Suite Outage Prediction for Hydro One을 성공적으로 구현하여 얼음 폭풍 발생 시 전력 복구를 33% 개선한 방법을 살펴보세요.

3. 현장 서비스 관리:

유틸리티 기업은 직원 대응 지연과 종이 기반 검사의 문제를 극복하기 위해 IBM® Maximo Mobile과 MAS의 강력한 기능을 활용할 수 있습니다. 이러한 제품은 효율적인 자산 관리, 지능형 스케줄링 및 파견을 제공하여 직원들을 더 빠르게 동원하고 비상 상황에 더 잘 대비할 수 있도록 합니다.

IBM Maximo Mobile을 사용하면 검사 및 유지보수 체크리스트 프로세스를 간소화할 수도 있습니다. 예를 들어, 모바일 검사는 AI를 사용하여 육안 검사 문제를 자동으로 감지하는 IBM® Maximo Visual Inspection과 통합할 수 있습니다.

4. 식생 관리:

IBM® Environmental Intelligence Suite Vegetation Management 플랫폼은 위성 데이터와 가이거 모드 LiDAR를 기상 인사이트와 결합하여 AI 기반 식생 성장 인사이트를 제공하여 유틸리티 기업이 보다 현명한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 예를 들어, 폭풍우에 앞서 나무를 다듬을 위치를 결정할 때 중요도에 따라 우선순위를 정할 수 있습니다.

극한 기상 및 기후 현상이 계속 심각해지면서 유틸리티 기업은 만연한 산업 과제를 극복하고 악천후 대비 능력을 강화할 수 있는 도구를 필요로 합니다. 데이터, AI, 인텔리전스 등을 갖춘 IBM의 클라이언트 복원력 솔루션은 현재와 미래의 전력망 복원력을 유지하는 데 효과적인 선택지가 될 수 있습니다.