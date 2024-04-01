ChatGPT는 공개적으로 액세스할 수 있는 최초의 생성형 AI 기반 챗봇으로 두각을 나타냈습니다. 이제 기업은 이 기술의 기본 원칙을 채택하고 이를 운영 내에 적용할 수 있으며 상황화 및 보안을 통해 더욱 강화될 수 있습니다. IBM® watsonx Assistant를 사용하면 기업은 대규모 언어 모델을 구축하고 독점 정보를 사용하여 이를 학습하는 동시에 데이터 보안을 보장할 수 있습니다.

대화형 AI 솔루션에는 수익을 창출하고 고객 경험을 개선하는 여러 애플리케이션이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 챗봇은 청구서 설명과 관련된 일반적인 고객 우려 사항을 해결할 수 있습니다. 고객이 청구서에 대한 설명을 요청하면 생성형 AI 기반 챗봇이 사용량 및 초과 요금에 대한 거래 로그를 포함하여 자세한 설명을 제공할 수 있습니다.

또한 고객의 과거 사용 요구 사항에 맞는 새로운 제품 패키지 또는 계약 조건을 제공하여 새로운 수익 기회를 식별하고 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다.

