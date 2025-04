ERP 통합이란 무엇인가요?

지점간 통합을 통해 두 시스템을 직접 연결할 수 있습니다. IT 팀은 사용자 지정 코드를 사용하여 두 시스템 간에 직접 통신을 설정하여 높은 수준의 제어 기능을 제공합니다. 지점간 통합은 소프트웨어 통합을 최소화하는 기본 시스템의 경우 비용이 저렴한 옵션일 때가 많습니다.



많은 애플리케이션이 포함된 대규모 통합의 경우 IT 부서가 이 모델에서는 확장성을 유지하기가 어려울 수 있습니다. 지점간 연결을 사용하려면 IT 부서에서 코드를 작성하고 유지 관리해야 하므로 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다.