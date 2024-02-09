메인프레임 현대화란 무엇인가요? 

현대화 접근 방식은 규모와 범위가 매우 다양합니다. 기존 시스템의 기능과 코드 베이스 전체를 점검하는 경우도 있고, 혁신을 위한 보다 구체적인 영역만을 대상으로 하는 경우도 있습니다. 기반 기술을 완전히 교체하려면 비용이 많이 들고 위험하기 때문에 두 번째 접근 방식이 더 널리 사용됩니다. 두 번째 접근 방식은 다음과 같은 생각을 기반으로 현대화에 더 신중하게 접근합니다. 컴퓨터 시스템이 설치되거나 앱이 생성된 이후 기본 기술이 변경되었을 수 있지만 시스템 간에 데이터를 마이그레이션하는 것은 위험하고 비용이 많이 들 수 있다는 생각입니다.

하드웨어와 소프트웨어를 최신 상태로 유지하고 급변하는 IT 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해선 올바른 메인프레임 현대화 솔루션을 선택하는 것이 중요합니다. 대부분의 기업이 가장 중요한 메인프레임 워크로드를 실행하고 중요한 데이터를 저장하는 데 메인프레임 시스템을 사용하기 때문에, 더 많은 비즈니스 리더들이 메인프레임 현대화의 우선순위를 정하고 이 분야에 대규모 투자를 하고 있습니다. IBM의 의뢰로 작성된 최근 IBV 백서에 따르면 경영진의 71%가 메인프레임 애플리케이션이 비즈니스 전략의 핵심이라고 답했으며, 경영진 5명 중 4명은 경쟁에 뒤쳐지지 않기 위해 조직을 빠르게 혁신해야 한다고 답했습니다.