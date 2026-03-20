현장 서비스 관리(FSM)에서의 원격 시각 지원

RVA를 활용하면 조직은 모바일 장치와 스마트 글래스에서 전달되는 영상 피드를 통해 현장의 고객과 기술자를 지원할 수 있습니다.

기업 수준에서 RVA는 회사 외부에서 근무하는 직원을 조율하는 현장 서비스 관리(FSM)의 핵심 구성 요소입니다.ITAM은 제조, 유틸리티, 의료 등 다양한 산업에서 널리 사용되며, 문제 해결 속도를 높이고 최초 수정률(FTFR)을 개선하며 전반적인 고객 경험을 향상시키는 데 기여합니다.

RVA는 실시간 영상뿐 아니라 증강 현실(AR) 툴이 포함된 원격 지원 플랫폼을 활용해 직원과 고객이 더 쉽게 협업할 수 있도록 합니다. 원격 지원 플랫폼과 실시간 영상 피드를 활용하면, 원격 전문가가 다른 위치의 실제 환경을 직접 확인하면서 시각적인 지원을 제공할 수 있습니다.

최근 보고서에 따르면 AR 기반 RVA 시장은 규모가 크고 꾸준히 성장하고 있습니다. 이 시장은 2023년에 16억 달러로 평가되었으며, 2030년에는 140억 달러에 이를 것으로 예상되며 연평균 성장률(CAGR)은 35%입니다.1

RVA 툴은 기존의 음성 기반 문제 해결 중심의 원격 지원을 보다 정교한 시각 중심 경험으로 바꾸고 있습니다. 현장에 있는 기술자와 고객은 문자 메시지로 전달된 링크를 통해 영상 지원 세션을 열고, 자신의 실시간 영상 스트림을 공유하면 됩니다. 전문가는 이해하기 쉽고 따라 하기 쉬운 오버레이를 활용해 지원을 제공합니다.

RVA는 여러 위치에 분산된 장비와 인프라를 관리해야 하는 산업에서 특히 유용합니다. 원격 지원 플랫폼을 활용하는 고객 지원 팀과 현장 기술자는 현장에 직접 이동하지 않고도 실시간으로 기술 지원을 제공할 수 있으며, 이를 통해 다운타임을 줄이고 불필요한 출동을 방지하며 유지보수 워크플로를 더 효율적으로 운영할 수 있습니다.