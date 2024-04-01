생성형 AI는 올바른 방식으로 사용된다면 제품 혁신을 주도하는 강력한 툴이 될 수 있습니다. 제품을 개발, 마케팅 및 고객에게 제공하는 방식을 혁신할 수 있는 AI의 잠재력을 보여주는 영향력 있는 제품 사용 사례에 대해 논의할 것입니다. 강력한 데이터 관리, 예측 분석 및 생성형 AI를 스태킹하는 것은 제품 조직을 한 단계 더 발전시키는 데 기반이 됩니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
ChatGPT는 공개적으로 액세스할 수 있는 최초의 생성형 AI 기반 챗봇으로 두각을 나타냈습니다. 이제 기업은 이 기술의 기본 원칙을 채택하고 이를 운영 내에 적용할 수 있으며 상황화 및 보안을 통해 더욱 강화될 수 있습니다. IBM® watsonx Assistant를 사용하면 기업은 대규모 언어 모델을 구축하고 독점 정보를 사용하여 이를 학습하는 동시에 데이터 보안을 보장할 수 있습니다.
대화형 AI 솔루션에는 수익을 창출하고 고객 경험을 개선하는 여러 애플리케이션이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 챗봇은 청구서 설명과 관련된 일반적인 고객 우려 사항을 해결할 수 있습니다. 고객이 청구서에 대한 설명을 요청하면 생성형 AI 기반 챗봇이 사용량 및 초과 요금에 대한 거래 로그를 포함하여 자세한 설명을 제공할 수 있습니다.
또한 고객의 과거 사용 요구 사항에 맞는 새로운 제품 패키지 또는 계약 조건을 제공하여 새로운 수익 기회를 식별하고 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다.
생성형 AI는 수동 제품 현대화 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 생성형 AI 기술은 보도 자료와 같이 공개적으로 사용 가능한 소스를 설문조사하여 경쟁사 데이터를 수집하고 현재 제품 구성을 경쟁업체 제품과 비교할 수 있습니다. 또한 시장 이점을 이해하고 전략적 제품 변경을 제안할 수 있습니다. 이러한 새로운 인사이트는 그 어느 때보다 빠른 속도로 실현될 수 있습니다.
생성형 AI의 주요 이점은 코드를 생성할 수 있다는 점입니다. 이제 비즈니스 사용자는 기술팀에 크게 의존하지 않고도 생성형 AI 툴을 사용하여 새로운 제품 기능에 대한 예비 코드를 개발할 수 있습니다. 이러한 동일한 툴은 코드를 분석하고 코드의 버그를 식별 및 수정하여 테스트 노력을 줄일 수 있습니다.
생성형 AI 솔루션은 IBM® watsonx Code Assistant와 같은 기업의 핵심 기술적 요구 사항을 충족합니다. Watsonx Code Assistant를 사용하면 기업이 개발 노력을 30% 줄이거나 생산성을 30% 향상시킬 수 있습니다. 이러한 툴은 기술 프로세스를 혁신하고 기술 제품 제공 속도를 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
예측 분석 및 생성형 AI의 힘으로 기업은 특정 고객이 신제품에 가장 적합한 시기를 파악하고, 적절한 제품에 대한 제안을 받고, 고객과 소통하기 위한 다음 단계 제안을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 고객이 인수와 같은 주요 비즈니스 변화를 겪는 경우 이전 거래에 대해 학습된 예측 모델을 통해 신제품에 대한 잠재적 필요성을 분석할 수 있습니다.
그런 다음 생성형 AI는 상향 판매 기회를 제안하고 영업 사원이 검토할 수 있도록 고객에게 이메일을 보낼 수 있습니다. 이를 통해 영업팀은 고객에게 최고 수준의 서비스를 제공하는 동시에 가치 창출 속도를 높일 수 있습니다. IBM® watsonx.data를 사용하여 다양한 분석 및 AI 사용 사례에 맞게 엔터프라이즈 데이터를 준비할 수 있습니다.
기업은 생성형 AI를 사용하여 고객 피드백을 보다 쉽게 조치함으로써 고객 경험을 개선할 수 있습니다. IBM® watsonx.ai를 통해 다양한 유형의 요약에 대해 다양한 업계 최고의 모델을 사용할 수 있습니다. 이 기술은 대량의 고객 피드백을 신속하게 해석하고 요약할 수 있습니다.
그런 다음 구체화된 요구 사항과 사용자 스토리를 통해 제안된 제품 개선 사항을 제공하여 응답성과 혁신의 속도를 가속화할 수 있습니다. 생성형 AI는 이탈한 고객들의 피드백에서 주요 주제를 추출하여 트렌드를 파악하고, 새로운 영업 전략을 제안하며, 영업팀이 활용할 수 있는 비즈니스 인텔리전스와 사전 작성된 후속 대응 메시지를 제공할 수 있습니다.
생성형 AI는 마케팅 프로세스의 속도, 효율성 및 개인화를 향상시켜 디지털 마케팅에 혁명을 일으킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 기업은 표준 데이터 분석 관행을 사용하여 데이터 내의 패턴과 클러스터를 식별하여 고객을 보다 정확하게 타기팅할 수 있습니다.
클러스터가 생성되면 생성형 AI는 다양한 플랫폼의 특정 고객 그룹에 도달하는 자동화된 콘텐츠 생성 프로세스를 지원할 수 있습니다. IBM® watsonx Orchestrate를 통해 사용자는 일상적인 작업을 자동화하고 생산성을 높일 수 있습니다. 이 툴은 콘텐츠를 만들고, 다양한 플랫폼에 연결하고, 즉시 업데이트를 전송할 수 있어 마케팅 팀이 솔루션을 제공할 때 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
이러한 콘텐츠 제작 및 고객 지원 능력은 생성형 AI의 주요 차별화 요소이자 이러한 새로운 기술을 매우 흥미롭게 만드는 이유 중 하나입니다. 생성형 AI는 비용이 많이 드는 수동 마케팅 프로세스를 가속화하고 자동화된 프로세스로 전환할 수 있습니다.
제품 프로세스를 가속화할 준비가 되셨나요?
지능형 자산 관리 및 공급망을 위한 AI 기반 솔루션으로 복원력이 뛰어난 비즈니스를 구축합니다.
풍부한 데이터와 강력한 AI 기술을 사용하여 IBM과 함께 최적화 프로세스를 통합하고 비즈니스 운영을 혁신하세요.
IBM Cloud Pak for Business Automation은 운영 관리 및 자동화를 위한 통합 소프트웨어 구성요소의 모듈식 세트입니다.
업계 최고의 IBM 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하세요. 지능형 워크플로와 자동화 기술을 통해 생산성, 민첩성, 혁신성을 강화하세요.