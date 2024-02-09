메인프레임 현대화란 무엇인가요?

게시일: 2024년 2월 9일
기고자: Mesh Flinders, Ian Smalley
메인프레임 현대화란 무엇인가요? 

메인프레임 현대화는 기업이 기존 레거시 시스템을 기술적으로 더 발전된 최신 에코시스템으로 마이그레이션하는 데 사용하는 프로세스입니다. 가장 빈번하게 현대화의 대상이 되는 영역에는 코드, 인터페이스, 잠재적 비용 절감 및 성능 등이 있습니다.

현대화 접근 방식은 규모와 범위가 매우 다양합니다. 기존 시스템의 기능과 코드 베이스 전체를 점검하는 경우도 있고, 혁신을 위한 보다 구체적인 영역만을 대상으로 하는 경우도 있습니다. 기반 기술을 완전히 교체하려면 비용이 많이 들고 위험하기 때문에 두 번째 접근 방식이 더 널리 사용됩니다. 두 번째 접근 방식은 다음과 같은 생각을 기반으로 현대화에 더 신중하게 접근합니다. 컴퓨터 시스템이 설치되거나 앱이 생성된 이후 기본 기술이 변경되었을 수 있지만 시스템 간에 데이터를 마이그레이션하는 것은 위험하고 비용이 많이 들 수 있다는 생각입니다.

하드웨어와 소프트웨어를 최신 상태로 유지하고 급변하는 IT 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해선 올바른 메인프레임 현대화 솔루션을 선택하는 것이 중요합니다. 대부분의 기업이 가장 중요한 메인프레임 워크로드를 실행하고 중요한 데이터를 저장하는 데 메인프레임 시스템을 사용하기 때문에, 더 많은 비즈니스 리더들이 메인프레임 현대화의 우선순위를 정하고 이 분야에 대규모 투자를 하고 있습니다. IBM의 의뢰로 작성된 최근 IBV 백서에 따르면 경영진의 71%가 메인프레임 애플리케이션이 비즈니스 전략의 핵심이라고 답했으며, 경영진 5명 중 4명은 경쟁에 뒤쳐지지 않기 위해 조직을 빠르게 혁신해야 한다고 답했습니다.

 왜 메인프레임을 정기적으로 업데이트해야 하나요?

메인프레임은 대용량 메모리와 데이터 프로세서를 탑재하여 간단한 계산과 거래를 실시간으로 수행하는 컴퓨터입니다. 메인프레임은 상용 데이터베이스, 트랜잭션 서버, 보안과 복원력에 의존하는 애플리케이션을 포함한 많은 기업의 핵심 비즈니스 프로세스에 매우 중요한 역할을 합니다.

불과 10년 전 설치된 메인프레임조차도 여러 측면에서 조직에 상당한 위험을 초래할 수 있습니다. 첫째, 오래된 기술의 비효율성으로 인해 운영 비용이 증가하고 비즈니스가 더 새롭고 혁신적인 경쟁업체에게 밀릴 수 있습니다. 둘째, 오래된 프로그래밍 언어로 만든 레거시 애플리케이션은 성능 문제를 일으킬 수 있으며 최신 코딩 언어에 대해 교육을 받은 젊은 코더가 이 문제를 해결하기 어려울 수 있습니다.

코드 언어 COBOL(Common Business Oriented Language) 및 Java를 예로 들 수 있습니다. 이 두 코딩 언어는 애플리케이션 구축에 가장 널리 사용됩니다. COBOL과 Java는 인기있는 코딩 언어이지만 메인프레임 현대화 이니셔티브가 효과적으로 이루어지기 위해선 고려해야 할 주요 차이점이 있습니다. Java는 C++과 유사해 많은 프로그래머에게 더 직관적이지만 COBOL의 구문은 비즈니스를 중심으로 한 배포를 위해 설계되었으며 더 읽기 쉬운 편입니다.

메인프레임 현대화 작동 방법과 메인프레임 현대화가 디지털 혁신 이니셔티브의 핵심 부분이 된 이유를 자세히 살펴보겠습니다.
메인프레임 현대화는 왜 중요한가요?

인공 지능(AI)의 부상, 유럽과 중동의 불안정한 지정학적 상황, 코로나19 등 지난 몇 년 동안 비즈니스 세계는 종종 새로운 기술과 관련된 끝이 없어 보이는 혼란의 사슬로 흔들렸습니다. 이러한 전례 없는 변화가 시간이 지남에 따라 IT 인프라에 어떤 영향을 미칠지는 지켜봐야겠지만, 가까운 미래에도 디지털 혁신과 현대화의 필요성이 비즈니스 리더의 최우선 과제로 남을 것이라는 점은 확실합니다.

메인프레임은 조직의 변화에 가장 취약한 IT 인프라 영역이라고 할 수 있습니다. 애플리케이션과 데이터의 생명선인 메인프레임은 기술 분야에서 모든 기업의 심장이므로 최신 상태로 유지하고 원활하게 실행하는 것이 가장 중요합니다. 예를 들어, DevOps는 기업이 고품질 소프트웨어와 앱의 제공 속도를 높이기 위해 사용하는 소프트웨어 개발 워크플로로, 메인프레임 IT 시스템의 효율성에 크게 의존합니다.

기업들은 그 어느 때보다도 혁신을 주도하고 회복성을 높이기 위해 메인프레임 기능을 통합하고 확장해야 할 필요성을 절감하고 있습니다. 메인프레임 현대화 전략은 디지털 혁신을 추진하고 새로운 가치를 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다. IBM의 의뢰로 작성된 최근 IBV 백서 에 따르면, 상위 50개 은행 중 45개, 상위 5개 항공사 중 4개, 상위 10개 글로벌 유통업체 중 7개, Fortune 100 기업 중 67개 기업이 메인프레임을 핵심 플랫폼으로 활용하고 있습니다. 
    메인프레임 현대화의 5가지 이점

    다음은 조직이 강력한 메인프레임 현대화 접근 방식을 통해 일반적으로 얻을 수 있는 5가지 이점입니다.
    혁신 속도 향상

    레거시 메인프레임 현대화는 기업이 새로운 기술에 보조를 맞추고 경쟁업체가 기술적 우위를 확보하지 못하도록 하는 데 도움이 됩니다. 또한 최신 기술은 이전 기술보다 업데이트하기 더 쉬우므로 향후 업그레이드가 더 간단하고 저렴합니다.
    비용 절감

    IT 인프라의 설치, 운영 및 유지 관리는 그 자체로 많은 기업이 가장 많은 비용을 지출하게 되는 부문 중 하나입니다. 게다가 구형 기술은 다루기 더 번거롭고 비즈니스에 필요한 새로운 애플리케이션에 쉽게 통합되지 않으므로, 구형 IT를 업그레이드하지 않으면 메인프레임 또는 애플리케이션 현대화 이니셔티브에 비해 장기적으로 비용 효율성이 떨어진다는 사실을 쉽게 알 수 있습니다.
    기술적으로 발전된 인력

    메인프레임 현대화는 직원에게 기술과 역량을 추가하여 경쟁력을 높이고 중요한 운영에 더 잘 기여하게 할 수 있는 기회입니다. 예를 들어, 애플리케이션이 10년 이상 전에 코딩된 경우 코더가 코드를 새로 고치며 자신의 역량도 새롭게 다질 수 있습니다. 현대화된 메인프레임에 대한 투자는 기술 자산에 대한 투자일 뿐만 아니라 사람에 대한 투자이기도 합니다.
    자동화 및 생산성 향상

    IT 시스템 업그레이드는 기업이 최근 몇 년 동안 도입된 많은 자동화 기능을 활용할 수 있는 좋은 방법입니다. 일정 관리, 유지관리, 데이터 입력과 같은 일상적인 업무를 자동화하면 직원들이 시간과 에너지를 보다 가치 있는 활동에 집중할 수 있습니다.
    데이터로부터 더욱 심층적인 인사이트 얻기

    고객, 워크플로, 유지 관리 문제 등에 대한 메인프레임 데이터는 레거시 시스템 내에서 수년 동안 사용되지 않은 상태로 남아 있는 경우가 많습니다. 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 새로운 기술을 활용하는 메인프레임 현대화 솔루션은 회사의 과거 데이터를 활용하고 중요한 전략적 인사이트를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
    메인프레임 현대화에서 기대할 수 있는 것

    메인프레임 현대화에는 다양한 접근 방식과 전략이 있지만, 근본적인 수준에서는 모두 기존 IT 시스템과 애플리케이션의 업그레이드를 포함합니다. 범위, 확장성 및 기타 요구 사항은 비즈니스 요구에 따라 달라질 수 있으므로 이해관계자가 프로젝트에 대한 기대치와 잠재적 위험에 대해 일치된 입장을 취하는 것이 중요합니다.

         메인프레임 현대화의 일반적인 위험

    범위에 관계없이 모든 현대화 이니셔티브에는 특정 위험이 따릅니다. 10년, 20년, 심지어 30년 전에 설치된 기술 업그레이드는 무척 복잡하여 위험을 완전히 제거하기 어렵습니다. 메인프레임 현대화 프로젝트가 일반적으로 직면하는 과제는 다음과 같습니다.  

    1. 기존 직원과의 기술 격차: IT 인프라를 현대화하지 않는 이유 중 가장 빈번하게 등장하는 이유입니다. 운영 및 유지 관리할 수 있는 숙련된 작업자를 확보하기 위해 새로운 기술을 설치하면서 인력을 점검해야 한다는 것입니다. 새로운 IT 시스템에 대해 기존 직원을 재교육하고 이러한 시스템에 대한 교육을 이미 받은 새로운 직원을 고용하려면 비용도 많이 들고 업무에 지장이 생길 수 있습니다.
    2. 정상적인 비즈니스 프로세스의 중단: 메인프레임이 가장 중요한 IT 자산 중 하나가 아니라면 현대화를 시도하지 않을 것입니다. 같은 논리로, 꼭 필요한 업그레이드를 수행하기 위해 부분적으로라도 시스템을 중단하는 일에는 비용이 많이 들 수 있습니다. 가동 중단 시간이 발생하고 서비스가 중단되어 고객 경험이 저하되고 사용자가 다른 곳으로 눈을 돌리게 될 수 있습니다.
    3. 레거시 시스템의 복잡성: 25년 전에 설치된 시스템은 일반적으로 오랫동안 손대지 않고 그대로 유지되고 있는 경우가 거의 없습니다. 대개 엔지니어가 기술 격차가 너무 커져 문제가 발생하는 일을 막기 위해 장비를 교체하지 않고 최신 기술을 사용하여 단편적인 솔루션으로 시스템을 수정해왔을 것입니다. 이로 인해 기존 기술과 새로운 기술이 혼란스럽게 혼합되어 엔지니어가 시스템을 중단하지 않고 업그레이드하기 어려울 수 있습니다. 
    4. 규정 준수 유지 및 중요 데이터 보호: 데이터 무결성 및 규정 준수 기능은 대부분의 기업, 특히 보호해야 하는 정보가 매우 기밀인 금융 서비스 또는 의료 산업에 종사하는 기업에 매우 중요합니다. 메인프레임 현대화 이니셔티브를 추진하는 기업은 재정적 측면과 평판 측면 모두에서 많은 비용을 초래할 수 있는 사이버 공격 및 데이터 유출에 특히 취약합니다.
             메인프레임 현대화를 위한 안전한 접근 방식

      이런 위험을 완전히 없앨 수는 없지만, 메인프레임 현대화에 널리 사용되는 접근 방식을 활용하면 위험을 상당히 낮추는 동시에 조직이 현대화 목표를 달성할 수 있도록 도울 수 있습니다.

      1. 메인프레임을 클라우드로 마이그레이션: 가장 일반적이고 효과적인 메인프레임 현대화 접근 방식 중 하나는 중요한 IT 시스템과 애플리케이션을 적응력과 복원력이 뛰어나고 유연한 하이브리드 클라우드 환경으로 이동하는 것입니다. 이를 클라우드 마이그레이션이라고 합니다. 클라우드 컴퓨팅 현대화 솔루션을 사용하면 재호스팅을 통해 민첩성과 유연성을 높이고 배포와 관련된 비용을 상당히 절감할 수 있습니다.
      2. 코드 최적화: 오래되고 비효율적인 코드를 최적화(리팩토링이라고도 함)하는 것도 인기 있는 메인프레임 현대화 접근 방식입니다. 여기에는 기존 코드베이스를 재작성하고 재구성하는 작업이 포함됩니다. 리팩토링은 응답성과 효율성을 높이고 기술 부채, 즉 현재의 잘못된 아키텍처 결정으로 인해 발생하는 향후 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
      3. 사전 구축된 솔루션: 사전 구축된 기성 솔루션은 이전 부품을 교체하기 위해 구매한 교체 부품(또는 전체 IT 시스템)입니다. 사전 구축된 솔루션은 메인프레임 환경을 현대화하고 싶지만 아직 클라우드로 이동하거나 코드를 점검할 리소스와 위험에 투자할 준비가 되지 않은 기업이 사용할 수 있는 더 간단한 옵션 중 하나입니다. 기성 솔루션에서 오래된 IT 시스템을 기술적으로 발전된 최신 시스템으로 교체하는 방법입니다.  
      4. API 현대화: API를 사용하여 오래된 IT를 기술적으로 더 발전된 최신 시스템과 통합하는 과정을 간소화할 수 있습니다. 이 접근 방식에서는 API를 오래된 IT 시스템과 최신 애플리케이션 간의 가교 역할로 배포하여 기존 메인프레임을 교체하지 않고도 기능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
        다음 단계 안내

